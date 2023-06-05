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https://sputnikarabic.ae/20230605/لحظة-انهيار-جسر-أغاواني-سولتنغانج-الضخم-وغرقه-في-المياه-فيديو--1077750869.html
لحظة انهيار جسر "أغاواني سولتنغانج" الضخم وغرقه في المياه... فيديو
لحظة انهيار جسر "أغاواني سولتنغانج" الضخم وغرقه في المياه... فيديو
سجل مواطنون لحظة انهيار جسر "أغاواني سولتنغانج" الضخم، قيد الإنشاء، في منطقة بهاجالبور الهندية، وغرقه في المياه خلال ثوان فقط. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T09:17+0000
2023-06-05T09:17+0000
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وقالت وسائل الإعلام الهندية، إن الجسر غرق أمس الأحد، أمام أعين المواطنين الذين سجلوا لحظة سقوطه وغرقه، حوالي الساعة السادسة بالتوقيت المحلي في منطقة بهاجالبور بولاية بيهار الهندية.وبحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إينديا"، فقد أمر رئيس وزراء ولاية بيهار، نيتيش كومار، بفتح تحقيق في الحادث وطالب بتحديد المسؤولين عن الكارثة.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

لحظة انهيار جسر "أغاواني سولتنغانج" الضخم وغرقه في المياه... فيديو

09:17 GMT 05.06.2023
© AP Photo / Ajit Solankiانهيار جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ولاية غوجارات غرب الهند
انهيار جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ولاية غوجارات غرب الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Ajit Solanki
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سجل مواطنون لحظة انهيار جسر "أغاواني سولتنغانج" الضخم، قيد الإنشاء، في منطقة بهاجالبور الهندية، وغرقه في المياه خلال ثوان فقط.
وقالت وسائل الإعلام الهندية، إن الجسر غرق أمس الأحد، أمام أعين المواطنين الذين سجلوا لحظة سقوطه وغرقه، حوالي الساعة السادسة بالتوقيت المحلي في منطقة بهاجالبور بولاية بيهار الهندية.
وبحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إينديا"، فقد أمر رئيس وزراء ولاية بيهار، نيتيش كومار، بفتح تحقيق في الحادث وطالب بتحديد المسؤولين عن الكارثة.
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