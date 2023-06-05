عربي
https://sputnikarabic.ae/20230605/صفارات-الإنذار-تدوي-في-أربع-مقاطعات-أوكرانية-محذرة-من-ضربات-جوية-1077743958.html
صفارات الإنذار تدوي في أربع مقاطعات أوكرانية محذرة من ضربات جوية
صفارات الإنذار تدوي في أربع مقاطعات أوكرانية محذرة من ضربات جوية
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وسومي وخاركوف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وأيضا في الجزء... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T05:34+0000
2023-06-05T05:34+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be1da0b1a4e57c9b47d2387264d2a088.jpg
وبحسب الخريطة دوت صفارات الإنذار في المقاطعات المذكورة في الصباح الباكر.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230605/القوات-الروسية-تلحق-خسائر-فادحة-بـ-3-ألوية-أوكرانية-بنيران-المدفعية-والضربات-الجوية-1077743758.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068836008_180:0:828:486_1920x0_80_0_0_000e657f126dbb2639cea6e4177bfc9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

صفارات الإنذار تدوي في أربع مقاطعات أوكرانية محذرة من ضربات جوية

05:34 GMT 05.06.2023
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
تابعنا عبرTelegram
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات بولتافا وسومي وخاركوف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وأيضا في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه محذرة من ضربات جوية روسية.
وبحسب الخريطة دوت صفارات الإنذار في المقاطعات المذكورة في الصباح الباكر.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تلحق خسائر فادحة بـ 3 ألوية أوكرانية بنيران المدفعية والضربات الجوية
04:55 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 07:47 GMTСамоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة2 يونيو, 10:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала