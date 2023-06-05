https://sputnikarabic.ae/20230605/كازاخستان-تعلن-عن-خفض-طوعي-لإنتاج-النفط-بواقع-78-ألف-برميل-يوميا-1077743532.html

كازاخستان تعلن عن خفض طوعي لإنتاج النفط بواقع 78 ألف برميل يوميا

كازاخستان تعلن عن خفض طوعي لإنتاج النفط بواقع 78 ألف برميل يوميا

أعلنت كازاخستان أنها ستخفض طوعا إنتاجها من النفط بواقع 78 ألف برميل يوميا، حتى نهاية عام 2024، جاء ذلك وفق بيان لوزارة الطاقة. 05.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-05T04:04+0000

2023-06-05T04:04+0000

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أستانا - سبوتنيك. وأورد البيان أن" كازاخستان ستقوم بخفض طوعي مقداره 78 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 كإجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاقية أوبك + التي أعلنت في وقت سابق تخفيضات طوعية في أبريل".وأضاف البيان أن هذا الخفض الطوعي سيكون مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لـ "أوبك+" في 4 يونيو 2023.وقال تحالف "أوبك+" أمس الأحد، إنه قرر خفض إنتاجه من النفط الخام بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، خلال 2024، من مستويات أكتوبر/تشرين الأول 2022.

https://sputnikarabic.ae/20230604/ردود-فعل-دولية-متلاحقة-بعد-إقرار-أوبك-لمستوى-جديد-من-إنتاج-النفط-بداية-من-2024-1077735973.html

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