https://sputnikarabic.ae/20230605/رئيسة-وزراء-إيطاليا-في-زيارة-سريعة-إلى-تونس-1077754930.html
رئيسة وزراء إيطاليا في زيارة سريعة إلى تونس
رئيسة وزراء إيطاليا في زيارة سريعة إلى تونس
تجري رئيسة وزراء إيطاليا، جوريجيا ميلوني، زيارة سريعة غدا الثلاثاء إلى تونس. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T11:25+0000
2023-06-05T11:25+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن مصادر لم تسمها تأكيدها لزيارة ميلوني لتونس، مشيرة إلى أن محادثة هاتفية سابقة تمت يوم 2 يونيو/حزيران الجاري بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة الإيطاليةوكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أعلنت مساء يوم الجمعة الماضي أن رئيسة الوزراء الإيطالية لبت دعوة رئيس الجمهورية لإجراء زيارة رسمية إلى تونس خلال الأسبوع الجاري دون تحديد موعدها.يذكر أنه في وقت سابق، ناشدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، باتباع نهج "عملي" لإنقاذ تونس من أزمتها الحالية.وقالت ميلوني لنظرائها في قمة "مجموعة السبع" في محادثات هيروشيما في اليابان: "تونس في وضع صعب للغاية مع هشاشة سياسية واضحة وخطر التخلف عن السداد المالي قاب قوسين أو أدنى"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وكانت تونس توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل حصولها على قرض بقيمة ملياري دولار أمريكي، لدعم اقتصادها المضطرب، إلا أن المناقشات بين الطرفين تعثرت منذ ذلك الحين.ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس، من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية، رفضت حكومة الرئيس التونسي، قيس سعيد، الالتزام بها.وتابعت جيورجيا ميلوني خلال اجتماع مغلق في محادثات هيروشيما: "المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي متوقفة فعليا، والأخير لديه بعض الصلابة حول حقيقة أنه لم يحصل على الالتزامات الضرورية من الرئيس قيس سعيد، أعتقد أن نهجهم يجب أن يكون عمليا، وإلا فإننا نجازف بتفاقم الأوضاع التي تم اختراقها بالفعل".
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
رئيسة وزراء إيطاليا في زيارة سريعة إلى تونس
تابعنا عبر
تجري رئيسة وزراء إيطاليا، جوريجيا ميلوني، زيارة سريعة غدا الثلاثاء إلى تونس.
ونقلت قناة
"نسمة" التونسية عن مصادر لم تسمها تأكيدها لزيارة ميلوني لتونس، مشيرة إلى أن محادثة هاتفية سابقة تمت يوم 2 يونيو/حزيران الجاري بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة الإيطالية
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية قد أعلنت مساء يوم الجمعة الماضي أن رئيسة الوزراء الإيطالية لبت دعوة رئيس الجمهورية لإجراء زيارة رسمية إلى تونس خلال الأسبوع الجاري دون تحديد موعدها.
يذكر أنه في وقت سابق، ناشدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، باتباع نهج "عملي" لإنقاذ تونس من أزمتها الحالية.
وقالت ميلوني
لنظرائها في قمة "مجموعة السبع" في محادثات هيروشيما في اليابان: "تونس في وضع صعب للغاية مع هشاشة سياسية واضحة وخطر التخلف عن السداد المالي قاب قوسين أو أدنى"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وكانت تونس توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل حصولها على قرض بقيمة ملياري دولار أمريكي، لدعم اقتصادها المضطرب، إلا أن المناقشات بين الطرفين تعثرت منذ ذلك الحين.
ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس، من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية، رفضت حكومة الرئيس التونسي، قيس سعيد، الالتزام بها.
وتابعت جيورجيا ميلوني خلال اجتماع مغلق في محادثات هيروشيما: "المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي
متوقفة فعليا، والأخير لديه بعض الصلابة حول حقيقة أنه لم يحصل على الالتزامات الضرورية من الرئيس قيس سعيد، أعتقد أن نهجهم يجب أن يكون عمليا، وإلا فإننا نجازف بتفاقم الأوضاع التي تم اختراقها بالفعل".