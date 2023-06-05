https://sputnikarabic.ae/20230605/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-مخاطبا-زيلينسكي-لن-تتمكن-من-إخفاء-الخسائر-لماذا-تكذب؟-1077763377.html

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق مخاطبا زيلينسكي: لن تتمكن من إخفاء الخسائر.. لماذا تكذب؟

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق مخاطبا زيلينسكي: لن تتمكن من إخفاء الخسائر.. لماذا تكذب؟

قال أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، لن يتمكن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي من إخفاء الخسائر الفادحة للقوات المسلحة... 05.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-05T14:11+0000

2023-06-05T14:11+0000

2023-06-05T14:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7dcf7bf0ac1784cfa2e3969b4d23d200.jpg

وأضاف على مدونته في "يوتيوب": "لماذا تكذب؟ كل شيء مرئي من الفضاء، سينشر الغرب كل شيء، كم عدد الدبابات المفقودة، وكم عدد المركبات المدرعة وكل شيء آخر. لكن بعد ذلك، زيلينسكي، ستبدو أكاذيبك أسوأ. من الواضح أنك بدأت في الهجوم هناك. ولكن هل شرحت للرجال ما ينتظرهم؟".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية شنت في صباح يوم 4 يونيو/ حزيران هجوما واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك لاختراق القطاعات الدفاعية الأكثر ضعفا وفقا لنظام كييف. وأكدت الدفاع الروسية بأن "العدو لم يحقق مهامه".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات". وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/ سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230605/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطع-فيديو-لتدمير-معدات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك--فيديو-1077748790.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا