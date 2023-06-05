https://sputnikarabic.ae/20230605/خبير-عسكري-هذه-معركة-زيلينسكي-الأخيرة-1077768737.html
خبير عسكري: هذه معركة زيلينسكي الأخيرة
خبير عسكري: هذه معركة زيلينسكي الأخيرة
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T16:00+0000
2023-06-05T16:00+0000
2023-06-05T16:00+0000
راديو
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خبير عسكري: هذه معركة زيلينسكي الأخيرة
خبير عسكري: هذه معركة زيلينسكي الأخيرة
روسيا تصد هجمات مضادة أوكرانية في عدة محاور. وهو ما تحدث عنه الخبير العسكري الاستراتيجي سمير راغب:المعارضة السورية تدعو لاستئناف المفاوضات المباشرة مع دمشق. ويقول أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة محمود مرعي:أحزاب وتيارات سياسية لبنانية معارضة ترشح الوزير السابق جهاد أزعور للانتخابات الرئاسية. ويقول النائب السابق إميل لحود، إنه قد يبدو المشهد أن هناك تغييرا ما من خلال ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، لكن في الصميم، هو من أجل تعطيل وصول المرشح الفعلي والجدي الوزير سليمان فرنجية.عشرات المستوطنين الإسرائيليين يهاجمون قرية "برقة" الفلسطينية وسقوط قتلى وجرحى. ويقول نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القيادي علي فيصل، في حديث خاص لبرنامجنا بهذا الصدد:بدوره يقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي:"أوبك+" تمدد خفض إنتاج النفط. وعن سبب اتخاذ القرار قال المدير التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والخبير النفطي الدكتور علي بوخمسين:سوريون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن صعوبة تسويق محصول القمح. إذ قالوا:
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2023
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير عسكري: هذه معركة زيلينسكي الأخيرة
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
روسيا تصد هجمات مضادة أوكرانية في عدة محاور. وهو ما تحدث عنه الخبير العسكري الاستراتيجي سمير راغب:
"ما حصل هو دفع المفارز لجس نبض روسيا ومعرفة قدراتها الدفاعية إذ تم الهجوم بست كتائب منها كتيبتي دبابات أي نحو 70 دبابة لكن الهجوم الكبير قادم لا محالة لأن كييف تلقت دعما كبيرا من الناتو وهذه معركة زيلينسكي الأخيرة".
المعارضة السورية تدعو لاستئناف المفاوضات المباشرة مع دمشق. ويقول أمين عام الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة محمود مرعي:
"لا جديد في هذه الدعوة، سوى أنها موجهة لدول الغرب، بأنه لا توجد خلافات داخل هيئة التفاوض، لا أكثر".
أحزاب وتيارات سياسية لبنانية معارضة ترشح الوزير السابق جهاد أزعور للانتخابات الرئاسية. ويقول النائب السابق إميل لحود، إنه قد يبدو المشهد أن هناك تغييرا ما من خلال ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، لكن في الصميم، هو من أجل تعطيل وصول المرشح الفعلي والجدي الوزير سليمان فرنجية.
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يهاجمون قرية "برقة" الفلسطينية وسقوط قتلى وجرحى. ويقول نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القيادي علي فيصل، في حديث خاص لبرنامجنا بهذا الصدد:
"ما يجري في الضفة الفلسطينية المحتلة، هو تعبير عن جوهر المشروع الصهيوني، الذي تنفذه حكومة اليمين المتطرف".
بدوره يقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي:
"تأتي هذه الأعمال والهجمات للمستوطنين، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في معركة فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق الريفية في شمال الضفة الغربية ونابلس وجنين".
"أوبك+" تمدد خفض إنتاج النفط. وعن سبب اتخاذ القرار قال المدير التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والخبير النفطي الدكتور علي بوخمسين:
"رفع أسعار النفط لأن 70 دولارا هو سعر مجحف ولا يلبي متطلبات الدول لتوفير الاستثمارات الكبيرة والبنى التحتية الضرورية لسد حاجة الأسواق العالمية".
سوريون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن صعوبة تسويق محصول القمح. إذ قالوا:
"إن أسعار شراء الحبوب لهذا الموسم لا تتوافق مع تكاليف الإنتاج الكبيرة".