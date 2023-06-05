https://sputnikarabic.ae/20230605/مئات-المستوطنين-الإسرائيليين-يقتحمون-المقامات-الإسلامية-في-بلدة-بالضفة-الغربية-1077744198.html
مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة بالضفة الغربية
مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة بالضفة الغربية
اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، ليلة أمس الأحد، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس، الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية. 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T06:28+0000
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ونقلت وكالة "وفا" عن رئيس بلدية كفل حارس، أسامة صالح، بأن المستوطنين الإسرائيليين أدّوا طقوسا تلمودية في المكان.وأضاف أن القوات الإسرائيلية شددت من إجراءاتها العسكرية خلال عملية الاقتحام، ومنعت المواطنين من الحركة والتنقل في عدة طرق فرعية داخل البلدة.وفي وقت سابق، اقتحم مستوطنون إسرائيليون متطرفون، أمس الأحد، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.وأفادت وكالة "سما" بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، في وقت نشرت الشرطة الإسرائيلية قواتها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد وعند أبوابه، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين.وأكدت أن عضو الكنيست المتطرف، يهودا غليك، قاد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، مشيرة إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم.يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية ما تزال مستمرة في فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.ويشهد المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات مستمرة ومكثفة من المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230526/10-دول-أوروبية-تدعو-إسرائيل-لإيقاف-عمليات-مصادرة-الأراضي-والهدم-في-الضفة-الغربية-1077464018.html
https://sputnikarabic.ae/20230523/أمين-عام-الجهاد-الإسلامي-يكشف-سبب-مقتل-قادة-سرايا-القدس-1077362706.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المقامات الإسلامية في بلدة بالضفة الغربية
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اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، ليلة أمس الأحد، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس، الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية.
ونقلت وكالة
"وفا" عن رئيس بلدية كفل حارس، أسامة صالح، بأن المستوطنين الإسرائيليين أدّوا طقوسا تلمودية في المكان.
وأضاف أن القوات الإسرائيلية شددت من إجراءاتها العسكرية خلال عملية الاقتحام، ومنعت المواطنين من الحركة والتنقل في عدة طرق فرعية داخل البلدة.
وفي وقت سابق، اقتحم مستوطنون إسرائيليون متطرفون، أمس الأحد، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وأفادت وكالة
"سما" بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، في وقت نشرت الشرطة الإسرائيلية قواتها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد وعند أبوابه، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين.
وأكدت أن عضو الكنيست المتطرف، يهودا غليك، قاد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، مشيرة إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية
في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم.
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية ما تزال مستمرة في فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى
، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.
ويشهد المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات مستمرة ومكثفة من المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.