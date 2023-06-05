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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230605/لافروف-روسيا-تعتبر-إرسال-الغرب-مقاتلات-إف-16-إلى-أوكرانيا-تصعيدا-للأزمة-1077778537.html
لافروف: روسيا تعتبر إرسال الغرب مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا تصعيدا للأزمة
لافروف: روسيا تعتبر إرسال الغرب مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا تصعيدا للأزمة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تسليم طائرات إف -16 إلى أوكرانيا تصعيد آخر للأزمة، لأن المقاتلة الأميركية الصنع، لديها متغير قادر على حمل أسلحة... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T22:14+0000
2023-06-05T22:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيرغي لافروف
إف 16
روسيا
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دوشانبي - سبوتنيك. وقال لافروف خلال زيارته للقاعدة العسكرية الروسية في طاجكستان، الاثنين، إن "الغرب أثبت بالفعل تصعيده للأزمة، فبعد المدافع الحديثة بعيدة المدى، والدبابات، هم الآن يجهزون بجدية طائرات إف- 16 إنهم يستعدون لمواصلة تصعيد الحرب".هذا ووصل وزير الخارجية الروسي، الاثنين، إلى العاصمة الطاجيكية، دوشانبي، حيث سيجري محادثات مع قيادة هذا البلد.وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن "زيارة ستستمر من 5 إلى 6 يونيو/حزيران، ومن المقرر أن يلتقي خلالها بالرئيس إمام علي رحمون، ووزير الخارجية الطاجيكي، سيروج الدين مهر الدين".ومن المقرر أن يبحث الطرفان العلاقات الثنائية، وآفاق تطوير التحالف بين موسكو ودشانبي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.ويتضمن برنامج عمل الوزير الروسي، زيارة القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، وهي أكبر منشأة عسكرية روسية في الخارج. وتنتشر في مدينتي دوشانبي وبختار، ويبلغ عدد العسكريين حوالي 7.5 ألف فرد.وزار لافروف دوشانبي آخر مرة، في مايو/أيار من العام الماضي، خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة.
https://sputnikarabic.ae/20230605/لافروف-الغرب-يحاول-فتح-جبهة-ثانية-ضد-روسيا-ولن-نتبع-القواعد-التي-تفرضها-واشنطن-1077777932.html
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سيرغي لافروف, إف 16, روسيا
سيرغي لافروف, إف 16, روسيا

لافروف: روسيا تعتبر إرسال الغرب مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا تصعيدا للأزمة

22:14 GMT 05.06.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن تسليم طائرات إف -16 إلى أوكرانيا تصعيد آخر للأزمة، لأن المقاتلة الأميركية الصنع، لديها متغير قادر على حمل أسلحة نووية.
دوشانبي - سبوتنيك. وقال لافروف خلال زيارته للقاعدة العسكرية الروسية في طاجكستان، الاثنين، إن "الغرب أثبت بالفعل تصعيده للأزمة، فبعد المدافع الحديثة بعيدة المدى، والدبابات، هم الآن يجهزون بجدية طائرات إف- 16 إنهم يستعدون لمواصلة تصعيد الحرب".

وأضاف أن "مفهومنا للسياسة الخارجية يقول إن أوروبا اختارت طريق الحرب معنا.. لذلك، بالطبع، لا يزال يتعين علينا العيش معهم جنبًا إلى جنب، ولكن إذا كانت هذه حربًا، فيجب علينا تحقيق أهدافنا".

هذا ووصل وزير الخارجية الروسي، الاثنين، إلى العاصمة الطاجيكية، دوشانبي، حيث سيجري محادثات مع قيادة هذا البلد.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن "زيارة ستستمر من 5 إلى 6 يونيو/حزيران، ومن المقرر أن يلتقي خلالها بالرئيس إمام علي رحمون، ووزير الخارجية الطاجيكي، سيروج الدين مهر الدين".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
لافروف: روسيا مصممة على عدم اتباع القواعد التي تسعى واشنطن لفرضها
21:19 GMT
ومن المقرر أن يبحث الطرفان العلاقات الثنائية، وآفاق تطوير التحالف بين موسكو ودشانبي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.
ويتضمن برنامج عمل الوزير الروسي، زيارة القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، وهي أكبر منشأة عسكرية روسية في الخارج. وتنتشر في مدينتي دوشانبي وبختار، ويبلغ عدد العسكريين حوالي 7.5 ألف فرد.
وزار لافروف دوشانبي آخر مرة، في مايو/أيار من العام الماضي، خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة.
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