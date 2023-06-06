https://sputnikarabic.ae/20230606/الجيل-الجديد-من-الرقائق-الفائقة-يعتمد-على-معدن-نادر-تمتلك-روسيا-نصف-احتياطاته-العالمية-1077790399.html

الجيل الجديد من "الرقائق الفائقة" يعتمد على معدن نادر تمتلك روسيا نصف احتياطاته العالمية

الجيل الجديد من "الرقائق الفائقة" يعتمد على معدن نادر تمتلك روسيا نصف احتياطاته العالمية

أفاد الباحثون أن الجيل الجديد من الموصلات الفائقة المطلوبة بشدة في العديد من الصناعات عالية التقنية، سيعتمد على مركبات البلاديوم. 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T09:36+0000

2023-06-06T09:36+0000

2023-06-06T09:36+0000

مجتمع

علوم

روسيا

معادن

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أطلق العلماء عليه معدن المستقبل.تمتلك روسيا معظم احتياطيات العالم من هذا المعدن النادر والمكلف، بالإضافة إلى ما يقرب من نصف إجمالي إنتاجه.مقاومة الصفرفي عام 1911، اكتشف الفيزيائي الهولندي، كاميرلينغ أونس، أن المقاومة الكهربائية للزئبق الصلب عند تبريده في الهيليوم السائل إلى 4.1 كلفن (ناقص 269 درجة مئوية) تنخفض بشكل حاد إلى الصفر. كانت هذه أول حالة مسجلة رسميا للموصلية الفائقة.وسرعان ما تم تحديد العديد من الموصلات الفائقة. كانت درجة حرارة الانتقال "TC" منخفضة للغاية، قريبة من الصفر المطلق.وفي عام 1986، اكتشف موظفو القسم العلمي لشركة "آي بي إم" مادة تحتوي على درجة حراة انتقالية على 30 كلفن لانثانوم وكوبرات الباريوم. حصلوا على جائزة نوبل في الفيزياء لهذا الغرض.السباق الرئيسي للفيزياء الحديثةفي الصناعة، يتم تبريد الأجهزة والأسلاك بالنيتروجين السائل، الذي يغلي عند 77 كلفن. وتسمى الموصلات الفائقة ذات درجات حرارة انتقالية أعلى من القيمة بدرجة حرارة عالية.وتستخدم الموصلية الفائقة ذات درجة الحرارة العالية بالفعل في أنظمة نقل الطاقة بدون فقدان، والقطارات عالية السرعة بدون تلامس، والمغناطيسات فائقة القوة للمسرعات والمفاعلات النووية الحرارية، والرقائق الدقيقة فائقة الإنتاجية، وأجهزة التشخيص الطبي فائقة الدقة، ومحركات المركبات الفضائية بين الكواكب. على سبيل المثال، تم إجراء عشرات الكيلومترات من الأسلاك من بسكو في مصادم هادرون كبير في "المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية".كان هناك سباق حقيقي وراء الموصلات الفائقة عالية الحرارة بشكل متزايد. الموصلية الفائقة في درجة حرارة الغرفة والضغوط الطبيعية يمكن أن تغير التكنولوجيا والطاقة بشكل أساسي. ومع ذلك، لم يتم العثور على مثل هذا الارتباط حتى الآن.كوبرات-نيكلالكوبرات، هي مركبات معقدة تعتمد على أكاسيد النحاس، والتي في ظل الظروف العادية لا تجري عمليا تيارا كهربائيا، أي العوازل.قام الفيزيائيون في جامعة كورنيل ومعهد فلاتيرون في نيويورك في عام 2020، باستخدام الحوسبة الكمومية، ببناء نموذج رقمي من "المعادن الغريبة"، مما يدل على أن الكوبرات عبارة عن تقاطع بين المعادن الكلاسيكية مع الإلكترونات المتحركة والعوازل التي تشغل فيها الإلكترونات مواقع ثابتة.في وقت من الأوقات كان هناك حديث عن دخول عصر الموصلات الفائقة للنيكل. لكن كانت هناك مشاكل. أولاً، الحصول على النيكل عملية معقدة للغاية. ثانيًا، على الرغم من أن هذه المركبات أقرب في خصائصها إلى المعادن، إلا أنها أقل ثباتًا من الكوبريتات. يفسر ذلك حقيقة أن حالات طاقة إلكترونات النيكل أعلى من تلك الخاصة بالنحاس، لذا فهي تدخل بنشاط في تفاعلات مختلفة.عصر البلاديومفي الموصلية الفائقة عالية الحرارة، يجب أن تتفاعل الإلكترونات مع بعضها البعض بقوة أكبر من الكوبرات، ولكن أضعف من النيكل. أشار الفيزيائيون من اليابان والنمسا إلى مركبات البلاديوم-بالادات.تحتوي البلادات على التكوين الإلكتروني المثالي لارتفاع درجة الحرارة الموصلية الفائقة. من خلال بناء نموذج بمعلمات متغيرة مثل قوة تفاعل الإلكترون وعامل التعبئة وتشتت طاقة النبض، حدد الباحثون منطقة الموصلية الفائقة في البلادات وحددوا مركبين لهما أعلى درجة حرارة انتقالية، بنحو 100 كلفن.ويأمل المؤلفون أن يقوم زملاؤهم التجريبيون بتجميع هذه المواد واختبار خصائصها في المختبر.وبالنسبة لروسيا، التي لديها أكبر احتياطيات البلاديوم في العالم. تقع الودائع في منطقة نوريلسك وشبه جزيرة كولا.وقال الخبير الصناعي ليونيد خازانوف:"سيشكل هذا في الواقع مجالًا جديدًا لاستهلاك البلاديوم بحجم يصل إلى 100 طن سنويًا. روسيا قادرة على احتلال 20-30٪ من السوق الموصلية الفائقة في درجات الحرارة العالية".وتكمن الصعوبة في أن البلاديوم نادر للغاية وباهظ الثمن. السعر ألفي دولار للأونصة بنحو 31 جرام والإنتاج ليس بملايين الأطنان كالنحاس والنيكل بل 250 سنويًا.ويعد البلاديوم من عائلة البلاتين من المعادن، ويعتبره خبراء المجوهرات بديلا للذهب أو البلاتين، خصوصا أن له خصائص تجعله ذو قيمة كبيرة في صناعة السيارات.وتقوم الصين والبلدان النامية بفرض قيود صارمة على انبعاثات الأدخنة، لا سيما من سيارات الديزل، أصبح الطلب على البلاديوم أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي رفع من سعره في الأسواق العالمية.

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علوم, روسيا, معادن