عربي
https://sputnikarabic.ae/20230605/سوناك-يعتزم-إقناع-بايدن-بدعم-ترشيح-وزير-الدفاع-البريطاني-لمنصب-أمين-عام-حلف-الناتو-1077744502.html
سوناك يعتزم إقناع بايدن بدعم ترشيح وزير الدفاع البريطاني لمنصب أمين عام حلف الناتو
سوناك يعتزم إقناع بايدن بدعم ترشيح وزير الدفاع البريطاني لمنصب أمين عام حلف الناتو
أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدعم ترشيح وزير الدفاع البريطاني الحالي، بين والاس،... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T06:54+0000
2023-06-05T06:54+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069908937_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_43736dad3d978942d2bd49ad57603378.jpg
وذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية في تقرير لها يوم أمس الأحد، أن سوناك يعتزم إقناع بايدن بدعم والاس لتولي منصب الأمين العام لحلف الناتو، خلال زيارته المقررة يومي 7 و 8 حزيران/يونيو الجاري.وبحسب الصحيفة، فإن سوناك طرح بالفعل مسألة تولي والاس منصب الأمين العام لحلف الناتو على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع الأخير في مدينة هيروشيما اليابانية.وتشير الصحيفة إلى أن والاس يحظى بشعبية كبيرة داخل الحكومة الأمريكية، بسبب دوره المركزي في تشكيل تحالف دولي لدعم أوكرانيا، وزيادة الإنفاق الدفاعي في بريطانيا إلى 2.25% من الناتج المحلي الإجمالي.واستدركت الصحيفة بقولها، إن ترشيح والاس لتولي منصب الأمين العام لحلف الناتو، قد لا يلقى دعما من جانب فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى أن دولا أخرى قد تدعم رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتيه فريدريكسن لتولي هذا المنصب.وكان من المفترض أن يقدم الأمين العام لحلف الناتو الحالي، ينس ستولتنبرغ، استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2022، لكن قادة دول حلف الناتو قرروا في آذار/مارس من نفس العام، تمديد ولايته حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230603/زيلينسكي-يكشف-خشية-بعض-دول-الناتو-قبول-أوكرانيا-في-الحلف-بسبب-روسيا-1077698013.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069908937_0:0:2695:2021_1920x0_80_0_0_058a7ebb31e96d09c54002f6eba5d242.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

سوناك يعتزم إقناع بايدن بدعم ترشيح وزير الدفاع البريطاني لمنصب أمين عام حلف الناتو

06:54 GMT 05.06.2023
© AFP 2023 / JONATHAN BRADYرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© AFP 2023 / JONATHAN BRADY
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدعم ترشيح وزير الدفاع البريطاني الحالي، بين والاس، لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية في تقرير لها يوم أمس الأحد، أن سوناك يعتزم إقناع بايدن بدعم والاس لتولي منصب الأمين العام لحلف الناتو، خلال زيارته المقررة يومي 7 و 8 حزيران/يونيو الجاري.
وبحسب الصحيفة، فإن سوناك طرح بالفعل مسألة تولي والاس منصب الأمين العام لحلف الناتو على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع الأخير في مدينة هيروشيما اليابانية.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
زيلينسكي يكشف خشية بعض دول الناتو قبول أوكرانيا في الحلف بسبب روسيا
3 يونيو, 11:04 GMT
وتشير الصحيفة إلى أن والاس يحظى بشعبية كبيرة داخل الحكومة الأمريكية، بسبب دوره المركزي في تشكيل تحالف دولي لدعم أوكرانيا، وزيادة الإنفاق الدفاعي في بريطانيا إلى 2.25% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستدركت الصحيفة بقولها، إن ترشيح والاس لتولي منصب الأمين العام لحلف الناتو، قد لا يلقى دعما من جانب فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى أن دولا أخرى قد تدعم رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتيه فريدريكسن لتولي هذا المنصب.
وكان من المفترض أن يقدم الأمين العام لحلف الناتو الحالي، ينس ستولتنبرغ، استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2022، لكن قادة دول حلف الناتو قرروا في آذار/مارس من نفس العام، تمديد ولايته حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:49 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 07:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала