https://sputnikarabic.ae/20230605/شركة-ألمانية-تعلن-اكتشاف-حقل-جديد-للغاز-الطبيعي-في-دلتا-مصر-ما-أهميته-1077771684.html

شركة ألمانية تعلن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي في دلتا مصر... ما أهميته

شركة ألمانية تعلن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي في دلتا مصر... ما أهميته

تعتبر صناعة البترول والغاز أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، إذ تسعى الدولة المصرية بشكل مستمر إلى زيادة احتياطياتها من الغاز الطبيعي، الذي يشهد زيادة في... 05.06.2023, سبوتنيك عربي

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اكتشاف حقل غاز طبيعيفي هذا السياق، أعلنت شركة "فينترسال دِيا" الألمانية عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي ضمن امتياز دسوق في منطقة دلتا النيل البرية، إذ تركزت العمليات في البئر الاستكشافية الجديدة (NSG-3) في خزّان أبو ماضي، ويأتي هذا الاكتشاف بعد اكتشاف سابق للشركة في منطقة التنقيب في شرق دمنهور في يناير/ كانون الثاني من عام 2023.يتم تشغيل مشروع غاز دسوق من قبل شركة "ديسوكو"، وهي مشروع مشترك بين "فينترسال دِيا" والشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس)، حيث يستخدمون البُنى التحتية في دسوق والموجودة بالقرب من البئر المكتشفة والتي توصل بشبكة الغاز الطبيعي الوطنية.أهمية الاكتشاف الجديدويؤكد مدير عام المشروع المشترك "ديسوكو"، أولاف ريتز، أن "الاحتياطات الجديدة المضافة ستكون لها مردود إيجابي على استمرارية الإنتاج في دسوق".بدوره، أشار المهندس الجيولوجي صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، في تصريحات مع وسائل إعلام مصرية، إلى أن "هذا الاكتشاف يمثل أهمية كبيرة للغاية، حيث يزيد حجم الانتاج المصري من الغاز الطبيعي ويساهم في تحسين الاقتصادات، خاصة في ظل الحاجة الملحة للطاقة في أوروبا بسبب الأزمة الحالية في الطاقة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية".من جهته، قال سامح صبري، مدير عام شركة "فينترسال دِيا" مصر، إن "كميّات الغاز الإضافية ستسهم في جهود فينترسال دِيا الرامية إلى ضمان مستقبل طاقة آمن ومُستدام في مصر".وفي فبراير/ شباط 2023، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصرية، طارق الملا، خطة لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي للنفط والغاز في مصر. وأوضح الملا أن "الحكومة بدأت بالفعل في التواصل مع شركاء عالميين لتنفيذ هذه الخطة، وتم الاتفاق على خطة تشمل الحفر والتنقيب حتى عام 2025، بهدف إدخال تلك الآبار في حيز الإنتاج بوتيرة سريعة".وأشار الملا إلى أن قطاع الطاقة في مصر يسعى للاستفادة من مقومات البلاد التنافسية لمواجهة أزمة الطاقة وتحقيق التنمية.

https://sputnikarabic.ae/20230115/الإعلان-عن-اكتشاف-جديد-للغاز-في-مصر-1072297447.html

https://sputnikarabic.ae/20230212/السيسي-جهود-مصر-ستصبح-العنصر-الحاسم-في-تخفيف-آثار-أزمة-الطلب-على-الغاز-لأوروبا-1073409409.html

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