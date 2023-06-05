https://sputnikarabic.ae/20230605/بن-سلمان-يطلق-مشروع-الاستثمار-والتخصيص-للأندية-الرياضية-بمسارين-رئيسيين-و3-أهداف-استراتيجية-1077755659.html
بن سلمان يطلق مشروع "الاستثمار والتخصيص" للأندية الرياضية بمسارين رئيسيين و3 أهداف استراتيجية
بن سلمان يطلق مشروع "الاستثمار والتخصيص" للأندية الرياضية بمسارين رئيسيين و3 أهداف استراتيجية
أطلق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الاثنين، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي،... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T12:01+0000
2023-06-05T12:01+0000
2023-06-05T12:01+0000
رياضة
العالم العربي
السعودية
مجتمع
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ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين، أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى، وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023.وأشارت الوكالة إلى أن نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام يهدف إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام سعودية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيوقع عقود انتقاله لنادي الهلال السعودي خلال اليومين المقبلين.
https://sputnikarabic.ae/20230604/صحيفة-الإعلان-عن-موعد-انضمام-ميسي-للهلال-السعودي-ووالده-يعاين-مقر-السكن-1077732305.html
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رياضة, العالم العربي, السعودية
رياضة, العالم العربي, السعودية
بن سلمان يطلق مشروع "الاستثمار والتخصيص" للأندية الرياضية بمسارين رئيسيين و3 أهداف استراتيجية
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أطلق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الاثنين، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال.
ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين، أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى، وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يقوم المشروع على ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية.
وأشارت الوكالة إلى أن نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام يهدف إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام سعودية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيوقع عقود انتقاله لنادي الهلال السعودي خلال اليومين المقبلين.