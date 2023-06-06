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https://sputnikarabic.ae/20230606/اتحاد-جدة-السعودي-يتعاقد-رسميا-مع-الفرنسي-كريم-بنزيمة-لثلاثة-مواسم---عاجل-1077785439.html
إعلام: اتحاد جدة السعودي يتعاقد رسميا مع الفرنسي كريم بنزيما لثلاثة مواسم
إعلام: اتحاد جدة السعودي يتعاقد رسميا مع الفرنسي كريم بنزيما لثلاثة مواسم
وقع نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، رسميا مع الفرنسي كريم بنزيمة لثلاثة مواسم. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T07:26+0000
2023-06-06T07:47+0000
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رياضة
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وأفادت قناة "العربية" السعودية، بأن "نادي اتحاد جدة السعودي وقع رسمياً مع الفرنسي كريم بنزيما عقدا لثلاثة مواسم"، مشيرة إلى تغريدة خبير الانتقالات الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو الذي كشف أن بنزيما وقع على عقد مع الاتحاد السعودي يمتد حتى عام 2025.وكان مصدر في نادي اتحاد جدة السعودي قال لوكالة فرانس برس إن "هناك خط مفاوضات مفتوح مع بنزيما، لكن حتى الآن لم يمنح اللاعب مسؤولي الاتحاد الموافقة النهائية على انتقاله للفريق بداية من الموسم المقبل".وقبلها، قال ريال مدريد الإسباني في بيان له، إن "ريال مدريد وقائدنا كريم بنزيمة توصلا إلى اتفاق لإنهاء فترته الرائعة التي لا تنسى كلاعب في نادينا"، مؤكدا أن "مسيرة بنزيمة كانت مثالاً للتصرف والاحترافية ومثل قيم نادينا. استحق كريم بنزيما حق تقرير مستقبله".ويسعى اتحاد جدة الذي توج مؤخرا بلقب بطل الدوري السعودي (إلى جانب السوبر) للمرة الأولى منذ 2009 إلى ضم بنزيمة (35 عاما) للمشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة المقررة في السعودية أواخر العام الجاري.وكانت تقارير صحفية ذكرت أن اتحاد جدة عرض على بنزيما عقدا لمدة عامين بقيمة 400 مليون يورو، فميا تشير التقارير أن الأندية السعودية تتطلع إلى التوقيع مع حوالي 20 نجما أجنبيا للانضمام إلى دوري كرة القدم الأعلى في صفقات قد تتجاوز مجتمعة المليار دولار.وأنهى كريستيانو رونالدو مؤخرا موسمه الأول في اللعب مع نادي النصر السعودي كجزء من عقده الذي تبلغ قيمته 214 مليون دولار سنويا والذي تم التوصل إليه العام الماضي ليصبح اللاعب الأعلى أجرا على الإطلاق براتب سنوي.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي ريال مدريد, كريم بنزيما, رياضة
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي ريال مدريد, كريم بنزيما, رياضة

إعلام: اتحاد جدة السعودي يتعاقد رسميا مع الفرنسي كريم بنزيما لثلاثة مواسم

07:26 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 07:47 GMT 06.06.2023)
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUالفرنسي كريم بنزيمة
الفرنسي كريم بنزيمة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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وقع نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، رسميا مع الفرنسي كريم بنزيمة لثلاثة مواسم.
وأفادت قناة "العربية" السعودية، بأن "نادي اتحاد جدة السعودي وقع رسمياً مع الفرنسي كريم بنزيما عقدا لثلاثة مواسم"، مشيرة إلى تغريدة خبير الانتقالات الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو الذي كشف أن بنزيما وقع على عقد مع الاتحاد السعودي يمتد حتى عام 2025.
وكان مصدر في نادي اتحاد جدة السعودي قال لوكالة فرانس برس إن "هناك خط مفاوضات مفتوح مع بنزيما، لكن حتى الآن لم يمنح اللاعب مسؤولي الاتحاد الموافقة النهائية على انتقاله للفريق بداية من الموسم المقبل".
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وقبلها، قال ريال مدريد الإسباني في بيان له، إن "ريال مدريد وقائدنا كريم بنزيمة توصلا إلى اتفاق لإنهاء فترته الرائعة التي لا تنسى كلاعب في نادينا"، مؤكدا أن "مسيرة بنزيمة كانت مثالاً للتصرف والاحترافية ومثل قيم نادينا. استحق كريم بنزيما حق تقرير مستقبله".
ويسعى اتحاد جدة الذي توج مؤخرا بلقب بطل الدوري السعودي (إلى جانب السوبر) للمرة الأولى منذ 2009 إلى ضم بنزيمة (35 عاما) للمشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة المقررة في السعودية أواخر العام الجاري.
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وكانت تقارير صحفية ذكرت أن اتحاد جدة عرض على بنزيما عقدا لمدة عامين بقيمة 400 مليون يورو، فميا تشير التقارير أن الأندية السعودية تتطلع إلى التوقيع مع حوالي 20 نجما أجنبيا للانضمام إلى دوري كرة القدم الأعلى في صفقات قد تتجاوز مجتمعة المليار دولار.
وأنهى كريستيانو رونالدو مؤخرا موسمه الأول في اللعب مع نادي النصر السعودي كجزء من عقده الذي تبلغ قيمته 214 مليون دولار سنويا والذي تم التوصل إليه العام الماضي ليصبح اللاعب الأعلى أجرا على الإطلاق براتب سنوي.
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