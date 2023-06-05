تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
18:44 GMT 05.06.2023
ممثل السودان بالأمم المتحدة: نرفض كل أشكال التدخل الدولي ونطالب بإدانة أممية للتمرد
18:44 GMT 05.06.2023
ممثل السودان بالأمم المتحدة: الخرطوم منفتحة على كافة المبادرات المتعلقة بالوضع الإنساني وعلينا أولا أن ننهي تمرد الدعم السريع ثم نتحدث عن عملية سياسية
18:21 GMT 05.06.2023
18:20 GMT 05.06.2023
البعثة الأممية في السودان: الوضع في الخرطوم وأمدرمان وبحري "مقلق للغاية"
18:20 GMT 05.06.2023
الأمم المتحدة تتهم طرفي النزاع في السودان بارتكاب "انتهاكات جسيمة" ضد الأطفال
18:01 GMT 04.06.2023
16:21 GMT 04.06.2023
حاكم دارفور يعلن الإقليم منطقة منكوبة مع استمرار أعمال النهب والقتل ويطالب دول العالم بإرسال المساعدات الإنسانية للإقليم عبر كل الحدود وبكل الوسائل المتاحة
16:20 GMT 04.06.2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحث جميع الأطراف في السودان على تغليب صوت الحكمة للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية ومصالح شعبه
16:11 GMT 04.06.2023
بيان لقوات الدعم السريع في السودان: أكدنا للسعودية التزامنا بمفاوضات جدة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات
12:49 GMT 04.06.2023
11:07 GMT 04.06.2023
الجيش السوداني ينفي سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي قوات الدعم السريع
09:15 GMT 04.06.2023
08:13 GMT 04.06.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة بحري بالخرطوم
07:49 GMT 04.06.2023
الخارجية السعودية: الرياض وواشنطن تدعوان طرفي الصراع في السودان إلى الاتفاق على وقف إطلاق نار جديد وتنفيذه بشكل فعال
07:48 GMT 04.06.2023
الخارجية السعودية: الرياض وواشنطن حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
07:48 GMT 04.06.2023
الخارجية السعودية: وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا موجودين في جدة رغم تعليق المحادثات
14:24 GMT 03.06.2023
14:24 GMT 03.06.2023
الرئيس الكيني يستقبل مبعوث قائد قوات الدعم السريع
19:34 GMT 02.06.2023
19:33 GMT 02.06.2023
"الدعم السريع": تأكد لنا أن الجيش السوداني من خلال تعليق مشاركتهم في التفاوض سعوا إلى تفخيخ المباحثات بشروط تعجيزية مسبقة من أجل إفشال عملية التفاوض