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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230605/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-مخاطبا-زيلينسكي-لن-تتمكن-من-إخفاء-الخسائر-لماذا-تكذب؟-1077763377.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق مخاطبا زيلينسكي: لن تتمكن من إخفاء الخسائر.. لماذا تكذب؟
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق مخاطبا زيلينسكي: لن تتمكن من إخفاء الخسائر.. لماذا تكذب؟
قال أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، لن يتمكن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي من إخفاء الخسائر الفادحة للقوات المسلحة... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T14:11+0000
2023-06-05T14:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف على مدونته في "يوتيوب": "لماذا تكذب؟ كل شيء مرئي من الفضاء، سينشر الغرب كل شيء، كم عدد الدبابات المفقودة، وكم عدد المركبات المدرعة وكل شيء آخر. لكن بعد ذلك، زيلينسكي، ستبدو أكاذيبك أسوأ. من الواضح أنك بدأت في الهجوم هناك. ولكن هل شرحت للرجال ما ينتظرهم؟".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية شنت في صباح يوم 4 يونيو/ حزيران هجوما واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك لاختراق القطاعات الدفاعية الأكثر ضعفا وفقا لنظام كييف. وأكدت الدفاع الروسية بأن "العدو لم يحقق مهامه".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات". وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/ سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230605/الدفاع-الروسية-تنشر-مقطع-فيديو-لتدمير-معدات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك--فيديو-1077748790.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق مخاطبا زيلينسكي: لن تتمكن من إخفاء الخسائر.. لماذا تكذب؟

14:11 GMT 05.06.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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قال أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، لن يتمكن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي من إخفاء الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية في المعدات والقوى العاملة عن الولايات المتحدة بعد محاولة للهجوم على القطاع الجنوبي من الجبهة في صباح يوم 4 يونيو/ حزيران.
وأضاف على مدونته في "يوتيوب": "لماذا تكذب؟ كل شيء مرئي من الفضاء، سينشر الغرب كل شيء، كم عدد الدبابات المفقودة، وكم عدد المركبات المدرعة وكل شيء آخر. لكن بعد ذلك، زيلينسكي، ستبدو أكاذيبك أسوأ. من الواضح أنك بدأت في الهجوم هناك. ولكن هل شرحت للرجال ما ينتظرهم؟".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية شنت في صباح يوم 4 يونيو/ حزيران هجوما واسع النطاق على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك لاختراق القطاعات الدفاعية الأكثر ضعفا وفقا لنظام كييف. وأكدت الدفاع الروسية بأن "العدو لم يحقق مهامه".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر رتلا من المدرعات الأوكرانية حاولت التقدم جنوب دونيتسك ... فيديو
07:32 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/ سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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