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https://sputnikarabic.ae/20230605/بولندا-تتسلم-راجمة-صواريخ-من-كوريا-الجنوبية-في-أغسطس--1077756016.html
بولندا تتسلم راجمة صواريخ من كوريا الجنوبية في أغسطس
بولندا تتسلم راجمة صواريخ من كوريا الجنوبية في أغسطس
أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم الإثنين، أن بلاده ستتسلم أول دفعة من راجمة صواريخ كورية جنوبية من طراز K239 Chunmoo بمدى 300 كيلومتر (186... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T12:04+0000
2023-06-05T12:04+0000
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سبوتنيك. يشار إلى أنه منذ يوليو/ تموز الماضي 2022 ، وقعت وارسو عددا من العقود مع سيئول للحصول على 1000 دبابة و 672 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع وثلاثة أسراب من مقاتلات FA-50 ، وفي أكتوبر/ تشرين الأول، وقعت بولندا صفقة لشراء 288 راجمة صواريخ من طراز K239 Chunmoo من كوريا الجنوبية.ونقلت وزارة الدفاع البولندية عن بلاشتشاك قوله عقب محادثاته مع نائب مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، ليم جونغ ديوك، قال فيها إنه سيتم تركيب راجمات الصواريخ على شاحنات، معتبرا أن تسلم هذه الراجمات مثال على قوة العلاقة بين البلدين.وتابع الوزير البولندي :"دوري هو تقوية الجيش البولندي، وبفضل التعاون مع كوريا الجنوبية، فإن أول دفعة من راجمات صواريخ من طراز Chunmoo ، يصل مداها إلى 300 كيلومتر، ستذهب إلى جيش بولندا في أغسطس.وأضاف وزير الدفاع البولندي أن مقاتلات FA-50 ستصل أيضا إلى بولندا هذا الصيف، في حين أن بعض الدبابات ومدافع الهاوتزر الكورية الجنوبية كانت قد وضعت بالفعل تحت تصرف جيش البلاد.يذكر أن K239 Chunmoo هو نظام راجمات صاروخي ذاتي الدفع، تم تطويره في عام 2013، وهو قادر على إطلاق صواريخ موجهة وغير موجهة من نختلف الأعيرة، وبحسب ما ورد فقد بلغت قيمتها 2.94 مليون دولار في عام 2020.
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العالم, كوريا الجنوبية, بولندا, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, كوريا الجنوبية, بولندا, أخبار العالم الآن, الأخبار

بولندا تتسلم راجمة صواريخ من كوريا الجنوبية في أغسطس

12:04 GMT 05.06.2023
© Sputnik . Константин Морозов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ "تورنادو إس"
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© Sputnik . Константин Морозов
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أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم الإثنين، أن بلاده ستتسلم أول دفعة من راجمة صواريخ كورية جنوبية من طراز K239 Chunmoo بمدى 300 كيلومتر (186 ميلا) في أغسطس/ آب المقبل.
سبوتنيك. يشار إلى أنه منذ يوليو/ تموز الماضي 2022 ، وقعت وارسو عددا من العقود مع سيئول للحصول على 1000 دبابة و 672 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع وثلاثة أسراب من مقاتلات FA-50 ، وفي أكتوبر/ تشرين الأول، وقعت بولندا صفقة لشراء 288 راجمة صواريخ من طراز K239 Chunmoo من كوريا الجنوبية.
ونقلت وزارة الدفاع البولندية عن بلاشتشاك قوله عقب محادثاته مع نائب مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، ليم جونغ ديوك، قال فيها إنه سيتم تركيب راجمات الصواريخ على شاحنات، معتبرا أن تسلم هذه الراجمات مثال على قوة العلاقة بين البلدين.
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وتابع الوزير البولندي :"دوري هو تقوية الجيش البولندي، وبفضل التعاون مع كوريا الجنوبية، فإن أول دفعة من راجمات صواريخ من طراز Chunmoo ، يصل مداها إلى 300 كيلومتر، ستذهب إلى جيش بولندا في أغسطس.
وأضاف وزير الدفاع البولندي أن مقاتلات FA-50 ستصل أيضا إلى بولندا هذا الصيف، في حين أن بعض الدبابات ومدافع الهاوتزر الكورية الجنوبية كانت قد وضعت بالفعل تحت تصرف جيش البلاد.
يذكر أن K239 Chunmoo هو نظام راجمات صاروخي ذاتي الدفع، تم تطويره في عام 2013، وهو قادر على إطلاق صواريخ موجهة وغير موجهة من نختلف الأعيرة، وبحسب ما ورد فقد بلغت قيمتها 2.94 مليون دولار في عام 2020.
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