https://sputnikarabic.ae/20230606/الخارجية-الأذربيجانية-نحن-على-حافة-السلام-مع-أرمينيا-1077816593.html
الخارجية الأذربيجانية: نحن على حافة السلام مع أرمينيا
الخارجية الأذربيجانية: نحن على حافة السلام مع أرمينيا
صرح وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، في اجتماع خاص للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن باكو ويريفان قاب قوسين أو أدنى من السلام. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T20:27+0000
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2023-06-06T20:27+0000
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وأضاف بيراموف اليوم الثلاثاء: "نمثل دولتين (أذربيجان وأرمينيا) لأول مرة بعد استعادة استقلالهما على عتبة السلام، وتعهدتا بالاحترام المتبادل لسيادة وسلامة أراضيهما وحرمة الحدود".وأردف بيراموف: "هناك فرص وآفاق حقيقية لإحلال السلام، وتعزيز الاستقرار، وضمان التعايش السلمي، ودفع أجندة السلام، والاستثمار في التنمية الاقتصادية والتعاون".وكتبت وكالات أنباء في 26 مايو/ أيار أنه من المحتمل أن يوقع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اتفاقية سلام بشأن قره باغ .ووفقا لوكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، سيجري باشينيان وعلييف محادثات رفيعة المستوى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، على هامش القمة.
https://sputnikarabic.ae/20230525/علييف-يوجد-بوادر-جادة-لتطبيع-العلاقات-بين-أذربيجان-وأرمينيا-1077432368.html
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أرمينيا, أذربيجان
الخارجية الأذربيجانية: نحن على حافة السلام مع أرمينيا
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صرح وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، في اجتماع خاص للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن باكو ويريفان قاب قوسين أو أدنى من السلام.
وأضاف بيراموف اليوم الثلاثاء: "نمثل دولتين (أذربيجان وأرمينيا) لأول مرة بعد استعادة استقلالهما على عتبة السلام، وتعهدتا بالاحترام المتبادل لسيادة وسلامة أراضيهما وحرمة الحدود".
على الرغم من المعاناة والحرمان والدمار الذي عانى منه الشعب الأذربيجاني على مر السنين، تعمل أذربيجان بنشاط لضمان سلام دائم مع أرمينيا.
وأردف بيراموف: "هناك فرص وآفاق حقيقية لإحلال السلام، وتعزيز الاستقرار، وضمان التعايش السلمي، ودفع أجندة السلام، والاستثمار في التنمية الاقتصادية والتعاون".
وكتبت وكالات أنباء في 26 مايو/ أيار أنه من المحتمل أن يوقع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اتفاقية سلام بشأن قره باغ .
وقالت الوكالة، نقلًا عن السفيرة الأذربيجانية لدى فرنسا، ليلى عبد اللاييفا: "نأمل أن يتم توقيع معاهدة سلام أخيرًا في كيشينيوف في الأول من يونيو/ حزيران خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا. هذه لحظة تاريخية لا ينبغي تفويتها".
ووفقا لوكالة "رويترز"
، نقلا عن مصادر دبلوماسية، سيجري باشينيان وعلييف محادثات رفيعة المستوى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، على هامش القمة.