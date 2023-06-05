https://sputnikarabic.ae/20230605/بلينكن-مقتل-3-جنود-إسرائيليين-على-الحدودية-مع-مصر-تذكير-للخطر-اليومي-الذي-تتعرض-له-إسرائيل---عاجل-1077764502.html

بلينكن: مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود مع مصر تذكير للخطر اليومي الذي تتعرض له إسرائيل

بلينكن: مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود مع مصر تذكير للخطر اليومي الذي تتعرض له إسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن "مقتل 3 جنود إسرائيليين في الحادثة الحدودية مع مصر بمثابة تذكير مأساوي جديد للخطر اليومي الذي تتعرض... 05.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-05T14:21+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقال بلينكن، خلال اجتماع لجنة الشؤون العامة الأمريكية - الإسرائيلية، إن "إسرائيل تتعرض للعديد من الهجمات من الأراضي الفلسطينية، التي تمثل مخاطر يومية"، مضيفا أن "الحادثة التي وقعت على الحدود مع مصر التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين، هو تذكير مأساوي آخر بهذه المخاطر اليومية".وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي سلم الجيش المصري جثمان الجندي الذي أطلق النار على جنود إسرائيليين على الحدود بين البلدين وقتل ثلاثة منهم.وذكرت أن "الجيش الإسرائيلي أعاد جثمان الجندي المصري إلى مصر في إطار تعامل البلدين المشترك مع الحادث".وأضافت القناة أن الخطوة جاءت انطلاقا من رغبة إسرائيل في الحفاظ على الثقة المصرية، رغم النتائج المأساوية للهجوم، إلى جانب عدم وجود سبب أمني يجعل إسرائيل تحتفظ بالجثةوكان الجيش الإسرائيلي أعلن، مقتل "شرطي مصري" أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب حدود البلدين ما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخر.فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "الحادث عند حدود مصر انتهى بنتائج وخيمة وأجريت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ونحقق في ملابساته".من جانبه أعلن الجيش المصري، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".

https://sputnikarabic.ae/20230603/وزيرا-الدفاع-المصري-والإسرائيلي-يناقشان-هاتفيا-ملابسات-الحادث-الحدودي-1077710723.html

https://sputnikarabic.ae/20230604/صحيفة-عبرية-تكشف-تفاصيل-خطيرة-بشأن-مقتل-3-جنود-إسرائيليين-على-الحدود-المصرية-1077731149.html

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