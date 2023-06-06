https://sputnikarabic.ae/20230606/اليمن-إصابة-ضابط-ومقتل-جندي-إثر-كمين-بعبوة-ناسفة-في-الضالع-1077779906.html
اليمن.. إصابة ضابط ومقتل جندي إثر كمين بعبوة ناسفة في الضالع
اليمن.. إصابة ضابط ومقتل جندي إثر كمين بعبوة ناسفة في الضالع
أكدت مصادر محلية يمنية، يوم الاثنين، أن ضابطًا يمنيًا أصيب وتوفي مرافقه في كمين، تعرضوا له من قبل مسلحين في محافظة الضالع وسط اليمن. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T00:09+0000
2023-06-06T00:09+0000
2023-06-06T00:09+0000
الجيش اليمني
العالم العربي
الحرب على اليمن
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. ووفقًا لمصدر في السلطة المحلية بمحافظة الضالع، فإن المسلحين قاموا بتفجير عبوة ناسفة مزروعة على طريق مديرية قعطبة شمال الضالع، أثناء مرور آلية تابعة لقائد في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. ونتيجة للانفجار، أصيب القائد ولقي مرافقه حتفه.وعقب الكمين، نشطت قوات الحزام الأمني ونشرت دورياتها ونصبت حواجز تفتيش لملاحقة المهاجمين.ويشهد اليمن صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ أكثر من 8 أعوام، انعكست تداعياته على مختلف النواحي بما فيها الوضع الأمني في البلد العربي.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230604/أنصار-الله-أمريكا-تسعى-للتموضع-بالجزر-الاستراتيجية-في-اليمن-1077713984.html
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الجيش اليمني, العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله
الجيش اليمني, العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله
اليمن.. إصابة ضابط ومقتل جندي إثر كمين بعبوة ناسفة في الضالع
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أكدت مصادر محلية يمنية، يوم الاثنين، أن ضابطًا يمنيًا أصيب وتوفي مرافقه في كمين، تعرضوا له من قبل مسلحين في محافظة الضالع وسط اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. ووفقًا لمصدر في السلطة المحلية بمحافظة الضالع، فإن المسلحين قاموا بتفجير عبوة ناسفة مزروعة على طريق مديرية قعطبة شمال الضالع، أثناء مرور آلية تابعة لقائد في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. ونتيجة للانفجار، أصيب القائد ولقي مرافقه حتفه.
ويشهد اليمن صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ أكثر من 8 أعوام، انعكست تداعياته على مختلف النواحي بما فيها الوضع الأمني في البلد العربي
.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.