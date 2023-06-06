الرئيس السوري يقلد باولو ماتييه مكتشف مدينة إيبلا أرفع وسام وطني.. صور
03:34 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 03:35 GMT 06.06.2023)
© Sputnik . Wasel Hmeidaالدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني
© Sputnik . Wasel Hmeida
منح الرئيس السوري، بشار الأسد، عالم الآثار الإيطالي البروفيسور باولو ماتييه وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة، نظراً لجهوده الكبيرة التي بذلها في الكشف عن الآثار السورية خلال الأربعين عاماً الماضية وخاصة عن آثار إيبلا عام 1964.
وباسم عن الرئيس الأسد، قلّدت الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية البروفيسور ماتييه الوسام خلال احتفالية أقيمت صباح اليوم بالمتحف الوطني في دمشق، بحضور وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، ووزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح ووزير السياحة محمد رامي مرتيني، إضافة إلى البعثات الأجنبية التي تعمل بالمواقع الأثرية في سورية.
ورحبّت الدكتورة العطار خلال كلمة لها بالبرفيسور ماتييه ونقلت له شكر الرئيس الأسد على مجهوداته الكبيرة التي قدمها في الكشف عن الآثار السورية، مؤكدة تقدير سورية العميق لكل الجهود التي بذلتها البعثات الأجنبية خلال السنوات الماضية في مواقع الآثار، حيث كانوا حفظة على الآثار والأوابد في سورية كشواهد حضارات كانت سورية ملتقى لها، وأضافت: "نؤمن في سورية أن أكمل خصال المرء وأدعاها إلى النبل هي أن نعترف للآخر بجميل فعاله وهي ليست من تقاليدنا العربية فقط بل من شعورنا بالواجب أيضاً".
وتوجهت عطار إلى البرفيسور ماتييه بالقول: "نحن وأنتم متوسطيون يجمعنا من زرقة المتوسط وشاح فكرٍ أزرق بعضه عطاء وبعضه أخذ، وقد أخذنا جميعاً في التبادل الحضاري والثقافي وأعطينا، وفي التاريخ شواهد على هذا التاريخ والتبادل الخلّاق".
وأضافت أن "مملكة إيبلا في أرضنا سورية، المحلقّة كما في الأعجوبة، والعائمة كما في الخيال على بحر من الحضارات الأكثر قدماً في سحيق الأزمنة، قد اكتشفها بالعمل الدؤوب والجهد المضني ووضع في أيدينا مفاتيحها العالم الإيطالي الكبير البروفيسور ماتييه الذي تدوي شهرته في أربع جهات الأرض".
© Sputnik . Wasel Hmeidaالدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني
1/3
© Sputnik . Wasel Hmeida
الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني
© Sputnik . Wasel Hmeida الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني
2/3
© Sputnik . Wasel Hmeida
الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني
© Sputnik . Wasel Hamidaالدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني
3/3
© Sputnik . Wasel Hamida
الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني
1/3
© Sputnik . Wasel Hmeida
الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني
2/3
© Sputnik . Wasel Hmeida
الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني
3/3
© Sputnik . Wasel Hamida
الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري تقلد البروفيسور باولو ماتييه مكتشف مدينة (إيبلا) أرفع وسام وطني
بدوره عبر البرفيسور ماتييه عن سعادته وامتنانه الكبيرين لهذا التكريم، مشدداً على أن سورية ليست وطنه الثاني بل وطنه الأول، وأضاف قائلاً: "خلال السنوات الأخيرة تلقيت تقديراً من دول كثيرة حول العالم، ولكنني اليوم أقلّد وساماً أفخر وأعظم وأعلى مرتبة من كل تلك الأوسمة والشهادات، إنه وسام الاستحقاق السوري الذي قلدني إياه فخامة الرئيس بشار الأسد".
يذكر أن البرفيسور باولو ماتييه (83 عاماً)، عالم آثار إيطالي الجنسية، اكتشف مدينة إيبلا الأثرية عام 1964، حيث كان على رأس بعثة إيطالية تتولى التنقيب في موقع تل مرديخ قرب بلدة سراقب في محافظة إدلب، وهو مؤسس البعثة الإيطالية في تل مرديخ (إيبلا) وحالياً يشغل منصب المدير العلمي للبعثة. حاصل على وسام الاستحقاق السوري- الدرجة الأولى والثانية من قبل الرئيس الراحل حافظ الأسد عامي 1978 و1986، كما قلّد وسام الاستحقاق رتبة "فارس الصليب العظيم" وهو أعلى وسام يتم منحه للإيطاليين الذين قاموا بإنجازات كبيرة.