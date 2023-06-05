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https://sputnikarabic.ae/20230605/كازاخستان-تعلن-عن-خفض-طوعي-لإنتاج-النفط-بواقع-78-ألف-برميل-يوميا-1077743532.html
كازاخستان تعلن عن خفض طوعي لإنتاج النفط بواقع 78 ألف برميل يوميا
كازاخستان تعلن عن خفض طوعي لإنتاج النفط بواقع 78 ألف برميل يوميا
أعلنت كازاخستان أنها ستخفض طوعا إنتاجها من النفط بواقع 78 ألف برميل يوميا، حتى نهاية عام 2024، جاء ذلك وفق بيان لوزارة الطاقة. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T04:04+0000
2023-06-05T04:58+0000
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أستانا - سبوتنيك. وأورد البيان أن" كازاخستان ستقوم بخفض طوعي مقداره 78 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 كإجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاقية أوبك + التي أعلنت في وقت سابق تخفيضات طوعية في أبريل".وأضاف البيان أن هذا الخفض الطوعي سيكون مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لـ "أوبك+" في 4 يونيو 2023.وقال تحالف "أوبك+" أمس الأحد، إنه قرر خفض إنتاجه من النفط الخام بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، خلال 2024، من مستويات أكتوبر/تشرين الأول 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230604/ردود-فعل-دولية-متلاحقة-بعد-إقرار-أوبك-لمستوى-جديد-من-إنتاج-النفط-بداية-من-2024-1077735973.html
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كازاخستان, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, أخبار السعودية اليوم, أوبك
كازاخستان, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, أخبار السعودية اليوم, أوبك

كازاخستان تعلن عن خفض طوعي لإنتاج النفط بواقع 78 ألف برميل يوميا

04:04 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 04:58 GMT 05.06.2023)
© Sputnik . Press Service of the President of the Republic of Kazakhstan  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف في اجتماع في شكل ضيق لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في سمرقند. أقصى حجم ممكن.
16 سبتمبر 2022. رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف في اجتماع في شكل ضيق لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في سمرقند. أقصى حجم ممكن. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© Sputnik . Press Service of the President of the Republic of Kazakhstan
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أعلنت كازاخستان أنها ستخفض طوعا إنتاجها من النفط بواقع 78 ألف برميل يوميا، حتى نهاية عام 2024، جاء ذلك وفق بيان لوزارة الطاقة.
أستانا - سبوتنيك. وأورد البيان أن" كازاخستان ستقوم بخفض طوعي مقداره 78 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 كإجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاقية أوبك + التي أعلنت في وقت سابق تخفيضات طوعية في أبريل".
وأضاف البيان أن هذا الخفض الطوعي سيكون مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لـ "أوبك+" في 4 يونيو 2023.
منظمة أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
ردود فعل دولية متلاحقة بعد إقرار "أوبك+" لمستوى جديد من إنتاج النفط بداية من 2024
أمس, 17:39 GMT
وقال تحالف "أوبك+" أمس الأحد، إنه قرر خفض إنتاجه من النفط الخام بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا، خلال 2024، من مستويات أكتوبر/تشرين الأول 2022.
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