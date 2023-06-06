https://sputnikarabic.ae/20230606/الصين-تعرب-عن-قلقها-إزاء-تفجير-سد-كاخوفكا-وتدعو-لعدم-مهاجمة-البنية-التحتية-المدنية-1077817749.html
الصين تعرب عن قلقها إزاء تفجير سد كاخوفكا وتدعو لعدم مهاجمة البنية التحتية المدنية
الصين تعرب عن قلقها إزاء تفجير سد كاخوفكا وتدعو لعدم مهاجمة البنية التحتية المدنية
أعرب مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، تشانغ جون، عن قلق بلاده إزاء انهيار محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T22:56+0000
2023-06-06T22:56+0000
2023-06-06T22:56+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال تشانغ جون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تدمير السد الخاص بمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية. نشعر بقلق بالغ حيال التداعيات الإنسانية والاقتصادية والبيئية".وأشار المندوب الصيني إلى أن "مرافق البنية التحتية المدنية الحيوية يجب أن تخضع للحماية خلال النزاع العسكري بموجب القانون الدولي الإنساني".وتابع بقوله: "ندعو جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبذل ما بوسعهم لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية... يجب على الأطراف المعنية أن تتحلى بحسن النية وضبط النفس وأن تستأنف مفاوضات السلامة في أقرب وقت ممكن".ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".ورغم أن خزان سد كاخوفكا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإخلاء سكانها.واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.
https://sputnikarabic.ae/20230606/نيبينزيا-نأسف-لتجاهل-المجتمع-الدولي-تحذيراتنا-من-تدمير-أوكرانيا-لمحطة-كاخوفكا-1077816801.html
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الصين, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
الصين, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
الصين تعرب عن قلقها إزاء تفجير سد كاخوفكا وتدعو لعدم مهاجمة البنية التحتية المدنية
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أعرب مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، تشانغ جون، عن قلق بلاده إزاء انهيار محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، وعدم مهاجمة البنية التحتية المدنية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال تشانغ جون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تدمير السد الخاص بمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية. نشعر بقلق بالغ حيال التداعيات الإنسانية والاقتصادية والبيئية".
وأشار المندوب الصيني إلى أن "مرافق البنية التحتية المدنية الحيوية يجب أن تخضع للحماية خلال النزاع العسكري بموجب القانون الدولي الإنساني".
وتابع بقوله: "ندعو جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبذل ما بوسعهم لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية... يجب على الأطراف المعنية أن تتحلى بحسن النية وضبط النفس وأن تستأنف مفاوضات السلامة في أقرب وقت ممكن".
ودُمر الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في وقت سابق أمس جراء قصف شنته القوات الأوكرانية
الليلة الماضية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".
ورغم أن خزان سد كاخوفكا نفسه لم يُدمر، إلا أن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإخلاء سكانها.
واتهم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أمس، نظام كييف بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات من محور خيرسون إلى منطقة عملياته الهجومية.