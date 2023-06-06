https://sputnikarabic.ae/20230606/المواد-قصيرة-العمر-المستنفدة-للأوزون-ونشاط-دماغ-المقتربين-من-الموت-وغضبة-المناخ-1077800061.html
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
تساهم المواد الكيميائية المستخدمة في صنع القهوة منزوعة الكافيين في تلف طبقة الأوزون. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T12:36+0000
2023-06-06T12:36+0000
2023-06-06T12:36+0000
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المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
وجد تحليل أن الفترات الطويلة من الطقس المتطرف التي تسببها أحداث النينيو لها تأثير اقتصادي شديد وطويل الأمد على الدول الأكثر تضررا. يظهر نشاط دماغ الأشخاص المحتضرين علامات لفهم تجارب الاقتراب من الموت..تكست الحلقة:- للمرة الأولى، اجتازت دائرة فائقة التوصيل اختبار "بيل"، وهو الاختبار الأول في الفيزياء لتأكيد السلوك الكمي للنظام. تُستخدم هذه الدوائر في أجهزة الكمبيوتر الكمومية، ويثبت هذا الاختبار أن البتات الكمومية متشابكة حقًا.- محاكاة 44 مليون ذرة باستخدام الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر الفائق العملاق.. وتقوم هذه المحاكاة للمرة الأولى بنمذجة عدد ضخم من الذرات بالتفصيل بمساعدة الذكاء الاصطناعي في سبيل التوصل إلى فهم أفضل للبنى الذرية..- من المتوقع أن يصبح الجفاف في القرن الأفريقي الأسوأ على الإطلاق في المنطقة.. سيؤدي فشل موسم الأمطار السادس إلى تعميق الجفاف طويل الأمد في أجزاء من إثيوبيا وكينيا والصومال والذي ساهم في أزمة غذائية مدمرة..- في هذه الحلقة أيضا نناقش محورا يتعلق بالشائعات التي التصقت ببعض النظريات والظواهر، وتصور البعض أنها حقائق علمية.. حديثنا عن الخرافة الكبرى التي تروج للانفجار العظيم على أنه عبارة عن "انفجار.. والنظرية هي النموذج الأكثر قبولًا بين العلماء اليوم لنشأة الكون ويعتبرونه النموذج الأكثر دعما بالأدلة. النظرية تفسر كيفية تطور الكون المُبكر إلى ما هو عليه الآن. الفكرة الرئيسية هي أن الكون في توسع، ما يعني أنه في وقت ما كانت كل المادة والفضاء متكدسين في نقطة ذات حرارة وكثافة عاليتين جدا.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلومالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, أخبار إثيوبيا, الصومال, аудио
مرايا العلوم, أخبار إثيوبيا, الصومال, аудио
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
تابعنا عبر
تساهم المواد الكيميائية المستخدمة في صنع القهوة منزوعة الكافيين في تلف طبقة الأوزون.
وجد تحليل أن الفترات الطويلة من الطقس المتطرف التي تسببها أحداث النينيو لها تأثير اقتصادي شديد وطويل الأمد على الدول الأكثر تضررا. يظهر نشاط دماغ الأشخاص المحتضرين علامات لفهم تجارب الاقتراب من الموت..
- للمرة الأولى، اجتازت دائرة فائقة التوصيل اختبار "بيل"، وهو الاختبار الأول في الفيزياء لتأكيد السلوك الكمي للنظام. تُستخدم هذه الدوائر في أجهزة الكمبيوتر
الكمومية، ويثبت هذا الاختبار أن البتات الكمومية متشابكة حقًا.
- محاكاة 44 مليون ذرة باستخدام الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر الفائق العملاق.. وتقوم هذه المحاكاة للمرة الأولى بنمذجة عدد ضخم من الذرات بالتفصيل بمساعدة الذكاء الاصطناعي في سبيل التوصل إلى فهم أفضل للبنى الذرية..
- يُعتقد أن الموجات عالية التردد في مناطق معينة من الدماغ هي السمة المميزة للوعي - الآن تم تسجيلها وهي ترتفع في أشخاص أثناء وفاتهم.. أفاد بعض الذين تعرضوا للموت أنهم يشعرون بأنهم يتحركون في نفق نحو ضوء ساطع.. وقد تساعد زيادة الموجات الدماغية لدى المحتضرين على تفسير ظاهرة تجارب الاقتراب من الموت.
- من المتوقع أن يصبح الجفاف في القرن الأفريقي
الأسوأ على الإطلاق في المنطقة.. سيؤدي فشل موسم الأمطار السادس إلى تعميق الجفاف طويل الأمد في أجزاء من إثيوبيا وكينيا والصومال والذي ساهم في أزمة غذائية مدمرة..
- بيانات حديثة توضح أن الظواهر المناخية كظاهرة النينيو تكلف البلدان الاستوائية تريليونات الدولارات..
- في هذه الحلقة أيضا نناقش محورا يتعلق بالشائعات التي التصقت ببعض النظريات والظواهر، وتصور البعض أنها حقائق علمية
.. حديثنا عن الخرافة الكبرى التي تروج للانفجار العظيم على أنه عبارة عن "انفجار.. والنظرية هي النموذج الأكثر قبولًا بين العلماء اليوم لنشأة الكون ويعتبرونه النموذج الأكثر دعما بالأدلة. النظرية تفسر كيفية تطور الكون المُبكر إلى ما هو عليه الآن. الفكرة الرئيسية هي أن الكون في توسع، ما يعني أنه في وقت ما كانت كل المادة والفضاء متكدسين في نقطة ذات حرارة وكثافة عاليتين جدا.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلوم
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد