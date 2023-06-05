https://sputnikarabic.ae/20230605/مايك-بنس-يعلن-رسميا-ترشحه-للانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-في-2024-1077770462.html
مايك بنس يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024
مايك بنس يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024
أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، "ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في عام 2024". 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T17:02+0000
2023-06-05T17:02+0000
2023-06-05T17:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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جو بايدن
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وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن "نائب الرئيس السابق مايك بنس قدم أوراقه اليوم الاثنين، للإعلان عن حملته الانتخابية للرئاسة في عام 2024، مما شكل تحديا لرئيسه السابق دونالد ترامب".وأوضحت الوكالة، أن "بنس سيطلق رسميا حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي من خلال فيديو دعائي وحفل في ولاية أيوا يوم الأربعاء المقبل".وكانت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، ترشحها للرئاسة الأمريكية، في الانتخابات المقامة العام المقبل.وقالت نيكي هيلي في مقطع فيديو ترويجي، نُشر على موقعها على الإنترنت، وحسابها على "تويتر": "أنا نيكي هايلي وأنا أرشح نفسي لمنصب الرئيس".وتابعت: "لقد حان الوقت لجيل جديد من القيادة، لإعادة اكتشاف المسؤولية المالية، وتأمين حدودنا، وتقوية بلدنا وفخرنا وأهدافنا".وقبل إعلان نيكي هايلي، كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هو المرشح المعلن الوحيد من جانب الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، بعدما أعلن خوضه سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2024.وسيبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من العمر 82 عاما، عندما يتم تنصيبه لولاية ثانية، في حال فوزه، و86 عاما بحلول نهاية فترة وجوده في المنصب، بينما سيكون ترامب في الـ77 من عمره في حال عودته إلى البيت الأبيض.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, جو بايدن
مايك بنس يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024
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أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، "ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في عام 2024".
وذكرت وكالة
"أسوشيتد برس"، أن "نائب الرئيس السابق مايك بنس قدم أوراقه اليوم الاثنين، للإعلان عن حملته الانتخابية للرئاسة في عام 2024، مما شكل تحديا لرئيسه السابق دونالد ترامب".
وأوضحت الوكالة، أن "بنس سيطلق رسميا حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي من خلال فيديو دعائي وحفل في ولاية أيوا يوم الأربعاء المقبل".
وكانت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، ترشحها للرئاسة الأمريكية
، في الانتخابات المقامة العام المقبل.
وقالت نيكي هيلي
في مقطع فيديو ترويجي، نُشر على موقعها على الإنترنت، وحسابها على "تويتر": "أنا نيكي هايلي وأنا أرشح نفسي لمنصب الرئيس".
وتابعت: "لقد حان الوقت لجيل جديد من القيادة، لإعادة اكتشاف المسؤولية المالية، وتأمين حدودنا، وتقوية بلدنا وفخرنا وأهدافنا".
13 نوفمبر 2021, 09:28 GMT
وقبل إعلان نيكي هايلي، كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هو المرشح المعلن الوحيد من جانب الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، بعدما أعلن خوضه سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2024
.
وسيبلغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من العمر 82 عاما، عندما يتم تنصيبه لولاية ثانية، في حال فوزه، و86 عاما بحلول نهاية فترة وجوده في المنصب، بينما سيكون ترامب في الـ77 من عمره في حال عودته إلى البيت الأبيض.