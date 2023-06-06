القوات الفضائية الروسية تدمر أحد مراكز "صنع القرار" بأسلحة متناهية الدقة
14:43 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 15:18 GMT 06.06.2023)
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation //
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن تدمير أحد مراكز صنع القرار في القوات المسلحة الأوكرانية بنجاح باستخدام أسلحة متناهية الدقة.
وقالت الوزراة في بيان لها: "نفذت القوات الجوية الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية بعيدة المدى وعالية الدقة على أحد مراكز صنع القرار في القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير الأهداف المحددة بنجاح".
كما تم تدمير مستودعات الذخيرة للواءين الميكانيكيين 57 و72 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 108 في منطقتي بوغدانوفكا ودوبروفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.
وفي مدينة أرتيوموفسك، نجحت الأعمال النشطة لمجموعة قوات "الجنوب" في صد أربع محاولات من قبل لواء الهجوم الجبلي الخامس التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مدينة كليشيفكا وفي صد هجوم اللواء 77 المحمول جواً لواء في منطقة بيرخوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تعطيل محاولة الالتفاف على دفاعاتنا من العدو.
خلال القتال، تم القضاء على أكثر من 260 جنديًا أوكرانيًا، وخمس دبابات، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وأربع شاحنات صغيرة، وراجمتي "غراد" وثلاث مدافع غفوزديكا، ومدفع قيصر فرنسي الصنع، وآخر من طراز "إم 777" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" و"مستا-بي".
وعلى محور كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "الغرب" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوملينسك، وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف، وروزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تم القضاء على ما يصل إلى 40 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبة قتالية مدرعة وثلاث سيارات عسكرية وثلاث راجمات غراد في هذا الاتجاه.
وعلى محور كراسني ليمان، دمر سلاحا الطيران والمدفعية التابعين لقوات "المركز" وحدات العدو في مناطق كوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية وتورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تم القضاء على نحو 60 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرّعتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع غفوزديكا، بالإضافة إلى مدفعي "ميستا بي" و"دي 30".
وعلى محور خيرسون، تم تحييد أكثر من 25 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير شاحنتي "بيك أب"، ومدفع "أكاتسيا".