https://sputnikarabic.ae/20230606/أردوغان-يعتزم-تمرير-مقترح-لتعديل-الدستور-إلى-البرلمان-التركي-1077814189.html
أردوغان يعتزم تمرير مقترح لتعديل الدستور إلى البرلمان التركي
أردوغان يعتزم تمرير مقترح لتعديل الدستور إلى البرلمان التركي
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء عن شروعه بتقديم مقترح للبرلمان التركي لتعديل دستور البلاد. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T18:02+0000
2023-06-06T18:02+0000
2023-06-06T18:02+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وأوضح أردوغان، في خطاب متلفز: "سنقدم إلى البرلمان اقتراحنا لتعديل الدستور، والذي حدّثناه قبل إجراء الانتخابات".وأكد أردوغان في وقت سابق، أن تركيا بحاجة إلى تعديل دستورها المعتمد عام 1982، داعيًا جميع القوى السياسية التركية إلى المشاركة الفعالة في صياغة مسودة دستور جديد.وفاز أردوغان أخيرا في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت على جولتين في 14 و28 أيار/مايو، حيث تولى رئاسة البلاد للمرة الثالثة، لولاية مدتها 5 سنوات.وحصد أردوغان 52.14 في المئة من الأصوات بينما حصد منافسه مرشح تحالف "الأمة" المعارض كمال كليجدار أوغلو 47.86 في المئة من الأصوات بعد فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
https://sputnikarabic.ae/20230603/أردوغان-يشكل-حكومة-جديدة-مستبعدا-وزراء-الداخلية-والخارجية-والدفاع-السابقين--عاجل-1077711727.html
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أخبار تركيا اليوم
أردوغان يعتزم تمرير مقترح لتعديل الدستور إلى البرلمان التركي
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء عن شروعه بتقديم مقترح للبرلمان التركي لتعديل دستور البلاد.
أنقرة - سبوتنيك. وأوضح أردوغان، في خطاب متلفز: "سنقدم إلى البرلمان اقتراحنا لتعديل الدستور، والذي حدّثناه قبل إجراء الانتخابات".
وأكد أردوغان في وقت سابق، أن تركيا بحاجة إلى تعديل دستورها المعتمد عام 1982، داعيًا جميع القوى السياسية التركية إلى المشاركة الفعالة في صياغة مسودة دستور جديد.
وعين أردوغان، السبت الماضي، التشكيلة الحكومية الجديدة، في أعقاب فوزه بولاية رئاسية جديدة، شملت وزراء جدد لحقائب سيادية، بينها الخارجية والداخلية والدفاع.
وفاز أردوغان أخيرا في الانتخابات الرئاسية
التي أُجريت على جولتين في 14 و28 أيار/مايو، حيث تولى رئاسة البلاد للمرة الثالثة، لولاية مدتها 5 سنوات.
وحصد أردوغان 52.14 في المئة من الأصوات بينما حصد منافسه مرشح تحالف "الأمة" المعارض كمال كليجدار أوغلو 47.86 في المئة من الأصوات بعد فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.