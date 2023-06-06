https://sputnikarabic.ae/20230606/السفارة-الروسية-العقوبات-الأمريكية-ضد-روسيا-تظهر-هدف-واشنطن-في-زعزعة-العلاقات-بين-الدول-1077781171.html
السفارة الروسية: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تظهر هدف واشنطن في زعزعة العلاقات بين الدول
السفارة الروسية: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تظهر هدف واشنطن في زعزعة العلاقات بين الدول
أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن الدفعة الجديدة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا تظهر سياسة واشنطن المدمرة العلنية التي تهدف لزعزعة العلاقات بين دول ذات... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T03:10+0000
2023-06-06T03:10+0000
2023-06-06T03:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في تعليق السفارة على العقوبات، "من الواضح استخدام السلطات لـ"هوس التجسس" المحبوب... تظهر سياسة واشنطن المدمرة العلنية التي تهدف لزعزعة العلاقات بين دول ذات سيادة حول العالم".وأشار مسؤولون روس، إلى أن الغرب تنقصه الشجاعة للاعتراف بعدم فعالية العقوبات ضد روسيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، بوقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب. مؤكداً أن العقوبات أدت لآثار سلبية على الاقتصاد العالمي كله.
https://sputnikarabic.ae/20230606/الدفاع-قوات-فوستوك-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-وتدمر-17-دبابة-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك--عاجل-1077780282.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
السفارة الروسية: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تظهر هدف واشنطن في زعزعة العلاقات بين الدول
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أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن الدفعة الجديدة من العقوبات الأمريكية ضد روسيا تظهر سياسة واشنطن المدمرة العلنية التي تهدف لزعزعة العلاقات بين دول ذات سيادة.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في تعليق السفارة على العقوبات، "من الواضح استخدام السلطات لـ"هوس التجسس" المحبوب
... تظهر سياسة واشنطن المدمرة العلنية التي تهدف لزعزعة العلاقات بين دول ذات سيادة حول العالم".
وشددت السلطات الروسية مراراً على أن موسكو ستتغلب على الضغط، الذي يمارسه الغرب منذ عدة سنوات.
وأشار مسؤولون روس، إلى أن الغرب تنقصه الشجاعة للاعتراف بعدم فعالية العقوبات ضد روسيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، بوقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب. مؤكداً أن العقوبات أدت لآثار سلبية على الاقتصاد العالمي كله.