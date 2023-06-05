https://sputnikarabic.ae/20230605/ضابط-استخبارات-أمريكي-الناتو-يكره-زيلينسكي-ولن-يقبل-أوكرانيا-أبدا-1077750983.html

ضابط استخبارات أمريكي: الناتو يكره زيلينسكي ولن يقبل أوكرانيا أبدا

ضابط استخبارات أمريكي: الناتو يكره زيلينسكي ولن يقبل أوكرانيا أبدا

قال ضابط الاستخبارات البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، لن يتم قبول أوكرانيا في الناتو، لأن دول الحلف تكره فلاديمير زيلينسكي، وتستخدمه فقط. 05.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-05T09:21+0000

2023-06-05T09:21+0000

2023-06-05T09:21+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

الناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg

وأجاب ريتر على سؤال في قناة "يوتيوب" في الولايات المتحدة، "ألا يفهم أنه لن يكون أبدًا عضوًا في الناتو، وأن أوكرانيا لن تكون أبدًا عضوًا في الناتو؟". "لا يفهم زيلينسكي الموقف الحقيقي لدول التحالف تجاهه".كان رد فعل ريتر على مسألة الضمانات الأمنية التي طالب بها زيلينسكي قبل الانضمام الكامل إلى حلف الناتو: "يا زيلينسكي، إنهم يكرهونك ... كيف تفهم ذلك؟ إنهم يسمحون لك بإرسال شعبك للذبح. إنهم لا يحبونك يا رجل. إنهم لا يحترمونك. إنهم يستخدمونك".وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على أساس متسارع.وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإستوني ألار كاريس، بأن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في الناتو أثناء استمرار الأعمال العسكرية."الانضمام إلى الناتو هو أفضل ضمان لأمن أوكرانيا، نحن لا نبحث عن بديل لحلف الناتو، لكننا نفهم أننا لن نجر دولة واحدة من دول الناتو إلى حرب".أقرأ أيضا: خبير: الولايات المتحدة تعتبر زيلينسكي "فأرا في متاهة"

https://sputnikarabic.ae/20230602/وزير-أوكراني-سابق-زيلينسكي-هو-غطاء-لمجموعة-تعمل-على-نهب-البلاد-1077666249.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, الناتو