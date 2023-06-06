https://sputnikarabic.ae/20230606/القوات-الروسية-تحول-دبابات-ليوبارد-الألمانية-إلى-رماد-خلال-هجوم-أوكراني-باء-بالفشل-فيديو-1077807435.html
القوات الروسية تحول دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى "رماد" خلال هجوم أوكراني باء بالفشل... فيديو
القوات الروسية تحول دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى "رماد" خلال هجوم أوكراني باء بالفشل... فيديو
لطالما تبجّحت الدول الغربية بالادّعاء بتفوّق صناعاتها العسكرية التي "لا تقهر" بأي حال، حيث استخدم الإعلام الغربي هذه البروباغاندا لصنع أساطير عسكرية مزعومة... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T14:29+0000
2023-06-06T14:29+0000
2023-06-06T14:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ودأب الغرب على التهويل والمبالغة فيما يتعلق بقدرات الأسلحة التي ورّدها لأوكرانيا، وعلى رأسها دبابة ليوبارد، التي رافق إرسالها إلى منطقة العمليات الخاصة زخما إعلاميا صوّر أنها "مفتاح النصر" لنظام كييف.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو تظهر فيه هذه الدبابات المدججة بالحديد تتحوّل إلى هباء منثور بعد استهدافها بالأسلحة الروسية المضادة للدروع.
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2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102120/48/1021204872_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_049ddeffd8e3348ad584daccf38f2f44.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تحول دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى "رماد" خلال هجوم أوكراني باء بالفشل... فيديو
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لطالما تبجّحت الدول الغربية بالادّعاء بتفوّق صناعاتها العسكرية التي "لا تقهر" بأي حال، حيث استخدم الإعلام الغربي هذه البروباغاندا لصنع أساطير عسكرية مزعومة لترهيب أي دولة تخضع لإملاءاتهم.
ودأب الغرب على التهويل والمبالغة فيما يتعلق بقدرات الأسلحة التي ورّدها لأوكرانيا، وعلى رأسها دبابة ليوبارد، التي رافق إرسالها إلى منطقة العمليات الخاصة زخما إعلاميا صوّر أنها "مفتاح النصر" لنظام كييف.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية
مقطع فيديو تظهر فيه هذه الدبابات المدججة بالحديد تتحوّل إلى هباء منثور بعد استهدافها بالأسلحة الروسية المضادة للدروع.