https://sputnikarabic.ae/20230605/ليبيا-جهاز-النهر-الصناعي-يعلن-استئناف-تعبئة-خزان-أبوزيان-1077744836.html
ليبيا... جهاز النهر الصناعي يعلن استئناف تعبئة خزان أبوزيان
ليبيا... جهاز النهر الصناعي يعلن استئناف تعبئة خزان أبوزيان
أعلن جهاز النهر الصناعي بمدينة غريان شمال غربي ليبيا، اليوم الإثنين، استئناف عملية ضخ المياه بخط ترهونة ـ أبوزيان، بعد توقفها بسبب خلل بالشبكة الكهربائية. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T07:19+0000
2023-06-05T07:19+0000
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أخبار ليبيا اليوم
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن الجهاز أنه تم استئناف عملية ضخ المياه لتعبئة الخزان الرئيسي أبوزيان، على أن يتم فتح الصمام الرئيسي لشبكة الداخلية تزامنا مع تعبئة الخزان وتواصل ضخ المياه.وأشار الجهاز إلى أن تعبئة خزان أبوزيان تستغرق عدة أيام، وذلك بعدما تعرض ﻤﻮﻗﻊ ترهونة لخلل كهربائي نتج عنه توقف الضخ لمدة يومين، وقفل صمام الشبكة الداخلية للمدن.يشار إلى أن ليبيا التي تغطي الصحراء 80% من مساحتها تفتقر إلى مصادر المياه السطحية الدائمة، فيما تسيل بعض الأودية الموسمية التي تتخلل السفوح الشمالية والجنوبية لجبل نفوسة والجبل الأخضر، المتميزة بارتفاع نسبي في معدلات سقوط الأمطار.وتبلغ كميات المياه الجارية السطحية في هذه الأودية نحو 200 مليون متر مكعب سنويّا، لذلك تم إنشاء 18 سدا رئيسًا على أهم هذه الأودية الموسمية شرق ووسط وغرب ليبيا، يبلغ متوسط تخزينها السنوي أكثر من 61 مليون متر مكعب.وتعتمد البلاد على 98% تقريبا من إمداداتها المائية على المياه الجوفية، وبالتالي فهي من أقل دول العالم اعتمادا على مياه الأمطار ومياه تحلية البحر ومعالجة الصرف الصحي.
https://sputnikarabic.ae/20220322/ليبيا-تحيي-اليوم-العالمي-للمياه-تحديات-تواجه-مشروع-النهر-الصناعي-العظيم-1060322923.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
ليبيا... جهاز النهر الصناعي يعلن استئناف تعبئة خزان أبوزيان
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أعلن جهاز النهر الصناعي بمدينة غريان شمال غربي ليبيا، اليوم الإثنين، استئناف عملية ضخ المياه بخط ترهونة ـ أبوزيان، بعد توقفها بسبب خلل بالشبكة الكهربائية.
ونقلت بوابة
"الوسط" الليبية عن الجهاز أنه تم استئناف عملية ضخ المياه لتعبئة الخزان الرئيسي أبوزيان، على أن يتم فتح الصمام الرئيسي لشبكة الداخلية تزامنا مع تعبئة الخزان وتواصل ضخ المياه.
وأشار الجهاز إلى أن تعبئة خزان أبوزيان تستغرق عدة أيام، وذلك بعدما تعرض ﻤﻮﻗﻊ ترهونة لخلل كهربائي نتج عنه توقف الضخ لمدة يومين، وقفل صمام الشبكة الداخلية للمدن.
يشار إلى أن ليبيا التي تغطي الصحراء 80% من مساحتها تفتقر إلى مصادر المياه السطحية الدائمة، فيما تسيل بعض الأودية الموسمية التي تتخلل السفوح الشمالية والجنوبية لجبل نفوسة والجبل الأخضر، المتميزة بارتفاع نسبي في معدلات سقوط الأمطار.
وتبلغ كميات المياه الجارية السطحية في هذه الأودية نحو 200 مليون متر مكعب سنويّا، لذلك تم إنشاء 18 سدا رئيسًا على أهم هذه الأودية الموسمية شرق ووسط وغرب ليبيا، يبلغ متوسط تخزينها السنوي أكثر من 61 مليون متر مكعب.
وتعتمد البلاد على 98% تقريبا من إمداداتها المائية على المياه الجوفية، وبالتالي فهي من أقل دول العالم اعتمادا على مياه الأمطار ومياه تحلية البحر ومعالجة الصرف الصحي.