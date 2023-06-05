https://sputnikarabic.ae/20230605/من-مركز-قيادة-متقدم-رئيس-أركان-الجيش-الروسي-يقود-التصدي-لهجوم-أوكراني-واسع-النطاق-1077742920.html
"من مركز قيادة متقدم".. رئيس أركان الجيش الروسي يقود التصدي لهجوم أوكراني واسع النطاق
"من مركز قيادة متقدم".. رئيس أركان الجيش الروسي يقود التصدي لهجوم أوكراني واسع النطاق
كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، عن قيادة رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، التصدي للهجوم الأوكراني... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T00:32+0000
2023-06-05T00:32+0000
2023-06-05T00:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فاليري غيراسيموف
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف: "خلال هذه الفترة (فترة الهجوم الأوكراني واسع النطاق) كان قائد المجموعة المشتركة للقوات - رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف في أحد مراكز القيادة المتقدمة في هذا المحور".وكشفكوناشينكوف أنهنتيجة الأعمال الماهرة والكفأة للمجموعة الشرقية من القوات الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا أكثر من 250 جنديا و16 دبابة و3 مركبات قتال مشاة و21 عربة قتال مصفحة.هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230604/الدفاع-القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-واسع-النطاق-وتحيد-عشرات-الدبابات-والجنود--عاجل-1077742134.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فاليري غيراسيموف, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
فاليري غيراسيموف, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
"من مركز قيادة متقدم".. رئيس أركان الجيش الروسي يقود التصدي لهجوم أوكراني واسع النطاق
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كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، عن قيادة رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، التصدي للهجوم الأوكراني واسع النطاق من أحد مراكز القيادة المتقدمة.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوناشينكوف: "خلال هذه الفترة (فترة الهجوم الأوكراني واسع النطاق) كان قائد المجموعة المشتركة للقوات - رئيس الأركان العامة للجيش الروسي، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف في أحد مراكز القيادة المتقدمة في هذا المحور
".
وأعلن كوناشينكوف، إحباط هجوم واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية على خمسة محاور من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك. مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية كانت تهدف لاختراق الدفاعات في "أكثر مناطق الجبهة ضعفا" في رأيها.
وكشفكوناشينكوف أنهنتيجة الأعمال الماهرة والكفأة للمجموعة الشرقية من القوات الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة لأوكرانيا
أكثر من 250 جنديا و16 دبابة و3 مركبات قتال مشاة و21 عربة قتال مصفحة.
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.