عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230605/دراسة-حبوب-منع-الحمل-تقلل-وفيات-أحد-الأمراض-الخطيرة-إلى-النصف-1077758068.html
دراسة: حبوب منع الحمل تقلل وفيات أحد الأمراض الخطيرة إلى النصف
دراسة: حبوب منع الحمل تقلل وفيات أحد الأمراض الخطيرة إلى النصف
أظهرت نتائج التجارب السريرية، خلال دراسة حديثة، أن حبوب منع الحمل تقلل إلى النصف من خطر الوفاة من نوع معين من سرطان الرئة عند تناولها يوميا بعد الجراحة لإزالة... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T12:54+0000
2023-06-05T12:54+0000
مجتمع
علوم
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103553/72/1035537258_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_952569be3aa37f358d2f0471e5353766.jpg
وتم الكشف عن النتائج في أكبر مؤتمر سنوي لأخصائيي السرطان، في شيكاغو، استضافته الجمعية الأمريكية للأورام السريرية (ASCO).ويعتبر سرطان الرئة شكل من أشكال المرض الذي يسبب معظم الوفيات، مع ما يقرب من 1.8 مليون حالة وفاة كل عام في جميع أنحاء العالم.وتؤثر هذه الطفرات، على ما يسمى بمستقبلات عامل نمو البشرة، أو "EGFR"، على 10% إلى 25% من مرضى سرطان الرئة في الولايات المتحدة وأوروبا، و 30 إلى 40% في آسيا.وشملت التجربة السريرية حوالي 680 مشاركًا في مرحلة مبكرة من المرض (المراحل 1 ب إلى 3 أ)، في أكثر من 20 دولة. كان لا بد من إجراء عملية جراحية لهم أولاً لإزالة الورم، ثم تناول نصف المرضى العلاج يوميًا، والآخر علاج وهمي.وبحسب المجلة العلمية "sciencealert"، أظهرت النتيجة أن تناول الأقراص أدى إلى انخفاض بنسبة 51 % في خطر الوفاة للمرضى المعالجين، مقارنةً بالدواء الوهمي. ​بعد خمس سنوات، كان 88% من المرضى الذين تناولوا العلاج لا يزالون على قيد الحياة، مقارنة بـ 78% من المرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي.وتم ترخيص "Osimertinib" بالفعل في عشرات البلدان، وقد تم بالفعل منحه إلى حوالي 70 ألف شخص. استندت الموافقة عليها في الولايات المتحدة للمراحل المبكرة في عام 2020 إلى البيانات السابقة التي أظهرت تحسنًا في بقاء المريض خاليًا من الأمراض، أي الوقت الذي يعيش فيه المريض دون تكرار الإصابة بالسرطان.وشدد هيربست على الحاجة إلى فحص المرضى لمعرفة ما إذا كانت لديهم طفرة "EGFR". وإلا لا يمكننا استخدام هذا العلاج الجديد".
https://sputnikarabic.ae/20230605/علماء-روس-يبتكرون-طابعة-ثلاثية-الأبعاد-تنتج-أطعمة-قد-تحدث-ثورة-غذائية-1077754424.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103553/72/1035537258_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_687e16a1b6745be75fca6f6d83afaf14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة
علوم, الصحة

دراسة: حبوب منع الحمل تقلل وفيات أحد الأمراض الخطيرة إلى النصف

12:54 GMT 05.06.2023
© flickr.com / zippythesimshead / pill party! أدوية، دواء، حبوب
 أدوية، دواء، حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© flickr.com / zippythesimshead / pill party!
تابعنا عبرTelegram
أظهرت نتائج التجارب السريرية، خلال دراسة حديثة، أن حبوب منع الحمل تقلل إلى النصف من خطر الوفاة من نوع معين من سرطان الرئة عند تناولها يوميا بعد الجراحة لإزالة الورم.
وتم الكشف عن النتائج في أكبر مؤتمر سنوي لأخصائيي السرطان، في شيكاغو، استضافته الجمعية الأمريكية للأورام السريرية (ASCO).
ويعتبر سرطان الرئة شكل من أشكال المرض الذي يسبب معظم الوفيات، مع ما يقرب من 1.8 مليون حالة وفاة كل عام في جميع أنحاء العالم.

والعلاج الذي طورته مجموعة "AstraZeneca" يسمى " osimertinib". يستهدف نوعًا معينًا من سرطان الرئة في المرضى الذين يعانون مما يسمى بسرطان الخلايا غير الصغيرة، وهو النوع الأكثر شيوعًا، ويظهر نوعًا معينًا من الطفرات.

وتؤثر هذه الطفرات، على ما يسمى بمستقبلات عامل نمو البشرة، أو "EGFR"، على 10% إلى 25% من مرضى سرطان الرئة في الولايات المتحدة وأوروبا، و 30 إلى 40% في آسيا.
وشملت التجربة السريرية حوالي 680 مشاركًا في مرحلة مبكرة من المرض (المراحل 1 ب إلى 3 أ)، في أكثر من 20 دولة. كان لا بد من إجراء عملية جراحية لهم أولاً لإزالة الورم، ثم تناول نصف المرضى العلاج يوميًا، والآخر علاج وهمي.
طابعة ثلاثية الأبعاد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
مجتمع
علماء روس يبتكرون طابعة ثلاثية الأبعاد تنتج أطعمة قد تحدث ثورة غذائية
10:53 GMT
وبحسب المجلة العلمية "sciencealert"، أظهرت النتيجة أن تناول الأقراص أدى إلى انخفاض بنسبة 51 % في خطر الوفاة للمرضى المعالجين، مقارنةً بالدواء الوهمي. ​بعد خمس سنوات، كان 88% من المرضى الذين تناولوا العلاج لا يزالون على قيد الحياة، مقارنة بـ 78% من المرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي.

​وقال الدكتور، روي هيربست، المؤلف الرئيسي للدراسة، من جامعة "ييل"، مقدم النتائج في شيكاغو، إن هذه البيانات "مثيرة للإعجاب". وأضاف في مؤتمر صحفي أن الدواء يساعد في "منع انتشار السرطان إلى الدماغ والكبد والعظام".

وتم ترخيص "Osimertinib" بالفعل في عشرات البلدان، وقد تم بالفعل منحه إلى حوالي 70 ألف شخص. استندت الموافقة عليها في الولايات المتحدة للمراحل المبكرة في عام 2020 إلى البيانات السابقة التي أظهرت تحسنًا في بقاء المريض خاليًا من الأمراض، أي الوقت الذي يعيش فيه المريض دون تكرار الإصابة بالسرطان.
وشدد هيربست على الحاجة إلى فحص المرضى لمعرفة ما إذا كانت لديهم طفرة "EGFR". وإلا لا يمكننا استخدام هذا العلاج الجديد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:06 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 07:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала