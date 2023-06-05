تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن هناك معركة تدور حاليا بين القوات الروسية ضد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في بلدة نوفايا تافولجانكا في المقاطعة.

وقال غلادكوف في فيديو على قناته عبر "تلغرام": "هناك معركة جارية حاليا في نوفايا تافولجانكا ضد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، آمل أن يتم تدميرهم جميعا".

تعرضت مدينة شيبيكينو الحدودية، التي تقصف بشكل منتظم من أوكرانيا، لهجوم عنيف ليلة الخميس. كما أشار نائب حاكم قاطعة بيلغورود، كونستانتين بوليجيف، إلى أن مرافق البنية التحتية للطاقة تضررت، وكذلك المباني السكنية، ما تسبب في قدر كبير من الدمار.