https://sputnikarabic.ae/20230605/علماء-روس-يبتكرون-طابعة-ثلاثية-الأبعاد-تنتج-أطعمة-قد-تحدث-ثورة-غذائية-1077754424.html

علماء روس يبتكرون طابعة ثلاثية الأبعاد تنتج أطعمة قد تحدث ثورة غذائية

علماء روس يبتكرون طابعة ثلاثية الأبعاد تنتج أطعمة قد تحدث ثورة غذائية

طوّر علماء روس نهجا جديدا من الطابعات الثلاثية الأبعاد ووصفات حبر جديدة، تستطيع "تجميع" أطباق طعام صالحة للأكل باستخدام خلايا نباتية مزروعة، الأمر الذي قد يحدث... 05.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-05T10:53+0000

2023-06-05T10:53+0000

2023-06-05T10:53+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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وتعتبر تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد المخصصة للاستخدامات الغذائية، وفقًا للخبراء، ذات أهمية كبيرة نظرا للإمكانيات الفريدة التي تتمتع بها من نواحي التحكم في وصفات الطعام المنتج.وبحسب المقال المنشور في مجلة "Gels" العلمية، طوّر علماء من جامعة "فياتكا" الروسية طابعة ثلاثية الأبعاد جديدة ووصفات الحبر التي تستخدم فيها، والتي على عكس نظائرها، هي عبارة عن خلايا نباتية مزروعة، وبفضل هذه التقنية تمكن الباحثون من "تجميع" الأطباق بالمعايير الكيميائية الحيوية الضرورية.وطوّر الباحثون عدة وصفات جديدة للحبر الغذائي تعتمد على الخلايا المزروعة صناعيًا لأنسجة "الكالس" النباتية، وهي عبارة عن خلايا نباتية متعددة القدرات غير متخصصة يمكن أن تتطور إلى نبات كامل.الفرق بين التكنولوجيا المقترحة ونظائرها، وفقا للمؤلفين، هو أنه يتم استخدام المواد المزروعة بالتكنولوجيا الحيوية فقط.وتابع ليتفينيتس، موضحًا أنه "يمكن أن تصبح الطباعة الثلاثية الأبعاد للطعام، في المستقبل، طريقة بديلة لتوصيل المواد النشطة بيولوجيًا إلى الجسم. وباستخدام تقنيتنا، من الممكن التحكم ليس فقط في تكوين المنتج، ولكن أيضًا، على سبيل المثال، في الوقت الذي يبقى فيه الطعام في تجويف الفم، وهو في الواقع وسيلة للتحكم في الشعور بالشبع".

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