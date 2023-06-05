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https://sputnikarabic.ae/20230605/مسؤول-إيراني-مستعدون-لوقف-سياسة-خفض-الالتزام-ببنود-الاتفاق-النووي-شرط-التزام-الآخرين-به-1077771986.html
مسؤول إيراني: مستعدون لوقف سياسة خفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي شرط التزام الآخرين به
مسؤول إيراني: مستعدون لوقف سياسة خفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي شرط التزام الآخرين به
قال مسؤول إيراني، اليوم الأحد، إن "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثبت أن طهران تفضل دائما التعاون مع الوكالة"، مشددا على أن "إنهاء بعض القضايا العالقة... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T18:25+0000
2023-06-05T18:25+0000
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وأشار المسؤول الإيراني، في تصريحات مع قناة "الجزيرة" القطرية، إلى أن "بعض عمليات الرقابة والتفتيش تخضع للاتفاق النووي المعطل بفعل سياسات واشنطن"، مؤكدا أن "تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر ضمن اتفاقية الضمانات الشاملة".وعبر المسؤول الإيراني عن استعداد بلاده لوقف سياسة خفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي، شرط التزام الآخرين بالاتفاق، مشيرا إلى أن برنامج إيران النووي سلمي، وطهران لا تريد امتلاك سلاح نووي، وتعاونها مع الوكالة يثبت ذلك عمليا.يأتي ذلك بعدما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن "الاتفاق المبرم مع إيران بدأ ينفذ وحصل تقدم لكن ليس بالقدر الذي كان يأمل به".وأضاف غروسي، خلال اجتماع مع مندوبي 35 دولة عضوًا في مجلس محافظي الوكالة، أن "الوكالة الدولية قامت خلال أبريل/ نيسان الماضي، بتركيب كاميرات المراقبة في معامل لتجميع أجهزة الطرد المركزي".وأوضح أن الوكالة "لأجل المراقبة على تخصيب اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء عالية، وضعت لأول مرة جهاز مراقبة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وكذلك مصنع تحت الاختبار لتخصيب الوقود في نطنز".وكشف غروسي أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بأكثر من الربع في ثلاثة أشهر، ويشمل ذلك مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20% يقترب من نصف طن، ومخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60% يزيد على 100 كيلوغرام"، مضيفًا: "هذا التقرير يظهر أن عملية تنفيذ بيان 4 مارس/ آذار المشترك قد بدأت وأن بعض التقدم قد تم إحرازه".وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت، في وقت سابق، حل قضية موقع "آباده" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.ونقلت وکالة "مهر" الإيرانية، عن مصدر مطلع، قوله إنه "خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم حل موضوع أحد المواقع المزعومة المعروف، باسم موقع آباده".وأكد المصدر أنه "تم حل ادعاء الوكالة الدولية الخاص، بقضية اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7%، بعد أن قدمت إيران توضيحات تقنية حول الموضوع"، مشيرًا إلى أن "هذا الملف هو الثاني الذي يتم إغلاقه عن الأماكن المزعومة من الوكالة الدولية".وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230605/غروسي-مخزون-إيران-من-اليورانيوم-المخصب-حتى-نسبة-60--يزيد-على-100-كلغ-1077762115.html
https://sputnikarabic.ae/20230604/نتنياهو-إيران-تواصل-الكذب-على-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-بشأن-برنامجها-النووي-1077729513.html
https://sputnikarabic.ae/20230530/إيران-تكشف-عن-محادثات-غير-رسمية-مع-أمريكا-بشأن-الاتفاق-النووي-بوساطة-أوروبية-1077582217.html
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إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

مسؤول إيراني: مستعدون لوقف سياسة خفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي شرط التزام الآخرين به

18:25 GMT 05.06.2023
© AFP 2023 / Majid Asgaripour / مفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© AFP 2023 / Majid Asgaripour /
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قال مسؤول إيراني، اليوم الأحد، إن "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثبت أن طهران تفضل دائما التعاون مع الوكالة"، مشددا على أن "إنهاء بعض القضايا العالقة معها وإغلاق بعض الادعاءات في صالح الطرفين".
وأشار المسؤول الإيراني، في تصريحات مع قناة "الجزيرة" القطرية، إلى أن "بعض عمليات الرقابة والتفتيش تخضع للاتفاق النووي المعطل بفعل سياسات واشنطن"، مؤكدا أن "تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر ضمن اتفاقية الضمانات الشاملة".
وعبر المسؤول الإيراني عن استعداد بلاده لوقف سياسة خفض الالتزام ببنود الاتفاق النووي، شرط التزام الآخرين بالاتفاق، مشيرا إلى أن برنامج إيران النووي سلمي، وطهران لا تريد امتلاك سلاح نووي، وتعاونها مع الوكالة يثبت ذلك عمليا.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
غروسي: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى نسبة 60% يزيد على 100 كلغ
13:36 GMT
يأتي ذلك بعدما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن "الاتفاق المبرم مع إيران بدأ ينفذ وحصل تقدم لكن ليس بالقدر الذي كان يأمل به".
وأضاف غروسي، خلال اجتماع مع مندوبي 35 دولة عضوًا في مجلس محافظي الوكالة، أن "الوكالة الدولية قامت خلال أبريل/ نيسان الماضي، بتركيب كاميرات المراقبة في معامل لتجميع أجهزة الطرد المركزي".
وأوضح أن الوكالة "لأجل المراقبة على تخصيب اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء عالية، وضعت لأول مرة جهاز مراقبة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وكذلك مصنع تحت الاختبار لتخصيب الوقود في نطنز".
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
نتنياهو: إيران تواصل "الكذب" على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي
أمس, 14:24 GMT
وكشف غروسي أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بأكثر من الربع في ثلاثة أشهر، ويشمل ذلك مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20% يقترب من نصف طن، ومخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60% يزيد على 100 كيلوغرام"، مضيفًا: "هذا التقرير يظهر أن عملية تنفيذ بيان 4 مارس/ آذار المشترك قد بدأت وأن بعض التقدم قد تم إحرازه".
وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت، في وقت سابق، حل قضية موقع "آباده" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت وکالة "مهر" الإيرانية، عن مصدر مطلع، قوله إنه "خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم حل موضوع أحد المواقع المزعومة المعروف، باسم موقع آباده".
وأكد المصدر أنه "تم حل ادعاء الوكالة الدولية الخاص، بقضية اكتشاف جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7%، بعد أن قدمت إيران توضيحات تقنية حول الموضوع"، مشيرًا إلى أن "هذا الملف هو الثاني الذي يتم إغلاقه عن الأماكن المزعومة من الوكالة الدولية".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
إيران تكشف عن محادثات غير رسمية مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي بوساطة أوروبية
30 مايو, 11:46 GMT
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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