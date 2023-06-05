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https://sputnikarabic.ae/20230605/نيجني-نوفغورود-تسلم-تجهيزات-نوعية-لمستشفيات-اللاذقية-وتعدها-بتأمين-حاجتها-من-أدوية-السرطان-1077775380.html
نيجني نوفغورود تسلم تجهيزات نوعية لمستشفيات اللاذقية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان
نيجني نوفغورود تسلم تجهيزات نوعية لمستشفيات اللاذقية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان
سلّم وفد مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، اليوم الاثنين، مديرية الصحة في اللاذقية دفعة مساعدات طبية تتضمن تجهيزات طبية ومعدات متطوّرة وأدوية، وذلك في إطار زيارته... 05.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-05T19:56+0000
2023-06-05T19:56+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، بأن المساعدات الطبية التي تم تقديمها تفتقر إليها المستشفيات في اللاذقية بسبب الحصار الجائر المفروض على سوريا، والتي كانت بأمس الحاجة إليها لرفع مستوى الاستجابة لكارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا في شباط/فبراير الماضي.وزار الوفد الروسي مستشفى الباسل في مدينة القرداحة، واطلع على معدات التشخيص بالأشعة السينية المقدمة من الجانب الروسي وآلية عملها.وقال مدير المستشفى، سهيل مخلوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن المشفى كان يفتقر لأجهزة الأشعة، وأن الجهاز الذي قدمته دولة روسيا الصديقة متطور وحديث، ويقدم خدمات طبية للمرضى.وأكد مخلوف أنه تم تركيب الجهاز وتدريب الكوادر الطبية والفنية للعمل عليه، مشيداً بدور روسيا في الوقوف إلى جانب الشعب السوري والاستمرار بدعم القطاع الصحي منذ وقوع الزلزال للمساعدة في رفع الاستجابة للكارثة، وتقديم أفضل عناية للمرضى.وفي السياق نفسه، قال نائب حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، بيتر فيتاليفيتش بانيكوف، لـ"سبوتنيك": "قدمنا 23 طناً من المساعدات الإنسانية والطبية لدعم القطاع الصحي في اللاذقية"، مدللاً بالأجهزة الطبية والمعدات المتطورة.وأشار بانيكوف إلى النقص في الأجهزة الطبية في سوريا بسبب الحرب الإرهابية والعقوبات القسرية المفروضة عليه، مؤكداً أنه يتم العمل على تطوير العلاقات في المجال الطبي وتبادل الخبرات بين الأطباء في البلدين.ولفت بانيكوف إلى إمكانية إجراء عمليات نوعية وتبديل شبكيات العين للمرضى في سوريا بالإضافة لضرورة تطوير التعاون في مجال مكافحة السرطان في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الكادر الطبي السوري متميز، وعلى مستوى عال من المهارة.بدوره، قال رئيس مجلس محافظة اللاذقية، تيسير حبيب، لـ"سبوتنيك": "تسلّمت مديرية الصحة اليوم دفعة من المساعدات الطبية والإنسانية التي تأتي كجزء من الدعم المتواصل من قبل روسيا التي كانت السبّاقة في الوقوف إلى جانب سوريا غداة وقوع الزلزال".وأضاف حبيب: "طلبنا من المسؤولين في نيجني نوفغورود تزويدنا بأدوية السرطان نتيجة حاجتنا لها وارتفاع مستوى الإصابة في اللاذقية، وقد وعدنا الوفد الصديق بتأمينها لنا، بالإضافة لتزويدنا بأجهزة الكشف المبكر عن السرطان".وأشار حبيب إلى تقديم الوفد الروسي تجهيزات تصوير شعاعي متطورة لمستشفى القرداحة، حيث تمت اليوم زيارة المستشفى والكشف على آلية العمل وتدريب المختصين على تشغيل الأجهزة، لافتاً إلى أنه يرافق الوفد الروسي فريق طبي متخصص لتدريب الأطباء والفنيين في قطاع الصحة.
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار سوريا اليوم

نيجني نوفغورود تسلم تجهيزات نوعية لمستشفيات اللاذقية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان

19:56 GMT 05.06.2023
© Sputnik . Munzer Saidنيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان
نيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
© Sputnik . Munzer Said
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حصري
سلّم وفد مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية، اليوم الاثنين، مديرية الصحة في اللاذقية دفعة مساعدات طبية تتضمن تجهيزات طبية ومعدات متطوّرة وأدوية، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى المحافظة.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، بأن المساعدات الطبية التي تم تقديمها تفتقر إليها المستشفيات في اللاذقية بسبب الحصار الجائر المفروض على سوريا، والتي كانت بأمس الحاجة إليها لرفع مستوى الاستجابة لكارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا في شباط/فبراير الماضي.
© Sputnik . Munzer Saidنيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان
نيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
نيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان
© Sputnik . Munzer Said
وزار الوفد الروسي مستشفى الباسل في مدينة القرداحة، واطلع على معدات التشخيص بالأشعة السينية المقدمة من الجانب الروسي وآلية عملها.
وقال مدير المستشفى، سهيل مخلوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن المشفى كان يفتقر لأجهزة الأشعة، وأن الجهاز الذي قدمته دولة روسيا الصديقة متطور وحديث، ويقدم خدمات طبية للمرضى.
© Sputnik . Munzer Saidنيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان
نيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
نيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان
© Sputnik . Munzer Said
وأكد مخلوف أنه تم تركيب الجهاز وتدريب الكوادر الطبية والفنية للعمل عليه، مشيداً بدور روسيا في الوقوف إلى جانب الشعب السوري والاستمرار بدعم القطاع الصحي منذ وقوع الزلزال للمساعدة في رفع الاستجابة للكارثة، وتقديم أفضل عناية للمرضى.
© Sputnik . Munzer Saidنيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان
نيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
نيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان
© Sputnik . Munzer Said
وفي السياق نفسه، قال نائب حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، بيتر فيتاليفيتش بانيكوف، لـ"سبوتنيك": "قدمنا 23 طناً من المساعدات الإنسانية والطبية لدعم القطاع الصحي في اللاذقية"، مدللاً بالأجهزة الطبية والمعدات المتطورة.
وأشار بانيكوف إلى النقص في الأجهزة الطبية في سوريا بسبب الحرب الإرهابية والعقوبات القسرية المفروضة عليه، مؤكداً أنه يتم العمل على تطوير العلاقات في المجال الطبي وتبادل الخبرات بين الأطباء في البلدين.
© Sputnik . Munzer Saidنيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان
نيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
نيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان
© Sputnik . Munzer Said
ولفت بانيكوف إلى إمكانية إجراء عمليات نوعية وتبديل شبكيات العين للمرضى في سوريا بالإضافة لضرورة تطوير التعاون في مجال مكافحة السرطان في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الكادر الطبي السوري متميز، وعلى مستوى عال من المهارة.
بدوره، قال رئيس مجلس محافظة اللاذقية، تيسير حبيب، لـ"سبوتنيك": "تسلّمت مديرية الصحة اليوم دفعة من المساعدات الطبية والإنسانية التي تأتي كجزء من الدعم المتواصل من قبل روسيا التي كانت السبّاقة في الوقوف إلى جانب سوريا غداة وقوع الزلزال".
© Sputnik . Munzer Saidنيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان
نيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
نيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان
© Sputnik . Munzer Said
وأضاف حبيب: "طلبنا من المسؤولين في نيجني نوفغورود تزويدنا بأدوية السرطان نتيجة حاجتنا لها وارتفاع مستوى الإصابة في اللاذقية، وقد وعدنا الوفد الصديق بتأمينها لنا، بالإضافة لتزويدنا بأجهزة الكشف المبكر عن السرطان".
© Sputnik . Munzer Saidنيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان
نيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
نيجني نوفغورود الروسية تسلم تجهيزات نوعية لمشافي اللاذقية السورية وتعدها بتأمين حاجتها من أدوية السرطان
© Sputnik . Munzer Said
وأشار حبيب إلى تقديم الوفد الروسي تجهيزات تصوير شعاعي متطورة لمستشفى القرداحة، حيث تمت اليوم زيارة المستشفى والكشف على آلية العمل وتدريب المختصين على تشغيل الأجهزة، لافتاً إلى أنه يرافق الوفد الروسي فريق طبي متخصص لتدريب الأطباء والفنيين في قطاع الصحة.
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