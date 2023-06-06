https://sputnikarabic.ae/20230606/الكرملين-استهداف-كييف-لمحطة-كاخوفكا-للطاقة-الكهرومائية-بسبب-فشل-هجومها-الأخير-1077793941.html
الكرملين يكشف السبب الرئيسي لقيام نظام كييف بتدمير سد كاخوفكا
الكرملين يكشف السبب الرئيسي لقيام نظام كييف بتدمير سد كاخوفكا
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن ضرب كييف لمحطة كاخوفكا مرتبط بعدم نجاح هجوم القوات الأوكرانية. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T10:54+0000
2023-06-06T10:54+0000
2023-06-06T10:58+0000
الكرملين
العالم
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف بيسكوف: "من الواضح أن هذا التخريب مرتبط بحقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية بعد أن شنت عمليات هجومية واسعة النطاق قبل يومين، فشلت في تحقيق أهدافها، حيث يتم قمع وإحباط هذه العمليات الهجومية".ووفقا له، يجب أن يتحمل نظام كييف كل المسؤولية عن جميع العواقب.وأضاف: "هنا يمكننا الآن أن نعلن بشكل لا لبس فيه أننا نتحدث عن تخريب متعمد من الجانب الأوكراني".وأكد بيسكوف بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير من وزارة الدفاع وغيرها من الخدمات فيما يتعلق بالوضع حول محطة كاخوفكا".
https://sputnikarabic.ae/20230606/ارتفاع-المياه-في-نوفايا-كاخوفكا-10-أمتار-بالتزامن-مع-استمرار-تسرب-السد---عاجل-1077787159.html
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الكرملين, العالم, روسيا
الكرملين يكشف السبب الرئيسي لقيام نظام كييف بتدمير سد كاخوفكا
10:54 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 10:58 GMT 06.06.2023) تابعنا عبر
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن ضرب كييف لمحطة كاخوفكا مرتبط بعدم نجاح هجوم القوات الأوكرانية.
وأضاف بيسكوف: "من الواضح أن هذا التخريب مرتبط بحقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية بعد أن شنت عمليات هجومية واسعة النطاق قبل يومين، فشلت في تحقيق أهدافها، حيث يتم قمع وإحباط هذه العمليات الهجومية".
وأفاد بيسكوف: "روسيا تنفي بشدة الاتهامات بتفجير محطة كاخوفكا، فهذا تخريب متعمد من قبل كييف، وتتحمل السلطات الأوكرانية كل المسؤولية".
ووفقا له، يجب أن يتحمل نظام كييف كل المسؤولية عن جميع العواقب.
وأضاف: "هنا يمكننا الآن أن نعلن بشكل لا لبس فيه أننا نتحدث عن تخريب متعمد من الجانب الأوكراني".
وقال بيسكوف للصحفين: "من الواضح أن أحد أهداف نظام كييف لقصف المحطة، هو حرمان شبه جزيرة القرم من المياه، وأن منسوب المياه في الخزان آخذ في الانخفاض، وبالتالي تقل إمدادات القناة".
وأكد بيسكوف بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير من وزارة الدفاع وغيرها من الخدمات فيما يتعلق بالوضع حول محطة كاخوفكا".