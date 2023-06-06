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الدفاع الروسية تكشف عن "ثغرة" في تمركز القوات الأوكرانية بعد الهجوم على محطة كاخوفكا
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230606/الدفاع-الروسية-تحمل-نظام-كييف-مسؤولية-تدمير-محطة-كاخوفكا--عاجل-1077806059.html
الدفاع الروسية تكشف عن "ثغرة" في تمركز القوات الأوكرانية بعد الهجوم على محطة كاخوفكا
الدفاع الروسية تكشف عن "ثغرة" في تمركز القوات الأوكرانية بعد الهجوم على محطة كاخوفكا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مسؤولية نظام كييف عن ارتكاب جريمة إرهابية بتدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية لتدارك فشل قواته في العمليات الهجومية. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T13:51+0000
2023-06-06T14:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: "ارتكب نظام كييف جريمة إرهابية أخرى بتفجيره محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، ما أدى إلى غمر مناطق واسعة تحت الماء".وأردف البيان: "الغرض من هذه الإجراءات، حسب البيانات المتاحة، هو تعزيز إمكاناته (نظام كييف) بعد الفشل في العمليات الهجومية".وأردف البيان: "بالمناسبة، بدأ العدو ببناء مواقع دفاعية على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، ما يشير إلى نيته في اتخاذ موقف دفاعي هنا".وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للبيانات المتاحة، زاد تصريف المياه من محطة دنيبروبتروفسك بشكل كبير، ما أدى إلى المزيد من الفيضانات في المناطق المجاورة".وختم البيان: "تشهد هذه الحقيقة على عملية تخريب واسعة النطاق خطط لها نظام كييف مسبقًا".
https://sputnikarabic.ae/20230606/شويغو-يكشف-عن-خسائر-ضخمة-تكبدها-نظام-كييف-منها-مقتل-3715-جنديا-أوكرانيا---عاجل-1077805018.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تكشف عن "ثغرة" في تمركز القوات الأوكرانية بعد الهجوم على محطة كاخوفكا

13:51 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 14:03 GMT 06.06.2023)
© Sputnik . Valeriy Belousovوزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© Sputnik . Valeriy Belousov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مسؤولية نظام كييف عن ارتكاب جريمة إرهابية بتدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية لتدارك فشل قواته في العمليات الهجومية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: "ارتكب نظام كييف جريمة إرهابية أخرى بتفجيره محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، ما أدى إلى غمر مناطق واسعة تحت الماء".
وأردف البيان: "الغرض من هذه الإجراءات، حسب البيانات المتاحة، هو تعزيز إمكاناته (نظام كييف) بعد الفشل في العمليات الهجومية".

يعتزم العدو نقل الوحدات والمعدات من اتجاه خيرسون إلى منطقة العمليات الهجومية، ما يضعف بشكل كبير مواقعه على محور خيرسون.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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13:48 GMT
وأردف البيان: "بالمناسبة، بدأ العدو ببناء مواقع دفاعية على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، ما يشير إلى نيته في اتخاذ موقف دفاعي هنا".
من أجل منع العمليات الهجومية للجيش الروسي على هذا القطاع من الجبهة، قام نظام كييف بعمل تخريبي، في الواقع، عمل إرهابي أدى إلى إغراق مناطق واسعة وستكون له عواقب بيئية وخيمة وطويلة الأمد.
وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للبيانات المتاحة، زاد تصريف المياه من محطة دنيبروبتروفسك بشكل كبير، ما أدى إلى المزيد من الفيضانات في المناطق المجاورة".
وختم البيان: "تشهد هذه الحقيقة على عملية تخريب واسعة النطاق خطط لها نظام كييف مسبقًا".
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