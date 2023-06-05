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https://sputnikarabic.ae/20230605/نيجني-نوفغورود-الروسية-تستعد-لافتتاح-مراكز-تخصصية-متطورة-لطب-العيون-في-اللاذقية-1077761545.html
نيجني نوفغورود الروسية تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
نيجني نوفغورود الروسية تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
في إطار التمهيد لتوقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية، بحث محافظ اللاذقية، عامر هلال، مع وفد مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية برئاسة نائب المحافظ، بيتر فيتاليفيتش... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T13:25+0000
2023-06-05T13:25+0000
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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية السورية، بأن الجانبين بحثا صباح اليوم في مبنى محافظة اللاذقية القيام بالكثير من الأنشطة، كافتتاح مراكز طبية في اللاذقية وإجراء عمليات جراحية نوعية في طب العيون من قبل اختصاصيين من المقاطعة الروسية، بالإضافة لتعزيز التعاون العلمي مع جامعة تشرين وقطاع التربية، وتطوير التعاون في المجال الزراعي، وتصدير الفواكه من اللاذقية إلى مقاطعة نيجني نوفغورود، ودعم القطاع الصحي من خلال تقديم المزيد من المساعدات الطبية.وقال بانيكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الهدف الأساسي لزيارتنا إلى اللاذقية هو بحث التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين المحافظتين في شتى المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والصحية والسياسية".وأكد استمرار بلاده في تقديم الدعم للشعب السوري لتجاوز محنة الزلزال، مشدداً على متانة العلاقات بين روسيا وسوريا منذ عهد الاتحاد السوفييتي.وفي السياق نفسه، قال محافظ اللاذقية في تصريح صحفي نقلته "سبوتنيك": "تأتي زيارة الوفد الروسي في إطار التمهيد لتوقيع عدد من الاتفاقيات، بينها مذكرة للتعاون المشترك بين المحافظتين، واتفاقية توأمة بين مدينتي اللاذقية ودزيرجينسك (في نيجني نوفغورود) بما يعود بالفائدة على البلدين الصديقين".وأعرب هلال باسمه واسم أهالي محافظة اللاذقية عن جزيل الشكر للدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه روسيا الاتحادية حكومة وشعباً للشعب السوري، مثمناً دورها في الحرب على الإرهاب ودعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال.
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

نيجني نوفغورود الروسية تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية

13:25 GMT 05.06.2023
© Sputnik . Munzer Said"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
نيجني نوفغورود تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© Sputnik . Munzer Said
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حصري
في إطار التمهيد لتوقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية، بحث محافظ اللاذقية، عامر هلال، مع وفد مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية برئاسة نائب المحافظ، بيتر فيتاليفيتش بانيكوف، مجالات التعاون المشترك بين المحافظتين.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية السورية، بأن الجانبين بحثا صباح اليوم في مبنى محافظة اللاذقية القيام بالكثير من الأنشطة، كافتتاح مراكز طبية في اللاذقية وإجراء عمليات جراحية نوعية في طب العيون من قبل اختصاصيين من المقاطعة الروسية، بالإضافة لتعزيز التعاون العلمي مع جامعة تشرين وقطاع التربية، وتطوير التعاون في المجال الزراعي، وتصدير الفواكه من اللاذقية إلى مقاطعة نيجني نوفغورود، ودعم القطاع الصحي من خلال تقديم المزيد من المساعدات الطبية.
© Sputnik . Munzer Said"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
نيجني نوفغورود تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
وقال بانيكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الهدف الأساسي لزيارتنا إلى اللاذقية هو بحث التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين المحافظتين في شتى المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والصحية والسياسية".
© Sputnik . Munzer Said"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
نيجني نوفغورود تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
وأكد استمرار بلاده في تقديم الدعم للشعب السوري لتجاوز محنة الزلزال، مشدداً على متانة العلاقات بين روسيا وسوريا منذ عهد الاتحاد السوفييتي.
© Sputnik . Munzer Said"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
نيجني نوفغورود تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
وفي السياق نفسه، قال محافظ اللاذقية في تصريح صحفي نقلته "سبوتنيك": "تأتي زيارة الوفد الروسي في إطار التمهيد لتوقيع عدد من الاتفاقيات، بينها مذكرة للتعاون المشترك بين المحافظتين، واتفاقية توأمة بين مدينتي اللاذقية ودزيرجينسك (في نيجني نوفغورود) بما يعود بالفائدة على البلدين الصديقين".
© Sputnik . Munzer Said"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
نيجني نوفغورود تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said
وأعرب هلال باسمه واسم أهالي محافظة اللاذقية عن جزيل الشكر للدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه روسيا الاتحادية حكومة وشعباً للشعب السوري، مثمناً دورها في الحرب على الإرهاب ودعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال.
© Sputnik . Munzer Said"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
نيجني نوفغورود تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
نيجني نوفغورود تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
نيجني نوفغورود تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
نيجني نوفغورود تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
نيجني نوفغورود تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
نيجني نوفغورود تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
نيجني نوفغورود تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
نيجني نوفغورود تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
نيجني نوفغورود تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
نيجني نوفغورود تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
© Sputnik . Munzer Said"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
نيجني نوفغورود تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
1/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
2/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
3/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
4/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
5/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
6/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
7/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
8/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
9/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
10/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
11/11
© Sputnik . Munzer Said
"نيجني نوفغورود" تستعد لافتتاح مراكز تخصصية متطورة لطب العيون في اللاذقية
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