https://sputnikarabic.ae/20230605/لماذا-يمكن-أن-يتراجع-الدولار-قبل-نهاية-2023-1077772405.html

لماذا يمكن أن يتراجع الدولار قبل نهاية 2023؟

لماذا يمكن أن يتراجع الدولار قبل نهاية 2023؟

توقع بنك "لومبارد أودييه" السويسري أن يشهد الدولار الأمريكي تراجعا أمام عدد من العملات العالمية التي تشمل اليورو والين الياباني والفرنك السويسري. 05.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-05T18:50+0000

2023-06-05T18:50+0000

2023-06-05T18:50+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

سعر الدولار اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073241925_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_c69c394269cac991674884ee8c48f71a.jpg

جاء ذلك في تقرير نشره الموقع الرسمي للبنك، قبل أيام، أشار فيه إلى أنه رغم المحاولات القائمة من واشنطن لحماية الدولار، إلا أن ذلك سينتهي بتراجعه قبل نهاية العام.ورغم أن الدولار يمثل عملة احتياطية عالمية، إلا أن الأزمات الأخيرة التي شهدها العالم أثارت مخاوف الكثير من الدول ودفعتها للبحث عن بديل آمن يحمي اقتصادها من هيمنة العملة الأمريكية التي بدأت تتناقص في احتياطيات النقد الأجنبي عالميا.ووصلت الاحتياطيات العالمية من الدولار إلى أدنى مستوى لها منذ 1994، وهو ما دفع دول مثل الصين للتوسع في استخدام عملتها المحلية في التعاملات الدولية.ورغم ذلك لا يزال الدولار يمثل نسبة كبيرة من الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية الموجودة في البنوك المركزية للدول، لأنه حتى الآن لا توجد عملة عالمية توفر ذات العوائد الاقتصادية التي يحققها الدولار، حسب التقرير.وتابع: "تعتمد هيمنة الدولار على قوة السوق الأمريكي الذي يسمح للولايات المتحدة بما يطلق عليه "تصدير رأس المال" بفضل قوتها الشرائية الهائلة، التي لا توجد دولة منفردة حتى الآن تستطيع تعويضها على المستوى العالمي".لكن مع تراجع القوة الشرائية للسوق الأمريكي وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي، وتداعيات أزمات اقتصادية أخرى مثل أزمة سقف الدين وغيرها، سيكون هناك آثار سلبية على قوة الدولار.ويرى محللو بنك "لومبارد أودييه" أن المزايا التي تدعم قوة الدولار ستتلاشى تدريجيا بصورة يتبعها تراجع قيمة الدولار عالميا خاصة مع وجود مخاوف من حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي.وتابع التقرير: "سيؤدي ذلك إلى دعم عملات أخرى يمكن أن تمثل ملاذا آمنا للادخار وأبرزها الين الياباني واليوان الصيني والفرنك السويسري".

https://sputnikarabic.ae/20230528/وضعها-المالي-كارثي-تاريخ-ديون-أمريكا-منذ-1922-1077507033.html

https://sputnikarabic.ae/20230508/كيف-تحول-سقف-الدين-الأمريكي-إلى-أزمة-تهدد-بانهيار-الدولار-1076794340.html

https://sputnikarabic.ae/20230531/كيف-أثر-اتفاق-سقف-الدين-الأمريكي-على-انخفاض-أسعار-الذهب-1077608639.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, سعر الدولار اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن