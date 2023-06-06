https://sputnikarabic.ae/20230606/إسرائيل-تقر-بوجود-خلافات-مع-إدارة-بايدن-بشأن-الملف-النووي-الإيراني-1077784207.html
إسرائيل تقر بوجود خلافات مع إدارة بايدن بشأن الملف النووي الإيراني
إسرائيل تقر بوجود خلافات مع إدارة بايدن بشأن الملف النووي الإيراني
أقر المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بوجود خلافات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن "التهديد" النووي الإيراني. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T06:34+0000
2023-06-06T06:34+0000
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جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه مساء أمس الإثنين إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تسهال).وقال إردان: "لا تتطابق رؤية إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بكيفية إيقاف إيران"، معتبرا أن "مواقف إسرائيل قد ثبتت صحتها في الماضي".وتابع السفير الإسرائيلي "إيران أقرب من أي وقت مضى إلى الأسلحة النووية وخطر على العالم بأسره".وجاءت تصريحات إردان مع تزايد الحديث عن إمكانية توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج الأخيرة النووي.وفي نهاية الأسبوع الماضي طار رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى واشنطن لمناقشة الأمر مع كبار المسؤولين الحكوميين في الإدارة الأمريكية.وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن هذه التطورات تأتي في ظل التقدم الإيراني فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وتتصاعد التوترات في المنطقة في ظل احتمالية حدوث تصعيد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران.وأمس الإثنين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس رئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض: "إذا حان الوقت الذي نضطر فيه إلى العمل ضد إيران، فسوف تحصل الحكومة على دعم كامل من قبل المعارضة لعملية حازمة ومناسبة ومسؤولة تحول دون وصول إيران إلى سلاح نووي"، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.ومؤخرا، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي: "إننا نبحث أيضا عن كثب في المجالات الأخرى في الطريق إلى القدرة النووية، وبدون الخوض في التفاصيل، أقول إن هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ عملية (عسكرية)".
https://sputnikarabic.ae/20230603/تقرير-إسرائيل-تسعى-لمنع-واشنطن-من-استئناف-المفاوضات-النووية-مع-إيران-1077706939.html
https://sputnikarabic.ae/20230602/تقرير-إيران-وأمريكا-على-وشك-إبرام-اتفاق-نووي-جديد--1077683174.html
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
إسرائيل تقر بوجود خلافات مع إدارة بايدن بشأن الملف النووي الإيراني
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أقر المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بوجود خلافات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن "التهديد" النووي الإيراني.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه مساء أمس الإثنين إذاعة الجيش الإسرائيلي
(غالي تسهال).
وقال إردان: "لا تتطابق رؤية إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بكيفية إيقاف إيران"، معتبرا أن "مواقف إسرائيل قد ثبتت صحتها في الماضي".
وتابع السفير الإسرائيلي "إيران أقرب من أي وقت مضى إلى الأسلحة النووية وخطر على العالم بأسره".
وجاءت تصريحات إردان مع تزايد الحديث عن إمكانية توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران
بشأن برنامج الأخيرة النووي.
وفي نهاية الأسبوع الماضي طار رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى واشنطن لمناقشة الأمر مع كبار المسؤولين الحكوميين في الإدارة الأمريكية.
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن هذه التطورات تأتي في ظل التقدم الإيراني فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وتتصاعد التوترات في المنطقة في ظل احتمالية حدوث تصعيد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران.
وأمس الإثنين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس رئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض: "إذا حان الوقت الذي نضطر فيه إلى العمل ضد إيران، فسوف تحصل الحكومة على دعم كامل من قبل المعارضة لعملية حازمة ومناسبة ومسؤولة تحول دون وصول إيران إلى سلاح نووي"، وفق صحيفة
"معاريف" العبرية.
ومؤخرا، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
: "إننا نبحث أيضا عن كثب في المجالات الأخرى في الطريق إلى القدرة النووية، وبدون الخوض في التفاصيل، أقول إن هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ عملية (عسكرية)".