https://sputnikarabic.ae/20230605/لحظة-انهيار-جسر-أغاواني-سولتنغانج-الضخم-وغرقه-في-المياه-فيديو--1077750869.html
لحظة انهيار جسر "أغاواني سولتنغانج" الضخم وغرقه في المياه... فيديو
لحظة انهيار جسر "أغاواني سولتنغانج" الضخم وغرقه في المياه... فيديو
سجل مواطنون لحظة انهيار جسر "أغاواني سولتنغانج" الضخم، قيد الإنشاء، في منطقة بهاجالبور الهندية، وغرقه في المياه خلال ثوان فقط. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T09:17+0000
2023-06-05T09:17+0000
2023-06-05T09:17+0000
مجتمع
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وقالت وسائل الإعلام الهندية، إن الجسر غرق أمس الأحد، أمام أعين المواطنين الذين سجلوا لحظة سقوطه وغرقه، حوالي الساعة السادسة بالتوقيت المحلي في منطقة بهاجالبور بولاية بيهار الهندية.وبحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إينديا"، فقد أمر رئيس وزراء ولاية بيهار، نيتيش كومار، بفتح تحقيق في الحادث وطالب بتحديد المسؤولين عن الكارثة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة انهيار جسر "أغاواني سولتنغانج" الضخم وغرقه في المياه... فيديو
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سجل مواطنون لحظة انهيار جسر "أغاواني سولتنغانج" الضخم، قيد الإنشاء، في منطقة بهاجالبور الهندية، وغرقه في المياه خلال ثوان فقط.
وقالت وسائل الإعلام الهندية، إن الجسر غرق أمس الأحد، أمام أعين المواطنين الذين سجلوا لحظة سقوطه وغرقه، حوالي الساعة السادسة بالتوقيت المحلي في منطقة بهاجالبور بولاية بيهار الهندية.
وبحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إينديا"
، فقد أمر رئيس وزراء ولاية بيهار، نيتيش كومار، بفتح تحقيق في الحادث وطالب بتحديد المسؤولين عن الكارثة.