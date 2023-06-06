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الدفاع الروسية تكشف عن "ثغرة" في تمركز القوات الأوكرانية بعد الهجوم على محطة كاخوفكا
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230606/القوات-الروسية-تحول-دبابات-ليوبارد-الألمانية-إلى-رماد-خلال-هجوم-أوكراني-باء-بالفشل-فيديو-1077807435.html
القوات الروسية تحول دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى "رماد" خلال هجوم أوكراني باء بالفشل... فيديو
القوات الروسية تحول دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى "رماد" خلال هجوم أوكراني باء بالفشل... فيديو
لطالما تبجّحت الدول الغربية بالادّعاء بتفوّق صناعاتها العسكرية التي "لا تقهر" بأي حال، حيث استخدم الإعلام الغربي هذه البروباغاندا لصنع أساطير عسكرية مزعومة... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T14:29+0000
2023-06-06T14:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ودأب الغرب على التهويل والمبالغة فيما يتعلق بقدرات الأسلحة التي ورّدها لأوكرانيا، وعلى رأسها دبابة ليوبارد، التي رافق إرسالها إلى منطقة العمليات الخاصة زخما إعلاميا صوّر أنها "مفتاح النصر" لنظام كييف.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو تظهر فيه هذه الدبابات المدججة بالحديد تتحوّل إلى هباء منثور بعد استهدافها بالأسلحة الروسية المضادة للدروع.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تحول دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى "رماد" خلال هجوم أوكراني باء بالفشل... فيديو

14:29 GMT 06.06.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة "ليوبارد 2"
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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لطالما تبجّحت الدول الغربية بالادّعاء بتفوّق صناعاتها العسكرية التي "لا تقهر" بأي حال، حيث استخدم الإعلام الغربي هذه البروباغاندا لصنع أساطير عسكرية مزعومة لترهيب أي دولة تخضع لإملاءاتهم.
ودأب الغرب على التهويل والمبالغة فيما يتعلق بقدرات الأسلحة التي ورّدها لأوكرانيا، وعلى رأسها دبابة ليوبارد، التي رافق إرسالها إلى منطقة العمليات الخاصة زخما إعلاميا صوّر أنها "مفتاح النصر" لنظام كييف.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو تظهر فيه هذه الدبابات المدججة بالحديد تتحوّل إلى هباء منثور بعد استهدافها بالأسلحة الروسية المضادة للدروع.
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