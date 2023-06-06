https://sputnikarabic.ae/20230606/المياه-تغمر-3-مناطق-سكنية-بالكامل-بعد-تسربها-من-سد-كاخوفكا-1077804026.html

المياه تغمر 3 مناطق سكنية بالكامل بعد تسربها من سد كاخوفكا

المياه تغمر 3 مناطق سكنية بالكامل بعد تسربها من سد كاخوفكا

قال رئيس إدارة مدينة نوفويا كاخوفكا، فلاديمير ليونتييف، إنه بعد تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، غمرت المياه ثلاث مناطق بالكامل. 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T13:15+0000

2023-06-06T13:15+0000

2023-06-06T13:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/06/1077793062_53:0:2796:1543_1920x0_80_0_0_db6f1ba7e6831726d5db9fbf08b48329.jpg

وأفاد: "الحجم كارثي. في الوقت الحالي، غمرتنا المياه في المدينة. الدمار كبير، بما في ذلك البنية التحتية".كما أكد ليونتييف أن المياه ارتفعت في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترا، بعد تدمير المحطة بضربة شنتها القوات الأوكرانية.وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم الثلاثاء، عن فتح قضية جنائية بشأن تدمير سد محطة كاخوفكا الكهرومائية وإغراق الأراضي.وصرح فلاديمير ليونتييف، صباح اليوم الثلاثاء، عن تدمير الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية الواقعة في منطقة خيرسون، مؤكداً أن ذلك حدث نتيجة لسلسلة من الضربات من قبل القوات الأوكرانية الليلة الماضية، وبين أن الضربة نفذت بواسطة راجمة صواريخ "أولخا".معلومات عن محطة كاخوفكاشاهد أيضا: المياه تغمر مدينة نوفايا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون... فيديوسيطر الجيش الروسي على المحطة في بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عام 2022. منذ ذلك الحين، كان الجيش الأوكراني يقصف محطة الطاقة الكهرومائية ومدينة نوفايا كاخوفكا بشكل مستمر تقريبا.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عممت روسيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تدعو فيها الأخير إلى منع نظام كييف من تدمير سد كاخوفكا الكهرومائي.اقرأ ايضا: ارتفاع المياه في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار بالتزامن مع استمرار تسرب السد... صور وفيديو

https://sputnikarabic.ae/20230606/تدمير-محطة-كاخوفكا-لتوليد-الطاقة-الكهرومائية-1077797426.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم