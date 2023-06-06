عربي
الدفاع الروسية تكشف عن "ثغرة" في تمركز القوات الأوكرانية بعد الهجوم على محطة كاخوفكا
https://sputnikarabic.ae/20230606/السفير-الإيراني-لدى-سلطنة-عمان-يلتقي-سفراء-السعودية-والكويت-والعراق-1077806909.html
السفير الإيراني لدى سلطنة عمان يلتقي بسفراء السعودية والكويت والعراق
السفير الإيراني لدى سلطنة عمان يلتقي بسفراء السعودية والكويت والعراق
التقى السفير الإيراني لدى سلطنة عمان علي نجفي، في لقاءات منفصلة اليوم الثلاثاء، بسفراء السعودية والكويت والعراق، بمقر السفارة الإيرانية في العاصمة مسقط. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T14:08+0000
2023-06-06T14:15+0000
إيران
أخبار إيران
السعودية
الكويت
العراق
سلطنة عمان
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:1159:651_1920x0_80_0_0_632b69e41540fef451bdd1a92f6aa914.jpg
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أنه جرى خلال هذه اللقاءات بحث بعض القضايا الثنائية والإقليمية.​​​​​وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن إيران تعتزم فتح سفارتها رسميا في العاصمة السعودية الرياض، وقنصليتها في جدة بشكل رسمي خلال أيام.كان وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد التقيا، في 6 أبريل/ نيسان الماضي، في بكين بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض بعد سنوات من الجفاء، ووقتها تم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين في المدة المتفق عليها التي تقدر بغضون شهرين.وفي 8 أبريل، وصل وفد سعودي إلى طهران لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده، وفي الـ 12 من الشهر ذاته، زار وفد إيراني الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230606/البيت-الأبيض-يعلق-على-إعلان-إيران-إعادة-فتح-سفارتها-وقنصليتها-في-الرياض-وجدة-1077784443.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
الكويت
العراق
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1d/1061749002_101:0:981:660_1920x0_80_0_0_3a55d6a2f68205596db0fbe6620c067f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, السعودية, الكويت, العراق, سلطنة عمان, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, السعودية, الكويت, العراق, سلطنة عمان, العالم, العالم العربي, الأخبار

السفير الإيراني لدى سلطنة عمان يلتقي بسفراء السعودية والكويت والعراق

14:08 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 14:15 GMT 06.06.2023)
© AFP 2023 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegram
التقى السفير الإيراني لدى سلطنة عمان علي نجفي، في لقاءات منفصلة اليوم الثلاثاء، بسفراء السعودية والكويت والعراق، بمقر السفارة الإيرانية في العاصمة مسقط.
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أنه جرى خلال هذه اللقاءات بحث بعض القضايا الثنائية والإقليمية.​​​​​
وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن إيران تعتزم فتح سفارتها رسميا في العاصمة السعودية الرياض، وقنصليتها في جدة بشكل رسمي خلال أيام.
كان وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد التقيا، في 6 أبريل/ نيسان الماضي، في بكين بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض بعد سنوات من الجفاء، ووقتها تم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين في المدة المتفق عليها التي تقدر بغضون شهرين.
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
البيت الأبيض يعلق على إعلان إيران إعادة فتح سفارتها وقنصليتها في الرياض وجدة
07:06 GMT
وفي 8 أبريل، وصل وفد سعودي إلى طهران لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده، وفي الـ 12 من الشهر ذاته، زار وفد إيراني الرياض في إطار خطة لإعادة فتح سفارة طهران وبعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:14 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала