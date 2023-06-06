https://sputnikarabic.ae/20230606/الجيش-الأمريكي-يجب-تعزيز-قدرتنا-على-ردع-الصين-1077816404.html
الجيش الأمريكي: يجب تعزيز قدرتنا على ردع الصين
الجيش الأمريكي: يجب تعزيز قدرتنا على ردع الصين
حذرت كريستين ورموت، وزيرة الجيش الأمريكي، مما وصفته بـ "السلوك المقلق" للجيش الصيني، مشيرة إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعزز قدرتها على الردع. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T20:32+0000
2023-06-06T20:32+0000
2023-06-06T20:32+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432933_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_12c17ec5d3c3f3e2fbe5c7920f1d06c9.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت ورموت إن "الصين تنتهج سلوكا عدوانيا في المنطقة"، مشيرة إلى أن تعزيز قوة الردع سيجل الصين تتراجع عن مساعيها لاستخدام القوة العسكرية ضد "تايوان" (الصين)، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.ولفتت الوزيرة الأمريكية إلى أن وجود قوات عسكرية ذات قدرات قتالية عالية في المنطقة سيمثل رسالة للرئيس الصيني وكبار القادة العسكريين في الصين حتى لا يقدموا على استخدام القوة ضد تايوان.وتابعت: "يمكننا إظهار قوة الردع من خلال المناورات المشتركة التي تظهر قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة، تشمل الهجوم الجوي واستخدام أنظمة المدفعية المختلفة ومنها هيمارس".والأحد الماضي، أعلنت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أن سفينة حربية صينية اعترضت مدمرة أمريكية في مضيق تايوان.وفي ذات اليوم، قال وزير الدفاع الصيني لي شانغفو، إن هناك تجددا في عقلية الحرب الباردة، ما يزيد بشكل كبير من التهديدات الأمنية"، مشيرا إلى أن بعض الدول توسع قواعدها العسكرية وتزيد من سباق التسلح في المنطقة.وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الصراع في مضيق تايوان (الصين) سيكون مدمرا، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة.وزادت التوترات بشأن تايوان بشكل كبير في أغسطس/ آب الماضي بعد أن سافرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايبيه على الرغم من تحذيرات بكين من مثل هذه الزيارة. وأدانت الصين رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.وتخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949.وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي لكنها لا تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230604/سفينة-حربية-صينية-تعترض-طريق-مدمرة-أمريكية-في-مضيق-تايوان-فيديو-1077733483.html
https://sputnikarabic.ae/20230603/وزير-الدفاع-الأمريكي-الصراع-في-مضيق-تايوان-سيكون-مدمرا-1077693085.html
https://sputnikarabic.ae/20230604/وزير-الدفاع-الصيني-يحذر-من-تجدد-عقلية-الحرب-الباردة-وتصاعد-المخاطر-الأمنية-1077714601.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432933_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_591cb6c40c5f42c40fd6f000cffa3d5c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي: يجب تعزيز قدرتنا على ردع الصين
تابعنا عبر
حذرت كريستين ورموت، وزيرة الجيش الأمريكي، مما وصفته بـ "السلوك المقلق" للجيش الصيني، مشيرة إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن تعزز قدرتها على الردع.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت ورموت إن "الصين تنتهج سلوكا عدوانيا في المنطقة"، مشيرة إلى أن تعزيز قوة الردع سيجل الصين تتراجع عن مساعيها لاستخدام القوة العسكرية ضد "تايوان" (الصين)، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.
ولفتت الوزيرة الأمريكية إلى أن وجود قوات عسكرية ذات قدرات قتالية عالية في المنطقة سيمثل رسالة للرئيس الصيني وكبار القادة العسكريين في الصين
حتى لا يقدموا على استخدام القوة ضد تايوان.
وتابعت: "يمكننا إظهار قوة الردع من خلال المناورات المشتركة التي تظهر قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة، تشمل الهجوم الجوي واستخدام أنظمة المدفعية المختلفة ومنها هيمارس".
والأحد الماضي، أعلنت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أن سفينة حربية صينية اعترضت مدمرة أمريكية في مضيق تايوان.
وفي ذات اليوم، قال وزير الدفاع الصيني لي شانغفو، إن هناك تجددا في عقلية الحرب الباردة، ما يزيد بشكل كبير من التهديدات الأمنية"، مشيرا إلى أن بعض الدول توسع قواعدها العسكرية وتزيد من سباق التسلح في المنطقة.
وقال وزير الدفاع الأمريكي
لويد أوستن، إن الصراع في مضيق تايوان (الصين) سيكون مدمرا، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
وزادت التوترات بشأن تايوان
بشكل كبير في أغسطس/ آب الماضي بعد أن سافرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايبيه على الرغم من تحذيرات بكين من مثل هذه الزيارة. وأدانت الصين رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وشنت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.
وتخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949.
وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي لكنها لا تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.