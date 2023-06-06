https://sputnikarabic.ae/20230606/الجيش-الإيراني-يكشف-عن-نسخة-متطورة-لمنظومة-الدفاع-الجوي-باور-373-1077792571.html
الجيش الإيراني يكشف عن نسخة متطورة لمنظومة الدفاع الجوي "باور 373"
الجيش الإيراني يكشف عن نسخة متطورة لمنظومة الدفاع الجوي "باور 373"
أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن "النسخة الثانية من نظام "باور 373" قيد التصنيع"، مشيرةً إلى أن "هناك أنباء سارة ستعلن قريبا بشأن قوات الدفاع الجوي للجيش... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T10:37+0000
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وقال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، في تصريح له، إن "صنع نسخة ثانية من منظومة باور 373 هو مدرج على جدول أعمال قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني"، مشيرًا إلى أن "النسخة الجديدة ستكون أكثر تطورا من النسخة الأولى، وستزيد من قدرات قوات الدفاع الجوي"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، أعلن العام الماضي، أن الجيش الإيراني تمكن من تصنيع أحد انواع المنظومات البعيدة المدى باسم "باور 373" وهي قادرة على الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وتدميرها.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية وافتتاح خط إنتاج صواريخ "صياد 4B".وقال أشتياني: "تمكنت منظومة "باور 373" خلال الاختبارات من إصابة وتدمیر الهدف على مدى 305 كم في إطار المواجهة مع أهداف جوية بعيدة المدى وصواريخ باليستية وأنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة".وأضاف أن المنظومة ستلعب دورا مهما في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية، موضحًا أن منظومة "باور 373" خاضت اختبارا ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى بصاروخ "صياد 4B".وأشار إلى أنه خلال الاختبار تم الكشف عن هدف ثابت لمدى يزيد على 450 كم بواسطة الرادار المطور لمنظومة "باور 373"، وتم تعقبه على مدى نحو 405 كم، وتم إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كم.
https://sputnikarabic.ae/20221106/الجيش-الإيراني-يقول-إن-منظومة-باور-373-قادرة-على-مواجهة-الطائرات-المسيرة-ومقاتلات-الجيل-الخامس-1069883952.html
https://sputnikarabic.ae/20190823/مسؤول-إيراني-منظومة-باور-373-أفضل-من-باتريوت-الأمريكية-1042700426.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإيراني يكشف عن نسخة متطورة لمنظومة الدفاع الجوي "باور 373"
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أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن "النسخة الثانية من نظام "باور 373" قيد التصنيع"، مشيرةً إلى أن "هناك أنباء سارة ستعلن قريبا بشأن قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني".
وقال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، في تصريح له، إن "صنع نسخة ثانية من منظومة باور 373 هو مدرج على جدول أعمال قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني"، مشيرًا إلى أن "النسخة الجديدة ستكون أكثر تطورا من النسخة الأولى، وستزيد من قدرات قوات الدفاع الجوي"، حسب وكالة
فارس الإيرانية.
وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، أعلن العام الماضي، أن الجيش الإيراني تمكن من تصنيع أحد انواع المنظومات البعيدة المدى باسم "باور 373" وهي قادرة على الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد
وتدميرها.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية وافتتاح خط إنتاج صواريخ "صياد 4B".
وقال أشتياني: "تمكنت منظومة "باور 373" خلال الاختبارات من إصابة وتدمیر الهدف على مدى 305 كم في إطار المواجهة مع أهداف جوية بعيدة المدى وصواريخ باليستية وأنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة".
وأضاف أن المنظومة ستلعب دورا مهما في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية
، موضحًا أن منظومة "باور 373" خاضت اختبارا ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى بصاروخ "صياد 4B".
وأشار إلى أنه خلال الاختبار تم الكشف عن هدف ثابت لمدى يزيد على 450 كم بواسطة الرادار المطور لمنظومة "باور 373
"، وتم تعقبه على مدى نحو 405 كم، وتم إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كم.