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الدفاع الروسية تكشف عن "ثغرة" في تمركز القوات الأوكرانية بعد الهجوم على محطة كاخوفكا
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230606/المياه-تغمر-3-مناطق-سكنية-بالكامل-بعد-تسربها-من-سد-كاخوفكا-1077804026.html
المياه تغمر 3 مناطق سكنية بالكامل بعد تسربها من سد كاخوفكا
المياه تغمر 3 مناطق سكنية بالكامل بعد تسربها من سد كاخوفكا
قال رئيس إدارة مدينة نوفويا كاخوفكا، فلاديمير ليونتييف، إنه بعد تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، غمرت المياه ثلاث مناطق بالكامل. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T13:15+0000
2023-06-06T13:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأفاد: "الحجم كارثي. في الوقت الحالي، غمرتنا المياه في المدينة. الدمار كبير، بما في ذلك البنية التحتية".كما أكد ليونتييف أن المياه ارتفعت في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترا، بعد تدمير المحطة بضربة شنتها القوات الأوكرانية.وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم الثلاثاء، عن فتح قضية جنائية بشأن تدمير سد محطة كاخوفكا الكهرومائية وإغراق الأراضي.وصرح فلاديمير ليونتييف، صباح اليوم الثلاثاء، عن تدمير الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية الواقعة في منطقة خيرسون، مؤكداً أن ذلك حدث نتيجة لسلسلة من الضربات من قبل القوات الأوكرانية الليلة الماضية، وبين أن الضربة نفذت بواسطة راجمة صواريخ "أولخا".معلومات عن محطة كاخوفكاشاهد أيضا: المياه تغمر مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون... فيديوسيطر الجيش الروسي على المحطة في بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عام 2022. منذ ذلك الحين، كان الجيش الأوكراني يقصف محطة الطاقة الكهرومائية ومدينة نوفايا كاخوفكا بشكل مستمر تقريبا.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عممت روسيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تدعو فيها الأخير إلى منع نظام كييف من تدمير سد كاخوفكا الكهرومائي.اقرأ ايضا: ارتفاع المياه في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار بالتزامن مع استمرار تسرب السد... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20230606/تدمير-محطة-كاخوفكا-لتوليد-الطاقة-الكهرومائية-1077797426.html
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روسيا, العالم

المياه تغمر 3 مناطق سكنية بالكامل بعد تسربها من سد كاخوفكا

13:15 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 13:48 GMT 06.06.2023)
© AP Photo / Ukrainian Presidential Officeتدمير محطة توليد الطاقة الكهرومائية "كاخوفكا" أثناء القصف الأوكراني
تدمير محطة توليد الطاقة الكهرومائية كاخوفكا أثناء القصف الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
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قال رئيس إدارة مدينة نوفويا كاخوفكا، فلاديمير ليونتييف، إنه بعد تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، غمرت المياه ثلاث مناطق بالكامل.
وأفاد: "الحجم كارثي. في الوقت الحالي، غمرتنا المياه في المدينة. الدمار كبير، بما في ذلك البنية التحتية".

ووفقا له، تم إجلاء نحو 900 شخص من البلدات في مقاطعة خيرسون بعد تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

كما أكد ليونتييف أن المياه ارتفعت في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترا، بعد تدمير المحطة بضربة شنتها القوات الأوكرانية.
وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم الثلاثاء، عن فتح قضية جنائية بشأن تدمير سد محطة كاخوفكا الكهرومائية وإغراق الأراضي.
تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
وسائط متعددة
تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية
12:21 GMT
وصرح فلاديمير ليونتييف، صباح اليوم الثلاثاء، عن تدمير الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية الواقعة في منطقة خيرسون، مؤكداً أن ذلك حدث نتيجة لسلسلة من الضربات من قبل القوات الأوكرانية الليلة الماضية، وبين أن الضربة نفذت بواسطة راجمة صواريخ "أولخا".
معلومات عن محطة كاخوفكا
1.
محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية هي المرحلة السادسة (السفلى والأخيرة) من سلسلة دنيبر للطاقة الكهرومائية.
2.
تقع المحطة على بعد خمسة كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون التي أصبحت جزءا من روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول عام 2022.
3.
استمر بناء محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من عام 1951 إلى عام 1956.
4.
تم إنشاء واجهة الضغط المخصصة لمحطات المياه بواسطة السدود الترابية بالإضافة إلى سد خرساني خاص بالتصريف وبناء لمحطة الطاقة الكهرومائية وقفل الشحن ويبلغ طولها 3650 مترا، بما في ذلك 700 متر من الهياكل الخرسانية.
5.
تبلغ مساحة خزان كاخوفكا الذي تم إنشاؤه بواسطة هياكل الضغط في المجمع الكهرومائي 2155 كيلومترا مربعا، 18.2 كيلومتر مكعبا من الحجم الكامل، منها 6.8 كيلومتر مكعب مفيدة.
6.
أدى بناء محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية إلى رفع مستوى المياه في نهر الدنيبر إلى 16 مترا.
7.
يبلغ ارتفاع السد 16.5 متر، ويبلغ طوله أربعة كيلومترات تقريبا.
8.
خزان كاخوفكا هو واحد من أكبر الخزانات في نهر الدنيبر.
9.
زودت الوحدات الكهرومائية العمودية بتوربينات ذات عنفات دوارة ومولدات متزامنة بجهد 13.8 كيلوفولت.
10.
السمة المميزة لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية هي مجموعة مفاتيح مغلقة من أربعة طوابق بقوة 154 كيلوفولتا.
11.
زود السد ببوابة لعبور السفن وسد ترابي ومعابر للسكك الحديدة وطرق متداخلة عبر الهياكل الهيدروليكية لمحطة الطاقة الكهرومائية.
12.
يبلغ متوسط الإنتاج السنوي للمحطة 1420 مليون كيلوواط ساعة.
13.
توفر محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية تنظيما سنويا لتدفق نهر دنيبر لإمدادات الطاقة، فضلا عن إمدادات المياه إلى المناطق القاحلة، وحتى عام 2014، كانت شبه جزيرة القرم واحدة من هذه المناطق، لكن كييف قررت قطع المياه عن القرم الأمر الذي ألحق أضرارا بالغة بالزراعة.
شاهد أيضا: المياه تغمر مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون... فيديو
سيطر الجيش الروسي على المحطة في بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عام 2022. منذ ذلك الحين، كان الجيش الأوكراني يقصف محطة الطاقة الكهرومائية ومدينة نوفايا كاخوفكا بشكل مستمر تقريبا.
© Sputnikتدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية
تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية
© Sputnik
وفي 16 مارس/ آذار 2022، تم وضع محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية تحت حماية وحدات الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني لروسيا الاتحادية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عممت روسيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تدعو فيها الأخير إلى منع نظام كييف من تدمير سد كاخوفكا الكهرومائي.
اقرأ ايضا: ارتفاع المياه في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار بالتزامن مع استمرار تسرب السد... صور وفيديو
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