https://sputnikarabic.ae/20230606/المواد-قصيرة-العمر-المستنفدة-للأوزون-ونشاط-دماغ-المقتربين-من-الموت-وغضبة-المناخ-1077800061.html

المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ

المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ

تساهم المواد الكيميائية المستخدمة في صنع القهوة منزوعة الكافيين في تلف طبقة الأوزون. 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T12:36+0000

2023-06-06T12:36+0000

2023-06-06T12:36+0000

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المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ

وجد تحليل أن الفترات الطويلة من الطقس المتطرف التي تسببها أحداث النينيو لها تأثير اقتصادي شديد وطويل الأمد على الدول الأكثر تضررا. يظهر نشاط دماغ الأشخاص المحتضرين علامات لفهم تجارب الاقتراب من الموت..تكست الحلقة:- للمرة الأولى، اجتازت دائرة فائقة التوصيل اختبار "بيل"، وهو الاختبار الأول في الفيزياء لتأكيد السلوك الكمي للنظام. تُستخدم هذه الدوائر في أجهزة الكمبيوتر الكمومية، ويثبت هذا الاختبار أن البتات الكمومية متشابكة حقًا.- محاكاة 44 مليون ذرة باستخدام الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر الفائق العملاق.. وتقوم هذه المحاكاة للمرة الأولى بنمذجة عدد ضخم من الذرات بالتفصيل بمساعدة الذكاء الاصطناعي في سبيل التوصل إلى فهم أفضل للبنى الذرية..- من المتوقع أن يصبح الجفاف في القرن الأفريقي الأسوأ على الإطلاق في المنطقة.. سيؤدي فشل موسم الأمطار السادس إلى تعميق الجفاف طويل الأمد في أجزاء من إثيوبيا وكينيا والصومال والذي ساهم في أزمة غذائية مدمرة..- في هذه الحلقة أيضا نناقش محورا يتعلق بالشائعات التي التصقت ببعض النظريات والظواهر، وتصور البعض أنها حقائق علمية.. حديثنا عن الخرافة الكبرى التي تروج للانفجار العظيم على أنه عبارة عن "انفجار.. والنظرية هي النموذج الأكثر قبولًا بين العلماء اليوم لنشأة الكون ويعتبرونه النموذج الأكثر دعما بالأدلة. النظرية تفسر كيفية تطور الكون المُبكر إلى ما هو عليه الآن. الفكرة الرئيسية هي أن الكون في توسع، ما يعني أنه في وقت ما كانت كل المادة والفضاء متكدسين في نقطة ذات حرارة وكثافة عاليتين جدا.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلومالإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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