https://sputnikarabic.ae/20230606/الرئيس-السوري-يقلد-باولو-ماتييه-مكتشف-مدينة-إيبلا-أرفع-وسام-وطني--صور-1077781490.html

الرئيس السوري يقلد باولو ماتييه مكتشف مدينة إيبلا أرفع وسام وطني.. صور

الرئيس السوري يقلد باولو ماتييه مكتشف مدينة إيبلا أرفع وسام وطني.. صور

منح الرئيس السوري، بشار الأسد، عالم الآثار الإيطالي البروفيسور باولو ماتييه وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة، نظراً لجهوده الكبيرة التي بذلها في الكشف عن... 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T03:34+0000

2023-06-06T03:34+0000

2023-06-06T03:35+0000

نائب الرئيس السوري الدكتورة نجاح العطار

وسام

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وباسم عن الرئيس الأسد، قلّدت الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية البروفيسور ماتييه الوسام خلال احتفالية أقيمت صباح اليوم بالمتحف الوطني في دمشق، بحضور وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، ووزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح ووزير السياحة محمد رامي مرتيني، إضافة إلى البعثات الأجنبية التي تعمل بالمواقع الأثرية في سورية.ورحبّت الدكتورة العطار خلال كلمة لها بالبرفيسور ماتييه ونقلت له شكر الرئيس الأسد على مجهوداته الكبيرة التي قدمها في الكشف عن الآثار السورية، مؤكدة تقدير سورية العميق لكل الجهود التي بذلتها البعثات الأجنبية خلال السنوات الماضية في مواقع الآثار، حيث كانوا حفظة على الآثار والأوابد في سورية كشواهد حضارات كانت سورية ملتقى لها، وأضافت: "نؤمن في سورية أن أكمل خصال المرء وأدعاها إلى النبل هي أن نعترف للآخر بجميل فعاله وهي ليست من تقاليدنا العربية فقط بل من شعورنا بالواجب أيضاً".وأضافت أن "مملكة إيبلا في أرضنا سورية، المحلقّة كما في الأعجوبة، والعائمة كما في الخيال على بحر من الحضارات الأكثر قدماً في سحيق الأزمنة، قد اكتشفها بالعمل الدؤوب والجهد المضني ووضع في أيدينا مفاتيحها العالم الإيطالي الكبير البروفيسور ماتييه الذي تدوي شهرته في أربع جهات الأرض".بدوره عبر البرفيسور ماتييه عن سعادته وامتنانه الكبيرين لهذا التكريم، مشدداً على أن سورية ليست وطنه الثاني بل وطنه الأول، وأضاف قائلاً: "خلال السنوات الأخيرة تلقيت تقديراً من دول كثيرة حول العالم، ولكنني اليوم أقلّد وساماً أفخر وأعظم وأعلى مرتبة من كل تلك الأوسمة والشهادات، إنه وسام الاستحقاق السوري الذي قلدني إياه فخامة الرئيس بشار الأسد".يذكر أن البرفيسور باولو ماتييه (83 عاماً)، عالم آثار إيطالي الجنسية، اكتشف مدينة إيبلا الأثرية عام 1964، حيث كان على رأس بعثة إيطالية تتولى التنقيب في موقع تل مرديخ قرب بلدة سراقب في محافظة إدلب، وهو مؤسس البعثة الإيطالية في تل مرديخ (إيبلا) وحالياً يشغل منصب المدير العلمي للبعثة. حاصل على وسام الاستحقاق السوري- الدرجة الأولى والثانية من قبل الرئيس الراحل حافظ الأسد عامي 1978 و1986، كما قلّد وسام الاستحقاق رتبة "فارس الصليب العظيم" وهو أعلى وسام يتم منحه للإيطاليين الذين قاموا بإنجازات كبيرة.

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نائب الرئيس السوري الدكتورة نجاح العطار, وسام, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك