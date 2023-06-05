https://sputnikarabic.ae/20230605/رئيس-فنزويلا-يصل-إلى-السعودية-في-زيارة-رسمية-1077743179.html
رئيس فنزويلا يصل إلى السعودية في زيارة رسمية
رئيس فنزويلا يصل إلى السعودية في زيارة رسمية
وصل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، إلى مدينة جدة السعودية في زيارة رسمية. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T01:58+0000
2023-06-05T01:58+0000
2023-06-05T01:58+0000
نيكولاس مادورو
السعودية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1d/1047006953_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8c41d60c6e351234f2803b97c8ebb668.jpg
بوينس آيرس - سبوتنيك. وكتب مادورو في تغريدة على حسابه على تويتر، " نحن في المملكة العربية السعودية لمواصلة أجندة العمل الدولية المثمرة لدينا، والتي تتقدم في تعزيز العلاقات الثنائية والأخوة والاحترام بين فنزويلا والعالم ".يذكر أن مادورو شارك في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسًا للجمهورية يوم السبت الماضي.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1d/1047006953_119:0:2786:2000_1920x0_80_0_0_5967a6fa69db9676c9ca4b6b37aae8e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نيكولاس مادورو, السعودية, العالم
نيكولاس مادورو, السعودية, العالم
رئيس فنزويلا يصل إلى السعودية في زيارة رسمية
تابعنا عبر
وصل رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، إلى مدينة جدة السعودية في زيارة رسمية.
بوينس آيرس - سبوتنيك. وكتب مادورو في تغريدة على حسابه على تويتر، " نحن في المملكة العربية السعودية
لمواصلة أجندة العمل الدولية المثمرة لدينا، والتي تتقدم في تعزيز العلاقات الثنائية والأخوة والاحترام بين فنزويلا والعالم ".
يذكر أن مادورو شارك في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسًا للجمهورية يوم السبت الماضي.