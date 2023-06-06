عربي
الكرملين يكشف السبب الرئيسي لقيام نظام كييف بتدمير سد كاخوفكا
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230606/الكرملين-استهداف-كييف-لمحطة-كاخوفكا-للطاقة-الكهرومائية-بسبب-فشل-هجومها-الأخير-1077793941.html
الكرملين يكشف السبب الرئيسي لقيام نظام كييف بتدمير سد كاخوفكا
الكرملين يكشف السبب الرئيسي لقيام نظام كييف بتدمير سد كاخوفكا
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن ضرب كييف لمحطة كاخوفكا مرتبط بعدم نجاح هجوم القوات الأوكرانية. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T10:54+0000
2023-06-06T10:58+0000
الكرملين
العالم
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2a78ea95348b6414a232956bd5bd94b.jpg
وأضاف بيسكوف: "من الواضح أن هذا التخريب مرتبط بحقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية بعد أن شنت عمليات هجومية واسعة النطاق قبل يومين، فشلت في تحقيق أهدافها، حيث يتم قمع وإحباط هذه العمليات الهجومية".ووفقا له، يجب أن يتحمل نظام كييف كل المسؤولية عن جميع العواقب.وأضاف: "هنا يمكننا الآن أن نعلن بشكل لا لبس فيه أننا نتحدث عن تخريب متعمد من الجانب الأوكراني".وأكد بيسكوف بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير من وزارة الدفاع وغيرها من الخدمات فيما يتعلق بالوضع حول محطة كاخوفكا".
https://sputnikarabic.ae/20230606/ارتفاع-المياه-في-نوفايا-كاخوفكا-10-أمتار-بالتزامن-مع-استمرار-تسرب-السد---عاجل-1077787159.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_912ccbda9bd52d9a874cd6e0ca9720aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكرملين, العالم, روسيا
الكرملين, العالم, روسيا

الكرملين يكشف السبب الرئيسي لقيام نظام كييف بتدمير سد كاخوفكا

10:54 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 10:58 GMT 06.06.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن ضرب كييف لمحطة كاخوفكا مرتبط بعدم نجاح هجوم القوات الأوكرانية.
وأضاف بيسكوف: "من الواضح أن هذا التخريب مرتبط بحقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية بعد أن شنت عمليات هجومية واسعة النطاق قبل يومين، فشلت في تحقيق أهدافها، حيث يتم قمع وإحباط هذه العمليات الهجومية".

وأفاد بيسكوف: "روسيا تنفي بشدة الاتهامات بتفجير محطة كاخوفكا، فهذا تخريب متعمد من قبل كييف، وتتحمل السلطات الأوكرانية كل المسؤولية".

ووفقا له، يجب أن يتحمل نظام كييف كل المسؤولية عن جميع العواقب.
تتدفق المياه عبر سد كاخوفكا، في كاخوفكا، أوكرانيا، 6 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ارتفاع المياه في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار بالتزامن مع استمرار تسرب السد... صور وفيديو
07:56 GMT
وأضاف: "هنا يمكننا الآن أن نعلن بشكل لا لبس فيه أننا نتحدث عن تخريب متعمد من الجانب الأوكراني".

وقال بيسكوف للصحفين: "من الواضح أن أحد أهداف نظام كييف لقصف المحطة، هو حرمان شبه جزيرة القرم من المياه، وأن منسوب المياه في الخزان آخذ في الانخفاض، وبالتالي تقل إمدادات القناة".

وأكد بيسكوف بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير من وزارة الدفاع وغيرها من الخدمات فيما يتعلق بالوضع حول محطة كاخوفكا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:12 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала