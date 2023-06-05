https://sputnikarabic.ae/20230605/دراسة-حبوب-منع-الحمل-تقلل-وفيات-أحد-الأمراض-الخطيرة-إلى-النصف-1077758068.html

دراسة: حبوب منع الحمل تقلل وفيات أحد الأمراض الخطيرة إلى النصف

دراسة: حبوب منع الحمل تقلل وفيات أحد الأمراض الخطيرة إلى النصف

أظهرت نتائج التجارب السريرية، خلال دراسة حديثة، أن حبوب منع الحمل تقلل إلى النصف من خطر الوفاة من نوع معين من سرطان الرئة عند تناولها يوميا بعد الجراحة لإزالة... 05.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-05T12:54+0000

2023-06-05T12:54+0000

2023-06-05T12:54+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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وتم الكشف عن النتائج في أكبر مؤتمر سنوي لأخصائيي السرطان، في شيكاغو، استضافته الجمعية الأمريكية للأورام السريرية (ASCO).ويعتبر سرطان الرئة شكل من أشكال المرض الذي يسبب معظم الوفيات، مع ما يقرب من 1.8 مليون حالة وفاة كل عام في جميع أنحاء العالم.وتؤثر هذه الطفرات، على ما يسمى بمستقبلات عامل نمو البشرة، أو "EGFR"، على 10% إلى 25% من مرضى سرطان الرئة في الولايات المتحدة وأوروبا، و 30 إلى 40% في آسيا.وشملت التجربة السريرية حوالي 680 مشاركًا في مرحلة مبكرة من المرض (المراحل 1 ب إلى 3 أ)، في أكثر من 20 دولة. كان لا بد من إجراء عملية جراحية لهم أولاً لإزالة الورم، ثم تناول نصف المرضى العلاج يوميًا، والآخر علاج وهمي.وبحسب المجلة العلمية "sciencealert"، أظهرت النتيجة أن تناول الأقراص أدى إلى انخفاض بنسبة 51 % في خطر الوفاة للمرضى المعالجين، مقارنةً بالدواء الوهمي. ​بعد خمس سنوات، كان 88% من المرضى الذين تناولوا العلاج لا يزالون على قيد الحياة، مقارنة بـ 78% من المرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي.وتم ترخيص "Osimertinib" بالفعل في عشرات البلدان، وقد تم بالفعل منحه إلى حوالي 70 ألف شخص. استندت الموافقة عليها في الولايات المتحدة للمراحل المبكرة في عام 2020 إلى البيانات السابقة التي أظهرت تحسنًا في بقاء المريض خاليًا من الأمراض، أي الوقت الذي يعيش فيه المريض دون تكرار الإصابة بالسرطان.وشدد هيربست على الحاجة إلى فحص المرضى لمعرفة ما إذا كانت لديهم طفرة "EGFR". وإلا لا يمكننا استخدام هذا العلاج الجديد".

https://sputnikarabic.ae/20230605/علماء-روس-يبتكرون-طابعة-ثلاثية-الأبعاد-تنتج-أطعمة-قد-تحدث-ثورة-غذائية-1077754424.html

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