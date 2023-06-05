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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230605/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077716775.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T07:13+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

07:13 GMT 05.06.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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19:01 GMT 04.06.2023
مدفعية مضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقصف بالمدفعية مخربين أوكرانيين في بيلغورود
أمس, 18:58 GMT
15:19 GMT 04.06.2023
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن هناك معركة تدور حاليا بين القوات الروسية ضد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في بلدة نوفايا تافولجانكا في المقاطعة.
وقال غلادكوف في فيديو على قناته عبر "تلغرام": "هناك معركة جارية حاليا في نوفايا تافولجانكا ضد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، آمل أن يتم تدميرهم جميعا".
تعرضت مدينة شيبيكينو الحدودية، التي تقصف بشكل منتظم من أوكرانيا، لهجوم عنيف ليلة الخميس. كما أشار نائب حاكم قاطعة بيلغورود، كونستانتين بوليجيف، إلى أن مرافق البنية التحتية للطاقة تضررت، وكذلك المباني السكنية، ما تسبب في قدر كبير من الدمار.
12:10 GMT 04.06.2023
صاروخ باليستي ينطلق من سفينة غريمياشي الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخين "ستورم شادو" و21 مسيرة أوكرانية
أمس, 11:48 GMT
12:10 GMT 04.06.2023
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
الدفاع الروسية توجه ضربات دقيقة ضد أهداف معادية في عدة مطارات عسكرية أوكرانية
أمس, 11:48 GMT
12:09 GMT 04.06.2023
منتجع يابطا في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلطات القرم: قوات الدفاع الجوي تسقط 9 طائرات مسيرة في أجواء المنطقة
أمس, 07:52 GMT
07:18 GMT 04.06.2023
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في 4 مقاطعات أوكرانية
أمس, 05:22 GMT
07:18 GMT 04.06.2023
سفينة الإنزال الكبيرة قيصر كونيكوف أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات أوبوك خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب أوبوك في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات شبه جزيرة‎ ‎القرم‎ تعلن إسقاط مسيرة ‏فوق منطقة دجانكوي في الجزيرة
أمس, 04:00 GMT
07:18 GMT 04.06.2023
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
الدفاع الروسية: قاذفات اللهب "سولنتسيبيك" تدمر نقطة تمركز للقوات الأوكرانية قرب غوليايبول
أمس, 02:43 GMT
07:18 GMT 04.06.2023
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك بقذائف يستخدمها "الناتو"
أمس, 02:00 GMT
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