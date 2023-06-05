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رئيس فنزويلا يصل إلى السعودية في زيارة رسمية
رئيس فنزويلا يصل إلى السعودية في زيارة رسمية
وصل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، إلى مدينة جدة السعودية في زيارة رسمية. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T01:58+0000
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نيكولاس مادورو
السعودية
العالم
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بوينس آيرس - سبوتنيك. وكتب مادورو في تغريدة على حسابه على تويتر، " نحن في المملكة العربية السعودية لمواصلة أجندة العمل الدولية المثمرة لدينا، والتي تتقدم في تعزيز العلاقات الثنائية والأخوة والاحترام بين فنزويلا والعالم ".يذكر أن مادورو شارك في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسًا للجمهورية يوم السبت الماضي.
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نيكولاس مادورو, السعودية, العالم
نيكولاس مادورو, السعودية, العالم

رئيس فنزويلا يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

01:58 GMT 05.06.2023
© AFP 2023 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
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وصل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، إلى مدينة جدة السعودية في زيارة رسمية.
بوينس آيرس - سبوتنيك. وكتب مادورو في تغريدة على حسابه على تويتر، " نحن في المملكة العربية السعودية لمواصلة أجندة العمل الدولية المثمرة لدينا، والتي تتقدم في تعزيز العلاقات الثنائية والأخوة والاحترام بين فنزويلا والعالم ".
يذكر أن مادورو شارك في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسًا للجمهورية يوم السبت الماضي.
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