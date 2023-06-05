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https://sputnikarabic.ae/20230605/ضابط-استخبارات-أمريكي-الناتو-يكره-زيلينسكي-ولن-يقبل-أوكرانيا-أبدا-1077750983.html
ضابط استخبارات أمريكي: الناتو يكره زيلينسكي ولن يقبل أوكرانيا أبدا
ضابط استخبارات أمريكي: الناتو يكره زيلينسكي ولن يقبل أوكرانيا أبدا
قال ضابط الاستخبارات البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، لن يتم قبول أوكرانيا في الناتو، لأن دول الحلف تكره فلاديمير زيلينسكي، وتستخدمه فقط. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T09:21+0000
2023-06-05T09:21+0000
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وأجاب ريتر على سؤال في قناة "يوتيوب" في الولايات المتحدة، "ألا يفهم أنه لن يكون أبدًا عضوًا في الناتو، وأن أوكرانيا لن تكون أبدًا عضوًا في الناتو؟". "لا يفهم زيلينسكي الموقف الحقيقي لدول التحالف تجاهه".كان رد فعل ريتر على مسألة الضمانات الأمنية التي طالب بها زيلينسكي قبل الانضمام الكامل إلى حلف الناتو: "يا زيلينسكي، إنهم يكرهونك ... كيف تفهم ذلك؟ إنهم يسمحون لك بإرسال شعبك للذبح. إنهم لا يحبونك يا رجل. إنهم لا يحترمونك. إنهم يستخدمونك".وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على أساس متسارع.وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإستوني ألار كاريس، بأن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في الناتو أثناء استمرار الأعمال العسكرية."الانضمام إلى الناتو هو أفضل ضمان لأمن أوكرانيا، نحن لا نبحث عن بديل لحلف الناتو، لكننا نفهم أننا لن نجر دولة واحدة من دول الناتو إلى حرب".أقرأ أيضا: خبير: الولايات المتحدة تعتبر زيلينسكي "فأرا في متاهة"
https://sputnikarabic.ae/20230602/وزير-أوكراني-سابق-زيلينسكي-هو-غطاء-لمجموعة-تعمل-على-نهب-البلاد-1077666249.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الناتو
أخبار أوكرانيا, روسيا, الناتو

ضابط استخبارات أمريكي: الناتو يكره زيلينسكي ولن يقبل أوكرانيا أبدا

09:21 GMT 05.06.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Leo Correa
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قال ضابط الاستخبارات البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، لن يتم قبول أوكرانيا في الناتو، لأن دول الحلف تكره فلاديمير زيلينسكي، وتستخدمه فقط.
وأجاب ريتر على سؤال في قناة "يوتيوب" في الولايات المتحدة، "ألا يفهم أنه لن يكون أبدًا عضوًا في الناتو، وأن أوكرانيا لن تكون أبدًا عضوًا في الناتو؟". "لا يفهم زيلينسكي الموقف الحقيقي لدول التحالف تجاهه".
كان رد فعل ريتر على مسألة الضمانات الأمنية التي طالب بها زيلينسكي قبل الانضمام الكامل إلى حلف الناتو: "يا زيلينسكي، إنهم يكرهونك ... كيف تفهم ذلك؟ إنهم يسمحون لك بإرسال شعبك للذبح. إنهم لا يحبونك يا رجل. إنهم لا يحترمونك. إنهم يستخدمونك".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2023
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وفي نهاية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على أساس متسارع.
وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإستوني ألار كاريس، بأن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في الناتو أثناء استمرار الأعمال العسكرية.
"الانضمام إلى الناتو هو أفضل ضمان لأمن أوكرانيا، نحن لا نبحث عن بديل لحلف الناتو، لكننا نفهم أننا لن نجر دولة واحدة من دول الناتو إلى حرب".
أقرأ أيضا: خبير: الولايات المتحدة تعتبر زيلينسكي "فأرا في متاهة"
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