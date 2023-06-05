https://sputnikarabic.ae/20230605/لافروف-روسيا-تعتبر-إرسال-الغرب-مقاتلات-إف-16-إلى-أوكرانيا-تصعيدا-للأزمة-1077778537.html

لافروف: روسيا تعتبر إرسال الغرب مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا تصعيدا للأزمة

لافروف: روسيا تعتبر إرسال الغرب مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا تصعيدا للأزمة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تسليم طائرات إف -16 إلى أوكرانيا تصعيد آخر للأزمة، لأن المقاتلة الأميركية الصنع، لديها متغير قادر على حمل أسلحة... 05.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-05T22:14+0000

2023-06-05T22:14+0000

2023-06-05T22:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

سيرغي لافروف

إف 16

روسيا

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دوشانبي - سبوتنيك. وقال لافروف خلال زيارته للقاعدة العسكرية الروسية في طاجكستان، الاثنين، إن "الغرب أثبت بالفعل تصعيده للأزمة، فبعد المدافع الحديثة بعيدة المدى، والدبابات، هم الآن يجهزون بجدية طائرات إف- 16 إنهم يستعدون لمواصلة تصعيد الحرب".هذا ووصل وزير الخارجية الروسي، الاثنين، إلى العاصمة الطاجيكية، دوشانبي، حيث سيجري محادثات مع قيادة هذا البلد.وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن "زيارة ستستمر من 5 إلى 6 يونيو/حزيران، ومن المقرر أن يلتقي خلالها بالرئيس إمام علي رحمون، ووزير الخارجية الطاجيكي، سيروج الدين مهر الدين".ومن المقرر أن يبحث الطرفان العلاقات الثنائية، وآفاق تطوير التحالف بين موسكو ودشانبي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.ويتضمن برنامج عمل الوزير الروسي، زيارة القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، وهي أكبر منشأة عسكرية روسية في الخارج. وتنتشر في مدينتي دوشانبي وبختار، ويبلغ عدد العسكريين حوالي 7.5 ألف فرد.وزار لافروف دوشانبي آخر مرة، في مايو/أيار من العام الماضي، خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة.

https://sputnikarabic.ae/20230605/لافروف-الغرب-يحاول-فتح-جبهة-ثانية-ضد-روسيا-ولن-نتبع-القواعد-التي-تفرضها-واشنطن-1077777932.html

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سيرغي لافروف, إف 16, روسيا