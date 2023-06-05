عربي
https://sputnikarabic.ae/20230605/بلينكن-مقتل-3-جنود-إسرائيليين-على-الحدودية-مع-مصر-تذكير-للخطر-اليومي-الذي-تتعرض-له-إسرائيل---عاجل-1077764502.html
بلينكن: مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود مع مصر تذكير للخطر اليومي الذي تتعرض له إسرائيل
بلينكن: مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود مع مصر تذكير للخطر اليومي الذي تتعرض له إسرائيل
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن "مقتل 3 جنود إسرائيليين في الحادثة الحدودية مع مصر بمثابة تذكير مأساوي جديد للخطر اليومي الذي تتعرض... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T14:21+0000
2023-06-05T14:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار مصر الآن
مصر
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069332721_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_52a9fbd5f07ea479a1267184d94ceefa.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال بلينكن، خلال اجتماع لجنة الشؤون العامة الأمريكية - الإسرائيلية، إن "إسرائيل تتعرض للعديد من الهجمات من الأراضي الفلسطينية، التي تمثل مخاطر يومية"، مضيفا أن "الحادثة التي وقعت على الحدود مع مصر التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين، هو تذكير مأساوي آخر بهذه المخاطر اليومية".وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي سلم الجيش المصري جثمان الجندي الذي أطلق النار على جنود إسرائيليين على الحدود بين البلدين وقتل ثلاثة منهم.وذكرت أن "الجيش الإسرائيلي أعاد جثمان الجندي المصري إلى مصر في إطار تعامل البلدين المشترك مع الحادث".وأضافت القناة أن الخطوة جاءت انطلاقا من رغبة إسرائيل في الحفاظ على الثقة المصرية، رغم النتائج المأساوية للهجوم، إلى جانب عدم وجود سبب أمني يجعل إسرائيل تحتفظ بالجثةوكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مقتل "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "الحادث عند حدود مصر انتهى بنتائج وخيمة وأجريت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ونحقق في ملابساته".من جانبه أعلن الجيش المصري، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".
https://sputnikarabic.ae/20230603/وزيرا-الدفاع-المصري-والإسرائيلي-يناقشان-هاتفيا-ملابسات-الحادث-الحدودي-1077710723.html
https://sputnikarabic.ae/20230604/صحيفة-عبرية-تكشف-تفاصيل-خطيرة-بشأن-مقتل-3-جنود-إسرائيليين-على-الحدود-المصرية-1077731149.html
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069332721_564:0:3295:2048_1920x0_80_0_0_31fbef398f5e0d3c057fd40649a5c40a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

بلينكن: مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود مع مصر تذكير للخطر اليومي الذي تتعرض له إسرائيل

14:21 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 14:42 GMT 05.06.2023)
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن "مقتل 3 جنود إسرائيليين في الحادثة الحدودية مع مصر بمثابة تذكير مأساوي جديد للخطر اليومي الذي تتعرض له إسرائيل".
القاهرة- سبوتنيك. وقال بلينكن، خلال اجتماع لجنة الشؤون العامة الأمريكية - الإسرائيلية، إن "إسرائيل تتعرض للعديد من الهجمات من الأراضي الفلسطينية، التي تمثل مخاطر يومية"، مضيفا أن "الحادثة التي وقعت على الحدود مع مصر التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين، هو تذكير مأساوي آخر بهذه المخاطر اليومية".
وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي سلم الجيش المصري جثمان الجندي الذي أطلق النار على جنود إسرائيليين على الحدود بين البلدين وقتل ثلاثة منهم.
وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي - الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
وزيرا الدفاع المصري والإسرائيلي يناقشان هاتفيا ملابسات الحادث الحدودي
3 يونيو, 18:15 GMT
وذكرت أن "الجيش الإسرائيلي أعاد جثمان الجندي المصري إلى مصر في إطار تعامل البلدين المشترك مع الحادث".
وأضافت القناة أن الخطوة جاءت انطلاقا من رغبة إسرائيل في الحفاظ على الثقة المصرية، رغم النتائج المأساوية للهجوم، إلى جانب عدم وجود سبب أمني يجعل إسرائيل تحتفظ بالجثة
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مقتل "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "الحادث عند حدود مصر انتهى بنتائج وخيمة وأجريت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ونحقق في ملابساته".
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
تفاصيل جديدة مثيرة... ماذا ساعد الجندي المصري في قتل جنود إسرائيليين
أمس, 14:35 GMT
من جانبه أعلن الجيش المصري، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.
وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".
وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:27 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 07:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала