https://sputnikarabic.ae/20230605/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أربع-مقاطعات-أوكرانية-محذرة-من-ضربات-جوية-1077743958.html
صفارات الإنذار تدوي في أربع مقاطعات أوكرانية محذرة من ضربات جوية
صفارات الإنذار تدوي في أربع مقاطعات أوكرانية محذرة من ضربات جوية
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وسومي وخاركوف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وأيضا في الجزء... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T05:34+0000
2023-06-05T05:34+0000
2023-06-05T05:34+0000
العالم
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وبحسب الخريطة دوت صفارات الإنذار في المقاطعات المذكورة في الصباح الباكر.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230605/القوات-الروسية-تلحق-خسائر-فادحة-بـ-3-ألوية-أوكرانية-بنيران-المدفعية-والضربات-الجوية-1077743758.html
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العالم
صفارات الإنذار تدوي في أربع مقاطعات أوكرانية محذرة من ضربات جوية
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أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وسومي وخاركوف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وأيضا في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه محذرة من ضربات جوية روسية.
وبحسب الخريطة دوت صفارات الإنذار في المقاطعات المذكورة في الصباح الباكر.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.