https://sputnikarabic.ae/20230605/لافروف-الغرب-يحاول-فتح-جبهة-ثانية-ضد-روسيا-ولن-نتبع-القواعد-التي-تفرضها-واشنطن-1077777932.html
لافروف: الغرب يحاول فتح جبهة ثانية ضد روسيا ولن نتبع القواعد التي تفرضها واشنطن -عاجل
لافروف: الغرب يحاول فتح جبهة ثانية ضد روسيا ولن نتبع القواعد التي تفرضها واشنطن -عاجل
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب يتطلع دائمًا إلى فتح جبهة ثانية أو حتى ثالثة ضد روسيا، بما في ذلك في آسيا الوسطى، لافتًا إلى أن موسكو لن تتبع... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T21:19+0000
2023-06-05T21:19+0000
2023-06-05T21:20+0000
سيرغي لافروف
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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دوشانبي – سبوتنيك. وقال لافروف خلال زيارة للقاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، الاثنين، إن "الغرب يبحث باستمرار عن اتجاهات إضافية يمكن من خلالها إثارة غضب روسيا وفتح الجبهتين الثانية والثالثة، بما في ذلك في آسيا الوسطى".وأضاف أن "روسيا مصممة على عدم اتباع القواعد التي تفرضها واشنطن".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
سيرغي لافروف, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
لافروف: الغرب يحاول فتح جبهة ثانية ضد روسيا ولن نتبع القواعد التي تفرضها واشنطن -عاجل
21:19 GMT 05.06.2023 (تم التحديث: 21:20 GMT 05.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب يتطلع دائمًا إلى فتح جبهة ثانية أو حتى ثالثة ضد روسيا، بما في ذلك في آسيا الوسطى، لافتًا إلى أن موسكو لن تتبع القواعد التي تفرضها الولايات المتحدة.
دوشانبي – سبوتنيك. وقال لافروف خلال زيارة للقاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، الاثنين، إن "الغرب يبحث باستمرار عن اتجاهات إضافية يمكن من خلالها إثارة غضب روسيا وفتح الجبهتين الثانية والثالثة، بما في ذلك في آسيا الوسطى".
وأضاف أن "روسيا مصممة على عدم اتباع القواعد التي تفرضها واشنطن".