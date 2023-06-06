https://sputnikarabic.ae/20230606/البيت-الأبيض-أمريكا-لديها-ما-يكفي-من-التمويل-لدعم-أوكرانيا-حتى-الخريف-1077815014.html
البيت الأبيض: أمريكا لديها ما يكفي من التمويل لدعم أوكرانيا حتى الخريف
البيت الأبيض: أمريكا لديها ما يكفي من التمويل لدعم أوكرانيا حتى الخريف
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الإدارة الأمريكية لديها أموال كافية لمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا حتى... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T18:53+0000
2023-06-06T18:53+0000
2023-06-06T18:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وقال كيربي خلال إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: "لدينا تمويل كاف لدعم أوكرانيا وعملياتها في ساحة المعركة حتى نهاية السنة المالية الحالية (تنتهي في الخريف)".ورد المسؤول الأمريكي على سؤال فيما إذا كانت ستطلب الإدارة الأمريكية من الكونغرس مزيدا من التمويل: "سيتم ذلك في الوقت المناسب، ولكن في هذه المرحلة ليست هناك حاجة".وأعلن كيربي يوم أمس الاثنين، أن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي يمثل أولوية رئيسية.وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يمتلكون عددًا كبيرًا من أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات تحت تصرفهم.وأكد كيربي أن الأسلحة من هذا المجال "تظل في المرتبة الأولى في قائمة المساعدات التي تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بها".
https://sputnikarabic.ae/20230606/البيت-الأبيض-يعلق-على-إعلان-إيران-إعادة-فتح-سفارتها-وقنصليتها-في-الرياض-وجدة-1077784443.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
البيت الأبيض: أمريكا لديها ما يكفي من التمويل لدعم أوكرانيا حتى الخريف
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الإدارة الأمريكية لديها أموال كافية لمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا حتى خريف هذا العام، وليس من الضروري حتى الآن طلب تمويل إضافي من الكونغرس.
وقال كيربي خلال إفادة صحفية اليوم الثلاثاء: "لدينا تمويل كاف لدعم أوكرانيا وعملياتها في ساحة المعركة حتى نهاية السنة المالية الحالية (تنتهي في الخريف)".
ورد المسؤول الأمريكي على سؤال فيما إذا كانت ستطلب الإدارة الأمريكية من الكونغرس مزيدا من التمويل: "سيتم ذلك في الوقت المناسب، ولكن في هذه المرحلة ليست هناك حاجة".
وأعلن كيربي يوم أمس الاثنين، أن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي يمثل أولوية رئيسية.
وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يمتلكون عددًا كبيرًا من أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات تحت تصرفهم.
لا يوجد الكثير منها سواء في ترسانتنا، أو بين مخزونات الدول التي اشترتها، لكن مرة أخرى، لا أريد أن أستبق الوضع الذي نحن فيه. ما نعرفه هو أن "تزويد" أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي أولوية.
وأكد كيربي
أن الأسلحة من هذا المجال "تظل في المرتبة الأولى في قائمة المساعدات التي تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بها".