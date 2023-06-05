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https://sputnikarabic.ae/20230605/عروسان-توفيا-بظروف-غامضة-خلال-ليلة-دخلة-في-الهند-1077749454.html
عروسان توفيا بظروف غامضة خلال ليلة دخلة في الهند
عروسان توفيا بظروف غامضة خلال ليلة دخلة في الهند
أفادت وسائل إعلامية هندية، اليوم الإثنين، بوفاة عروسين خلال ليلة الدخلة بعد الزفاف مباشرة، وذلك لأسباب صحية غامضة. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T08:12+0000
2023-06-05T08:12+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "الهند اليوم" نقلا عن شهود عيان في ولاية أوتار براديش أن العروسين توفيا بسبب نوبة قلبية في الليلة التي أعقبت الزفاف مباشرة.ووقع الحادث في إحدى قرى ناحية بحرايش شمال ولاية أوتار براديش، حيث يبلغ العريس 22 من العمر وتزوج من صديقته البالغة من العمر 20 عامًا، وبعد الاحتفال اختلا بغرفتهما، وفي صباح اليوم التالي عُثر عليهما ميتين.وأشارت صحيفة إلى أن القصة أصبحت أكثر غموضًا عندما أظهرت نتائج فحص الطب الشرعي أن سبب وفاة المتزوجين حديثًا كان نوبة قلبية.وتم تأكيد هذه المعلومات من قبل الشرطة المحلية، لكنه لم يتم تحديد ما يمكن أن يسبب النوبات القلبية بالضبط وتم حرق رفات العروسين في القرية الأصلية للعريس المتوفى.
https://sputnikarabic.ae/20230410/عروس-تتحول-إلى-هاربة-من-وجه-العدالة-بسبب-حفل-زفافها-فيديو---1075737132.html
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العالم
العالم

عروسان توفيا بظروف غامضة خلال ليلة دخلة في الهند

08:12 GMT 05.06.2023
© AFP 2023 / INDRANIL MUKHERJEEسيارة إسعاف تنقل جثمان الممثل الهندي سوشانت سينع راجبوت بعد انتحاره داخل منزله في مومباي، الهند، 14 يونيو/ حزيران 2020
سيارة إسعاف تنقل جثمان الممثل الهندي سوشانت سينع راجبوت بعد انتحاره داخل منزله في مومباي، الهند، 14 يونيو/ حزيران 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© AFP 2023 / INDRANIL MUKHERJEE
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أفادت وسائل إعلامية هندية، اليوم الإثنين، بوفاة عروسين خلال ليلة الدخلة بعد الزفاف مباشرة، وذلك لأسباب صحية غامضة.
وذكرت صحيفة "الهند اليوم" نقلا عن شهود عيان في ولاية أوتار براديش أن العروسين توفيا بسبب نوبة قلبية في الليلة التي أعقبت الزفاف مباشرة.
ووقع الحادث في إحدى قرى ناحية بحرايش شمال ولاية أوتار براديش، حيث يبلغ العريس 22 من العمر وتزوج من صديقته البالغة من العمر 20 عامًا، وبعد الاحتفال اختلا بغرفتهما، وفي صباح اليوم التالي عُثر عليهما ميتين.
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وأشارت صحيفة إلى أن القصة أصبحت أكثر غموضًا عندما أظهرت نتائج فحص الطب الشرعي أن سبب وفاة المتزوجين حديثًا كان نوبة قلبية.
وتم تأكيد هذه المعلومات من قبل الشرطة المحلية، لكنه لم يتم تحديد ما يمكن أن يسبب النوبات القلبية بالضبط وتم حرق رفات العروسين في القرية الأصلية للعريس المتوفى.
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