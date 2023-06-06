https://sputnikarabic.ae/20230606/الأمن-الفيدرالي-كييف-كانت-تخطط-لهجوم-إرهابي-في-روسيا-باستخدام-القنبلة-القذرة-1077783845.html
الأمن الفيدرالي: كييف كانت تخطط لهجوم إرهابي في روسيا باستخدام "القنبلة القذرة"
الأمن الفيدرالي: كييف كانت تخطط لهجوم إرهابي في روسيا باستخدام "القنبلة القذرة"
قال مكتب الأمن الفيدرالي الروسي إن المخابرات العسكرية الأوكرانية خططت لتنفيذ هجوم إرهابي في روسيا باستخدام "قنبلة قذرة" تحتوي على مواد مشعة، وجعل المنطقة غير... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T06:11+0000
2023-06-06T06:11+0000
2023-06-06T06:11+0000
روسيا
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وبحسب التقرير، تلقى جهاز الأمن الفيدرالي معلومات إضافية حول تورط الاستخبارات الأوكرانية في التخطيط والإعداد لأعمال الإرهاب الدولي.وقال في بيان: "أثناء التحقيق في التخريب المخطط له في مايو/آيار 2023 بتفجير طائرة بعيدة المدى في مطار سيفيرني في مقاطعة إيفانوفو، تم اكتشاف خطط مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية لارتكاب عمل إرهابي في روسيا باستخدام ما يسمى بـ"القنبلة القذرة"".وتجدر الإشارة إلى أنه "على وجه الخصوص، تم وضع خطة لإيصال وزرع ما يسمى بـ" القنابل القذرة "المجهزة بمؤقتات تأخير لتفجير المنطقة وجعلها غير صالحة للسكن".
https://sputnikarabic.ae/20230525/الأمن-الروسي-الإرهابيون-الأوكرانيون-يفجرون-أحد-أعمدة-الكهرباء-بمحطة-الطاقة-النووية-في-لينينغراد-1077409908.html
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روسيا
الأمن الفيدرالي: كييف كانت تخطط لهجوم إرهابي في روسيا باستخدام "القنبلة القذرة"
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قال مكتب الأمن الفيدرالي الروسي إن المخابرات العسكرية الأوكرانية خططت لتنفيذ هجوم إرهابي في روسيا باستخدام "قنبلة قذرة" تحتوي على مواد مشعة، وجعل المنطقة غير صالحة للسكن.
وبحسب التقرير، تلقى جهاز الأمن الفيدرالي معلومات إضافية حول تورط الاستخبارات الأوكرانية في التخطيط والإعداد لأعمال الإرهاب الدولي.
وقال في بيان: "أثناء التحقيق في التخريب المخطط له في مايو/آيار 2023 بتفجير طائرة بعيدة المدى في مطار سيفيرني في مقاطعة إيفانوفو، تم اكتشاف خطط مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية لارتكاب عمل إرهابي في روسيا باستخدام ما يسمى بـ"القنبلة القذرة"".
وتجدر الإشارة إلى أنه "على وجه الخصوص، تم وضع خطة لإيصال وزرع ما يسمى بـ" القنابل القذرة "المجهزة بمؤقتات تأخير لتفجير المنطقة وجعلها غير صالحة للسكن".