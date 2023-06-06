https://sputnikarabic.ae/20230606/السفير-الروسي-موسكو-والكويت-تناقشان-صفقة-توريد-دبابات-روسية-1077801256.html
السفير الروسي: موسكو والكويت تناقشان صفقة توريد دبابات روسية
السفير الروسي: موسكو والكويت تناقشان صفقة توريد دبابات روسية
قال فلاديمير جيلتوف، السفير الروسي الجديد لدى الكويت، لصحيفة "القبس الكويتية"، إن روسيا والكويت بحثتا صفقة حصول الإمارة على دبابات روسية، وموسكو منفتحة على كل... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T12:49+0000
2023-06-06T12:49+0000
2023-06-06T12:49+0000
رصد عسكري
العالم العربي
روسيا
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وفي حديثه عن التعاون العسكري بين روسيا والكويت، أشار جيلتوف إلى أن "الجانب الكويتي لديه بعض الأسلحة الروسية الصنع مثل قاذفات الصواريخ والعربات المدرعة، ودار الحديث عن صفقة لتوريد الدبابات، ونحن منفتحون على كل الطلبات من الكويت".وبخصوص التأشيرات بين البلدين، أكد السفير أن السلطات الكويتية تدرس مشروع قرار روسي بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرات لمواطني البلدين.وقال: "نريد جذب السياح إلى روسيا ونتبع سياسة إلغاء التأشيرات للدول التي يمكن أن يأتي منها السياح، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت. نحن مهتمون بإلغاء تأشيرات الدخول ليس فقط لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولكن أيضا لجميع المواطنين على أساس المعاملة بالمثل".وأشار في هذا الصدد إلى أن الجانب الروسي "قدم مشروع قرار بإلغاء التأشيرات لمواطني هذه الدول، والآن هذه المسألة قيد نظر الجانب الكويتي".وبحسب الدبلوماسي، أصدرت البعثة الدبلوماسية الروسية في الكويت آلاف التأشيرات للكويتيين والأجانب المقيمين في الإمارة، مع مراعاة أن شركة خطوط الطيران الكويتية "الجزيرة" تقوم برحلات يومية بين موسكو والكويت.في نهاية شهر مايو/أيار، قدم السفير أوراق اعتماده إلى وزير خارجية الكويت، سالم الجابر الصباح.
https://sputnikarabic.ae/20230503/وزير-خارجية-الكويت-يتسلم-أوراق-اعتماد-سفير-روسيا-الجديد-لدى-البلاد-1076605393.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم العربي, روسيا
رصد عسكري, العالم العربي, روسيا
السفير الروسي: موسكو والكويت تناقشان صفقة توريد دبابات روسية
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قال فلاديمير جيلتوف، السفير الروسي الجديد لدى الكويت، لصحيفة "القبس الكويتية"، إن روسيا والكويت بحثتا صفقة حصول الإمارة على دبابات روسية، وموسكو منفتحة على كل طلبات الكويت في المجال العسكري.
وفي حديثه عن التعاون العسكري بين روسيا والكويت، أشار جيلتوف إلى أن "الجانب الكويتي لديه بعض الأسلحة الروسية الصنع مثل قاذفات الصواريخ والعربات المدرعة، ودار الحديث عن صفقة لتوريد الدبابات، ونحن منفتحون على كل الطلبات من الكويت".
وبخصوص التأشيرات بين البلدين، أكد السفير أن السلطات الكويتية تدرس مشروع قرار روسي بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرات لمواطني البلدين.
وقال: "نريد جذب السياح إلى روسيا ونتبع سياسة إلغاء التأشيرات للدول التي يمكن أن يأتي منها السياح، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت. نحن مهتمون بإلغاء تأشيرات الدخول ليس فقط لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولكن أيضا لجميع المواطنين على أساس المعاملة بالمثل".
وأشار في هذا الصدد إلى أن الجانب الروسي "قدم مشروع قرار بإلغاء التأشيرات لمواطني هذه الدول، والآن هذه المسألة قيد نظر الجانب الكويتي".
وبحسب الدبلوماسي، أصدرت البعثة الدبلوماسية الروسية في الكويت آلاف التأشيرات للكويتيين والأجانب المقيمين في الإمارة، مع مراعاة أن شركة خطوط الطيران الكويتية "الجزيرة" تقوم برحلات يومية بين موسكو والكويت.
في نهاية شهر مايو/أيار، قدم السفير أوراق اعتماده إلى وزير خارجية الكويت، سالم الجابر الصباح.