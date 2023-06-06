المياه تغمر 3 مناطق سكنية بالكامل بعد تسربها من سد كاخوفكا
13:15 GMT 06.06.2023 (تم التحديث: 13:48 GMT 06.06.2023)
© AP Photo / Ukrainian Presidential Officeتدمير محطة توليد الطاقة الكهرومائية "كاخوفكا" أثناء القصف الأوكراني
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
قال رئيس إدارة مدينة نوفويا كاخوفكا، فلاديمير ليونتييف، إنه بعد تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، غمرت المياه ثلاث مناطق بالكامل.
وأفاد: "الحجم كارثي. في الوقت الحالي، غمرتنا المياه في المدينة. الدمار كبير، بما في ذلك البنية التحتية".
ووفقا له، تم إجلاء نحو 900 شخص من البلدات في مقاطعة خيرسون بعد تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
كما أكد ليونتييف أن المياه ارتفعت في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار، ويمكن أن يصل الارتفاع الأقصى إلى 12 مترا، بعد تدمير المحطة بضربة شنتها القوات الأوكرانية.
وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم الثلاثاء، عن فتح قضية جنائية بشأن تدمير سد محطة كاخوفكا الكهرومائية وإغراق الأراضي.
وصرح فلاديمير ليونتييف، صباح اليوم الثلاثاء، عن تدمير الجزء العلوي من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية الواقعة في منطقة خيرسون، مؤكداً أن ذلك حدث نتيجة لسلسلة من الضربات من قبل القوات الأوكرانية الليلة الماضية، وبين أن الضربة نفذت بواسطة راجمة صواريخ "أولخا".
معلومات عن محطة كاخوفكا
1.محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية هي المرحلة السادسة (السفلى والأخيرة) من سلسلة دنيبر للطاقة الكهرومائية.
2.تقع المحطة على بعد خمسة كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون التي أصبحت جزءا من روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول عام 2022.
3.استمر بناء محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية من عام 1951 إلى عام 1956.
4.تم إنشاء واجهة الضغط المخصصة لمحطات المياه بواسطة السدود الترابية بالإضافة إلى سد خرساني خاص بالتصريف وبناء لمحطة الطاقة الكهرومائية وقفل الشحن ويبلغ طولها 3650 مترا، بما في ذلك 700 متر من الهياكل الخرسانية.
5.تبلغ مساحة خزان كاخوفكا الذي تم إنشاؤه بواسطة هياكل الضغط في المجمع الكهرومائي 2155 كيلومترا مربعا، 18.2 كيلومتر مكعبا من الحجم الكامل، منها 6.8 كيلومتر مكعب مفيدة.
6.أدى بناء محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية إلى رفع مستوى المياه في نهر الدنيبر إلى 16 مترا.
7.يبلغ ارتفاع السد 16.5 متر، ويبلغ طوله أربعة كيلومترات تقريبا.
8.خزان كاخوفكا هو واحد من أكبر الخزانات في نهر الدنيبر.
9.زودت الوحدات الكهرومائية العمودية بتوربينات ذات عنفات دوارة ومولدات متزامنة بجهد 13.8 كيلوفولت.
10.السمة المميزة لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية هي مجموعة مفاتيح مغلقة من أربعة طوابق بقوة 154 كيلوفولتا.
11.زود السد ببوابة لعبور السفن وسد ترابي ومعابر للسكك الحديدة وطرق متداخلة عبر الهياكل الهيدروليكية لمحطة الطاقة الكهرومائية.
12.يبلغ متوسط الإنتاج السنوي للمحطة 1420 مليون كيلوواط ساعة.
13.توفر محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية تنظيما سنويا لتدفق نهر دنيبر لإمدادات الطاقة، فضلا عن إمدادات المياه إلى المناطق القاحلة، وحتى عام 2014، كانت شبه جزيرة القرم واحدة من هذه المناطق، لكن كييف قررت قطع المياه عن القرم الأمر الذي ألحق أضرارا بالغة بالزراعة.
سيطر الجيش الروسي على المحطة في بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عام 2022. منذ ذلك الحين، كان الجيش الأوكراني يقصف محطة الطاقة الكهرومائية ومدينة نوفايا كاخوفكا بشكل مستمر تقريبا.
© Sputnikتدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية
تدمير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية
© Sputnik
وفي 16 مارس/ آذار 2022، تم وضع محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية تحت حماية وحدات الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني لروسيا الاتحادية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عممت روسيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تدعو فيها الأخير إلى منع نظام كييف من تدمير سد كاخوفكا الكهرومائي.