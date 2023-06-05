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https://sputnikarabic.ae/20230605/روسيا-تؤكد-عزمها-دراسة-خطة-إندونيسيا-حول-أوكرانيا-في-حال-تقديمها-بشكل-رسمي-1077758631.html
روسيا تؤكد عزمها دراسة خطة إندونيسيا حول أوكرانيا في حال تقديمها بشكل رسمي
روسيا تؤكد عزمها دراسة خطة إندونيسيا حول أوكرانيا في حال تقديمها بشكل رسمي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، أن موسكو تؤكد عزمها دراسة خطة إندونيسيا حول أوكرانيا في حال تقديمها بشكل رسمي. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T13:01+0000
2023-06-05T13:01+0000
روسيا
إندونيسا
أخبار أوكرانيا
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وقال رودينكو للصحفيين: "إذا تلقينا خطة التسوية رسمياً فسننظر فيها. نحن ندرس أي مقترحات تصل إلينا، بما في ذلك المقترحات الإندونيسية".وفي وقت سابق، اقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، خطة لإنهاء الأزمة الأوكرانية تتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح وتنظيم استفتاءات تحت إشراف الأمم المتحدة في جميع الأراضي "المتنازع عليها".وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن السلطات الأوكرانية رفضت رفضاً قاطعاً خطة السلام الإندونيسية.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230603/الخارجية-الأوكرانية-كييف-ترفض-رفضا-قاطعا-خطة-السلام-الإندونيسية-1077705533.html
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روسيا, إندونيسا, أخبار أوكرانيا
روسيا, إندونيسا, أخبار أوكرانيا

روسيا تؤكد عزمها دراسة خطة إندونيسيا حول أوكرانيا في حال تقديمها بشكل رسمي

13:01 GMT 05.06.2023
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، أن موسكو تؤكد عزمها دراسة خطة إندونيسيا حول أوكرانيا في حال تقديمها بشكل رسمي.
وقال رودينكو للصحفيين: "إذا تلقينا خطة التسوية رسمياً فسننظر فيها. نحن ندرس أي مقترحات تصل إلينا، بما في ذلك المقترحات الإندونيسية".
وفي وقت سابق، اقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، خطة لإنهاء الأزمة الأوكرانية تتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح وتنظيم استفتاءات تحت إشراف الأمم المتحدة في جميع الأراضي "المتنازع عليها".
وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
الخارجية الأوكرانية: كييف ترفض رفضا قاطعا خطة السلام الإندونيسية
3 يونيو, 13:31 GMT
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن السلطات الأوكرانية رفضت رفضاً قاطعاً خطة السلام الإندونيسية.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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